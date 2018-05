Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz, 32 fokot is mérhetnek.","id":"20180504_idojaras_majus_4","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edd00dab-fc2d-4734-9270-71b3cc13ec70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b33942-821a-47a5-9e2f-74bd1ad7b81c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180504_idojaras_majus_4","timestamp":"2018. május. 04. 07:17","title":"Ma sem ússzuk meg zivatarok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","shortLead":"Ha fogytán a telepek töltöttsége, akkor gyorsan munkára fogható a nap energiája.","id":"20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890cd190-ed35-402d-8240-034b41657c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8af885-da58-477c-adee-4a07019448cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_a_nap_fotoja_tesla_utanfuto_napelem_napenergia_villanyauto_elektromos_auto_toltes_akkumulator","timestamp":"2018. május. 03. 13:21","title":"A nap fotója: ennél jobb Tesla utánfutót ki sem lehetne találni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8500af36-721d-4f62-a136-62bfd6c9fa15","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A csuklós autóbusz kidőlt padokat és közlekedési táblákat, megzúzott autókat hagyott maga után.","shortLead":"A csuklós autóbusz kidőlt padokat és közlekedési táblákat, megzúzott autókat hagyott maga után.","id":"20180504_letarolta_a_fel_utcat_egy_elszabadult_pozsonyi_busz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8500af36-721d-4f62-a136-62bfd6c9fa15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86119743-05a7-4e4c-9a08-76aae28664fd","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180504_letarolta_a_fel_utcat_egy_elszabadult_pozsonyi_busz","timestamp":"2018. május. 04. 14:32","title":"Letarolta a fél utcát egy elszabadult pozsonyi busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag \"hétcsillagos\" szolgáltatás jár. ","shortLead":"Természetesen Venezuelában található az a szálloda, ahol csak petróval lehet fizetni. Cserébe ezért állítólag...","id":"20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f8f45f-baae-4561-9800-8288ea619965","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_van_egy_hely_a_vilagon_ahol_szamolatlanul_szorhatjuk_a_venezuelai_kriptovalutankat","timestamp":"2018. május. 04. 21:42","title":"Van egy hely a világon, ahol számolatlanul szórhatjuk a venezuelai kriptovalutánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokkal több új lakást építettek, mint tavaly, de az építési engedélyek száma már alig nőtt tovább.","shortLead":"Sokkal több új lakást építettek, mint tavaly, de az építési engedélyek száma már alig nőtt tovább.","id":"20180504_Kozelit_a_lakaspiaci_robbanas_vege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eae10a4-72ec-4837-b173-1a5f88673c3b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_Kozelit_a_lakaspiaci_robbanas_vege","timestamp":"2018. május. 04. 11:05","title":"Közelít a lakáspiaci robbanás vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf3b5ed-0ed0-4d29-a4f3-8a1c33ba6ce7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem rendeltek még annyi elektromos kamiont a világon, mint amennyiről most kötöttek szerződést.","shortLead":"Soha nem rendeltek még annyi elektromos kamiont a világon, mint amennyiről most kötöttek szerződést.","id":"20180504_nikola_motor_company_elektromos_kamion_anheuser_busch","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf3b5ed-0ed0-4d29-a4f3-8a1c33ba6ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5478c14-58a5-4cc3-a1ae-43f9e71a7515","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_nikola_motor_company_elektromos_kamion_anheuser_busch","timestamp":"2018. május. 04. 09:21","title":"Több száz elektromos kamiont rendelt a világ legnagyobb sörcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Túl van az első eurovíziós próbáján a modern metált játszó AWS. A Dal 2018 győztesei május 2-án álltak először színpadra a lisszaboni Altice Arénában.","shortLead":"Túl van az első eurovíziós próbáján a modern metált játszó AWS. A Dal 2018 győztesei május 2-án álltak először...","id":"20180504_Hattal_fog_beugrani_a_kozonsegbe_az_AWS_gitarosa_az_Eurovizion","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb44e94-5114-4649-ada3-6f257bdaf20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9dd7628-5354-4484-8e67-33ce85cf7414","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Hattal_fog_beugrani_a_kozonsegbe_az_AWS_gitarosa_az_Eurovizion","timestamp":"2018. május. 04. 10:58","title":"Háttal fog beugrani a közönségbe az AWS gitárosa az Eurovízión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai férfinak finoman szólva is jó napja volt.","shortLead":"A kanadai férfinak finoman szólva is jó napja volt.","id":"20180504_A_szuletesnapjan_ment_nyugdijba_es_rogton_nyert_a_lotton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26345e48-4ae1-441b-b0cf-28d2650b36cf","keywords":null,"link":"/elet/20180504_A_szuletesnapjan_ment_nyugdijba_es_rogton_nyert_a_lotton","timestamp":"2018. május. 04. 09:07","title":"A születésnapján ment nyugdíjba, és rögtön nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]