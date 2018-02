[{"available":true,"c_guid":"0b4b301b-f241-4c05-8599-4c72d86a8a54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan érkeznek az emberek az időközi polgármester-választásra.","shortLead":"Folyamatosan érkeznek az emberek az időközi polgármester-választásra.","id":"20180225_Ujabb_reszveteli_rekord_Hodmezovasarhelyen_mar_tobb_mint_28_szazalek_szavazott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b4b301b-f241-4c05-8599-4c72d86a8a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c674eed-2c98-4955-bf42-8ca25ad40e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Ujabb_reszveteli_rekord_Hodmezovasarhelyen_mar_tobb_mint_28_szazalek_szavazott","timestamp":"2018. február. 25. 11:26","title":"Újabb részvételi rekord Hódmezővásárhelyen: már több mint 28 százalék szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180226_Kelemen_Anna_aki_eselytelen_es_nem_lep_vissza_az_a_valodi_prostitualt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a481783-4855-4186-90ff-cdcd7f19d91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe3f9ec-c2b1-4908-835e-2615a02739ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Kelemen_Anna_aki_eselytelen_es_nem_lep_vissza_az_a_valodi_prostitualt","timestamp":"2018. február. 26. 11:17","title":"Kelemen Anna: Aki esélytelen, és nem lép vissza, az a valódi prostituált!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403b265c-8473-40c8-a872-f6b9b7c12839","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabolcs megyei Lónya lakóinak élete attól függ, jár-e a komp Lónya és Tiszamogyorós között a Tiszán. Sokan emiatt a közeli Kisvárdára sem tudnak vagy mernek dolgozni menni. ","shortLead":"A Szabolcs megyei Lónya lakóinak élete attól függ, jár-e a komp Lónya és Tiszamogyorós között a Tiszán. Sokan emiatt...","id":"20180226_az_elzart_kozseg_aminek_mindig_a_valasztasok_elott_igernek_hidat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=403b265c-8473-40c8-a872-f6b9b7c12839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa77b33-4745-4a6d-b276-42ddb3ea4577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180226_az_elzart_kozseg_aminek_mindig_a_valasztasok_elott_igernek_hidat","timestamp":"2018. február. 26. 09:51","title":"Az elzárt község, aminek mindig a választások előtt ígérnek hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még néhány óra, és itthon ünnepelhetjük az aranyérmes magyar gyorskorcsolya-váltót. Stábunk ott lesz a fogadáson. Az oroszok közben legyűrték a németeket a férfi jégkorong döntőben. Kövesse folyamatosan frissülő tudósításunkat a téli olimpiai záró napjáról. ","shortLead":"Még néhány óra, és itthon ünnepelhetjük az aranyérmes magyar gyorskorcsolya-váltót. Stábunk ott lesz a fogadáson...","id":"20180225_Ma_zarul_a_tortenelmi_magyar_aranyat_hozo_teli_olimpia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1db22cd4-6398-4e5d-b584-9954e30d42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7335192b-daf4-4c0f-a319-0c01dbf2e2f5","keywords":null,"link":"/sport/20180225_Ma_zarul_a_tortenelmi_magyar_aranyat_hozo_teli_olimpia","timestamp":"2018. február. 25. 08:13","title":"Ma zárul a történelmi magyar aranyat hozó téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f301f0c6-535c-41a7-b21d-3ef76a77827d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kabinet 2016-ban egymilliárdot szánt, most pedig további 5,6 milliárdot fordít az ágazat fejlesztésére. ","shortLead":"A kabinet 2016-ban egymilliárdot szánt, most pedig további 5,6 milliárdot fordít az ágazat fejlesztésére. ","id":"20180224_Meszaros_Lorinc_is_lecsiphet_a_balatoni_elektromos_hajozasra_szant_allami_milliardokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f301f0c6-535c-41a7-b21d-3ef76a77827d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017a2c1b-14c4-4cf4-8f58-db3e4d376e20","keywords":null,"link":"/kkv/20180224_Meszaros_Lorinc_is_lecsiphet_a_balatoni_elektromos_hajozasra_szant_allami_milliardokbol","timestamp":"2018. február. 24. 18:20","title":"Mészáros Lőrinc is lecsíphet a balatoni elektromos hajózásra szánt állami milliárdokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők publicistája szerint a Fidesz valamit elrontott Hódmezővásárhelyen. Arra már nem fut bátorságából, hogy kimondja, mi a baj. Szerinte most jön az igazi küzdelem.","shortLead":"A Magyar Idők publicistája szerint a Fidesz valamit elrontott Hódmezővásárhelyen. Arra már nem fut bátorságából...","id":"20180226_Bayer_Zsolt_megrettent_tizenket_eve_az_elso_komoly_vereseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbaca70b-0abd-4c88-9cc8-17ec768156da","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Bayer_Zsolt_megrettent_tizenket_eve_az_elso_komoly_vereseg","timestamp":"2018. február. 26. 09:01","title":"Bayer Zsolt megrettent: \"tizenkét éve az első komoly vereség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Guillermo del Toro a róla elnevezett mozit a Guadalajarai Filmfesztiválon nyitja meg.","shortLead":"Guillermo del Toro a róla elnevezett mozit a Guadalajarai Filmfesztiválon nyitja meg.","id":"20180225_Mozit_neveztek_el_A_viz_erintese_rendezojerol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026c6dd7-835a-479e-94c5-552c4c7dfa3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b81795-5dcd-4704-87f8-4560db32b70b","keywords":null,"link":"/elet/20180225_Mozit_neveztek_el_A_viz_erintese_rendezojerol","timestamp":"2018. február. 25. 16:31","title":"Mozit neveznek el A víz érintése rendezőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd971cd-1703-4622-93ff-508466b7a76c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint másfél ezer téves vészhívás érkezett egy Apple-szervizből az elmúlt négy hónapban. A kaliforniai hatóságok már nyomoznak az ügyben.","shortLead":"Több mint másfél ezer téves vészhívás érkezett egy Apple-szervizből az elmúlt négy hónapban. A kaliforniai hatóságok...","id":"20180226_teves_veszhivasok_egy_kaliforniai_apple_szervizbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd971cd-1703-4622-93ff-508466b7a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923179e5-3b0d-4e46-917a-569bd17955bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_teves_veszhivasok_egy_kaliforniai_apple_szervizbol","timestamp":"2018. február. 26. 13:00","title":"Téves vészhívások százai érkeztek egy Apple-szervizből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]