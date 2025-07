NNGYK: Nem igaz, hogy visszavonták a szentesi műtők engedélyét, de operálni nem lehet bennük

Közleményt adott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azután, hogy Magyar Péter azt mondta hétfőn, visszavonták a szentesi kórház műtőinek engedélyét.

Azt írták, „a betegek folyamatos és biztonságos ellátása érdekében, jogszabálysértés miatt kötelezte a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központját – mint az egészségügyi szolgáltatót – a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő műtőegységek kialakítására a szentesi telephelyen, és egyidejűleg az infekciókontroll feltételek teljesítéséig ideiglenesen felfüggesztette ezen műtőegységek használatát, ez nem az engedélyek visszavonását jelenti”.

Azt is hozzátették, a kórháznak vissza kell alakítania a sürgősségi osztály korszerű, légtechnikával felszerelt műtőjét, amit most raktárként használnak. „Az intézménynek biztosítania kell, hogy az érintett betegek folyamatosan és állapotuknak megfelelően ellátásban részesüljenek, ehhez a munkaszervezést is igazítani kell” – írták.

Nincs klíma a szentesi kórház egyik osztályán, a hozzátartozók vittek be ventilátort A minisztérium szerint nincs „klímakrízis”.

A szentesi kórházról Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője is posztolt. Azt írta, „az egyetlen lehetséges megoldásként egy, a sürgősségi központ területén található, eredetileg raktárnak használt helyiséget próbálnak sebtében műtőként megnyitni, amely azonban alkalmatlan a biztonságos betegellátásra, különösen a távolságok és az infrastruktúra miatt”.