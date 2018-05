Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c5fda69-72c3-4bde-af41-8a4902aba322","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A palesztinokkal szembeni emberi jogi visszaélések miatt Izland a távolétével büntetheti a jövő évi döntőt. Legalábbis egy petícióban ezt követelik sokan.","shortLead":"A palesztinokkal szembeni emberi jogi visszaélések miatt Izland a távolétével büntetheti a jövő évi döntőt. Legalábbis...","id":"20180517_Bojkott_varhat_az_izraeli_Euroviziora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5fda69-72c3-4bde-af41-8a4902aba322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec18ae0-8d8a-40ec-8359-d643fc137ed5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Bojkott_varhat_az_izraeli_Euroviziora","timestamp":"2018. május. 17. 11:41","title":"Bojkott várhat az izraeli Eurovízióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e2b1fd-f36f-49f1-80f5-fe61808a7cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kelenföldi pályaudvar mellett épülő Etele Plaza Buda legnagyobb bevásárlóközpontja lesz.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar mellett épülő Etele Plaza Buda legnagyobb bevásárlóközpontja lesz.","id":"20180516_epul_az_etele_plaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10e2b1fd-f36f-49f1-80f5-fe61808a7cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e596e116-87b0-4c1d-afc6-762173e6fe5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_epul_az_etele_plaza","timestamp":"2018. május. 16. 21:57","title":"Már építik a legújabb budapesti plázát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6531fe-9200-412a-bf2e-7de5d4ebccf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu szerint akkor nőhet a sofőrök bére, ha az elvégzett OKJ-s képzés után havonta minimum 12 órára beállnak ápolónak. ","shortLead":"A 24.hu szerint akkor nőhet a sofőrök bére, ha az elvégzett OKJ-s képzés után havonta minimum 12 órára beállnak...","id":"20180517_Mentos_soforok_is_beallhatnak_apolonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6531fe-9200-412a-bf2e-7de5d4ebccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6d5a2a-9ebf-4518-93e2-1057686808d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Mentos_soforok_is_beallhatnak_apolonak","timestamp":"2018. május. 17. 17:28","title":"Ápolói munkára kényszerítene sofőröket az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól.","id":"20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4ef80bb-db4f-44e5-987d-0852e4b741c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6f2c7a-5e4b-4155-b783-6db118e12e27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_A_gazdagok_jarnak_jol_a_bankok_kamatversenyevel","timestamp":"2018. május. 16. 16:15","title":"A gazdagok járnak jól a bankok kamatversenyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","shortLead":"A svéd márka legújabb modellje már nem lesz kapható öngyulladós erőforrásokkal.","id":"20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feec3544-0c80-4148-b519-55f5e6430072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a873af-a97e-41bb-a59f-c7fbe5a21549","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_volvo_s60_v60_szedan_kombi_dizelmotor_benzinmotor_sved_auto","timestamp":"2018. május. 16. 15:23","title":"Vége a kerregésnek: a Volvo is leszámol a dízelmotorokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","shortLead":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","id":"20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5121f5-724f-4aaf-a03c-bcdb72d4836a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","timestamp":"2018. május. 17. 06:41","title":"A nap fotója: születésnapi tortát kapott a kátyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","id":"20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e70158-6ec3-40ec-8af0-7427d62d024c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","timestamp":"2018. május. 17. 13:49","title":"Lakhelyén és a munkában is népszerű volt a kaliforniai robbantásban meghalt magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]