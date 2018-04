Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","shortLead":"A hírügynökség nem zárja ki, hogy meglepetés történik a vasárnapi magyarországi választáson.","id":"20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de36d9a-2a7a-4679-92ec-0ae61b5e5317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Bloomberg_Orban_Viktor_populista_keresztapa","timestamp":"2018. április. 06. 15:38","title":"Bloomberg: Orbán Viktor populista keresztapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem eshetett szó, csak a rágalmazás és gyalázkodás jellemezte az ellenzék propagandáját.","shortLead":"Szerinte olyan kampány talán még nem volt, hogy a négy-, illetve nyolcévnyi teljesítményről szinte egyáltalán nem...","id":"20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=799facb2-ef92-4dbb-bdde-172b5745aac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ac3059-feaa-4346-b6bc-a37cf9e1797d","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Mai_ficsurok_es_ures_feju_libak_es_a_Soros__Kover_interju_Magyar_Hirlapban","timestamp":"2018. április. 07. 10:05","title":"Mai ficsúrok és üres fejű libák és a Soros – Kövér interjú Magyar Hírlapban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","shortLead":"Csaknem 90 éven át mentek innen a közszolgálati rádióműsorok.","id":"20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ef49f7-f068-48db-93d9-83a4efc1cbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87a049-6a63-44fd-94ed-bab64e366a3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180407_A_katolikus_egyeteme_lesz_a_Magyar_Radio_volt_epulete","timestamp":"2018. április. 07. 08:54","title":"A katolikus egyetemé lesz a Magyar Rádió volt épülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kezdeményezők úgy számolnak, napi 5-6 alkalommal el tudnak érni egy-másfél millió embert. ","shortLead":"A kezdeményezők úgy számolnak, napi 5-6 alkalommal el tudnak érni egy-másfél millió embert. ","id":"20180405_Az_utolso_pillanatig_hirdetik_az_eselyes_ellenzeki_jelolteket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99eb02-9ca6-438f-8f67-8f061383ad6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Az_utolso_pillanatig_hirdetik_az_eselyes_ellenzeki_jelolteket","timestamp":"2018. április. 05. 20:47","title":"Az utolsó pillanatig hirdetik az esélyes ellenzéki jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény dolgozóinak írt levelében, hogy ő Nyitrai Zsoltot és a Fidesz-KDNP szövetségét támogatja.","shortLead":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény...","id":"20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb64d58-8278-42ec-802a-0fe61608d6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","timestamp":"2018. április. 06. 13:21","title":"Levélben kampányol a fideszes jelölt mellett az egri kórház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","shortLead":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","id":"20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6043a6-6865-4caf-8c67-3815dd950161","keywords":null,"link":"/elet/20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","timestamp":"2018. április. 05. 21:30","title":"Kattant mosómedvék rémisztgetik az embereket Ohióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5979843-7a11-47a0-ab7e-131fa703df5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Bükkszentlászló közelében.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Bükkszentlászló közelében.","id":"20180406_motoros_baleset_bukkszentlaszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5979843-7a11-47a0-ab7e-131fa703df5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f408833-61d4-45b5-88d8-8eb5cc766136","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_motoros_baleset_bukkszentlaszlo","timestamp":"2018. április. 06. 15:31","title":"Nem mindennapos baleset – motorozás közben aludt el egy férfi Bükkszentlászlónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név szerint is kíváncsi lenne rájuk.","shortLead":"Magyarországon 2000 zsoldos dolgozik Sorosnak – állítja Orbán Viktor. Mégis kik ők? Az európai parlamenti képviselő név...","id":"20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=551e4e28-8031-44c9-a24b-0c75a1d3ce6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42721087-8d0b-4c06-8149-b7413e7b7ca8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Javor_Benedek_kikerte_a_kozellensegek_ketezres_listajat","timestamp":"2018. április. 07. 10:33","title":"Jávor Benedek kikérte Pintér Sándortól a közellenségek kétezres listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]