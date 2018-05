Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek ellátni olyan szerepeket, mint a kortárs gyűjteménygyarapítás, illetve kutatás (acb), vagy épp az egyes alkotókat bemutató kismonográfiák megjelentetése. Ők azok, akik évek óta folyamatosan hozzák ki a fotográfiával foglalkozó fontosabb – elsősorban persze a saját holdudvarba tartozó – művészeket bemutató sorozataikat, ilyenek a Vintage Galéria vagy a Faur Zsófi-féle kiadványok.","shortLead":"Az utóbbi években látszólag a magángalériák azok, akik szigorúan vett alaptevékenységük mellett egyre-másra kénytelenek...","id":"20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6155fe7-a980-406c-a924-8a1b33a87b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c22d3-5fab-4306-8a86-adbd07fbde39","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180505_Az_Eg_a_Fold_es_megint_a_Fold","timestamp":"2018. május. 05. 12:29","title":"Az Ég, a Föld, és megint a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag lenullázta magát.","shortLead":"A politikai kommunikáció új szintjére sikerült fellépniük a brit EU-elleneseknek, ha már a párt gyakorlatilag...","id":"20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3764c74-3ea9-4e6e-8fca-920295a722a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983e8fcf-bdea-4ee8-9233-f7d8df12e68c","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Olyanok_vagyunk_mint_a_pestis__ritkan_oszinte_ennyire_egy_politikus","timestamp":"2018. május. 05. 13:43","title":"„Olyanok vagyunk, mint a pestis” – ritkán őszinte ennyire egy politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","shortLead":"A Kúria \"intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához\" - mondta Havasi Bertalan.","id":"20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c275720b-c515-4d08-9ce5-5c9530850c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb7ebf9-a3c3-4ecb-aabe-6925979d35e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Orban_sajtofonoke_panaszkodik_elvettek_egy_mandatumot_a_Fidesztol","timestamp":"2018. május. 05. 13:51","title":"Orbán sajtófőnöke panaszkodik: elvettek egy mandátumot a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","shortLead":"Egy hatalmas esőzés utáni áradás érte el Ankarát szombat délután, amelyben hat ember meg is sérült.","id":"20180506_ankara_autok_esozes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7878f046-1d23-4d50-987d-482e05d7630a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc90a80-10f0-4107-bdee-419b95a128a0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_ankara_autok_esozes","timestamp":"2018. május. 06. 10:43","title":"Videó: gyakorlatilag szörföztek az autók Ankara főutcáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostanság minden a szinte már kormány nélküli és elektromos meghajtású autókról szól. De volt ez így már sokkal-sokkal korábban is. De volt ez így már sokkal-sokkal...","id":"20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66357146-cc9e-4e88-898f-95bea8140cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1961af-9fac-4936-afb0-db5545ec1caf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_kormanykerek_nelkuli_villanyauto_oldtimer_akkumulator_usa_zold_rendszam_kornyezetbarat","timestamp":"2018. május. 06. 06:41","title":"Kormánykerék nélküli hangtalan villanyautót fotóztunk: nem találja ki, hogy mikor készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","shortLead":"A parlament alakuló ülésének idejére gyakorlatilag az összes környező utcát lezárják. ","id":"20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba05adf0-9ef0-4acc-93a5-fcc453e407a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_A_TEK_is_lezarja_a_Kossuth_teret_es_a_kornyeket_kedden","timestamp":"2018. május. 06. 08:49","title":"A TEK is lezárja a Kossuth teret és a környékét kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Franciaországba megy.","shortLead":"Franciaországba megy.","id":"20180506_Schilling_Arpad_Arte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2f2cf-2aca-438a-9c71-1afae458ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20180506_Schilling_Arpad_Arte","timestamp":"2018. május. 06. 19:17","title":"Schilling Árpád elhagyja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások. Mindeközben egy mentő szirénázott. ","shortLead":"Pécsen az önkormányzati újságokat kiborították egy kukából, majd lepermetezték festékkel a vegyvédelmi ruhások...","id":"20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebb3a047-c5b1-4198-a8de-a707473088ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc6134-d91d-47ba-aeef-399aa19b3235","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Szekesfehervaron_es_Pecsen_is_tuntettek_vasarnap","timestamp":"2018. május. 06. 21:08","title":"Székesfehérváron és Pécsen is tüntettek vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]