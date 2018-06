Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult. A Pécs melletti repülőtéren egy elektromos kisgép zuhant le, a pilóta és utasa meghalt.","shortLead":"A Siemens szakértői is közreműködnek abban a vizsgálatban, amely a múlt heti, pogányi repülőgép-baleset nyomán indult...","id":"20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512da9fc-a476-417b-8361-addb35a3af26","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_siemens_pogany_magnus_elektromos_kisrepulo_lezuhant","timestamp":"2018. június. 06. 16:23","title":"A Siemens is beszáll a pogányi légi katasztrófa vizsgálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal az egy feltöltés után elérhető üzemidőt, hogy az akkumulátorhoz hozzá sem nyúlnának.","shortLead":"Régen várt, jelentős előrelépést hozhat az Intel új fejlesztése a laptopoknál. Úgy növelnék hosszú órákkal...","id":"20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11a9db8e-eaf5-4385-913d-2734b1f0c018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dfd4e-b0de-45f9-aebe-5bef4f0e5e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_intel_kijelzo_computex_low_power_display_technology_alacsony_energiafogyasztasu_laptop_kepernyo","timestamp":"2018. június. 07. 11:03","title":"Megoldódhat minden laptopfelhasználó legnagyobb gondja, jönnek a 20-28 órán át üzemelő gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más is van a háttérben. ","shortLead":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más...","id":"20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83b9ec-42b5-4900-8942-eb21f8fdffdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2018. június. 08. 13:10","title":"A Fideszben állítólag azon gondolkodnak, hogy előrébb hoznák az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","shortLead":"Nem mindig megy könnyen egy innovatívnak gondolt megoldás bevezetése.","id":"20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548f0a3-f316-4ab4-9911-0547d514bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ujitani_probalt_a_Wizz_Air_kaosz_lett_Ferihegyen","timestamp":"2018. június. 07. 11:06","title":"Újítani próbált a Wizz Air, káosz lett Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","shortLead":"Tiba István csapata, a Balmazújváros kiesett az NB I.-ből, de azt mondja, nem ezért hagyja el a csapatot. Belefáradt.","id":"20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=211198b5-0414-400a-8e63-594d361d2280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400ee5e1-6807-44cb-8af3-368cdfbb3886","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Elhagyja_focicsapatat_a_Fidesz_politikusa","timestamp":"2018. június. 06. 16:24","title":"Elhagyja focicsapatát a Fidesz politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra azzal a feltétellel mond le parlamenti mandátumáról, ha azt nem \"Vona Gábor egy újabb emberének\" adják át – írta a Jobbik-frakcióból kizárt politikus a Facebook-oldalán.","shortLead":"Dúró Dóra azzal a feltétellel mond le parlamenti mandátumáról, ha azt nem \"Vona Gábor egy újabb emberének\" adják át –...","id":"20180606_duro_dora_feltetelek_mandatum_toroczkai_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8fe6f6-6f40-482e-9831-e19a4d940488","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_duro_dora_feltetelek_mandatum_toroczkai_laszlo","timestamp":"2018. június. 06. 20:40","title":"Feltételeket szabott Dúró Dóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420652da-dd33-4502-844c-ad5243fb07bc","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A kapzsiság utat tör. Steven Spielberg szép emlékű popcorncsodájából az ötödik mozira csak a popcorn maradt. Hiába fényes a külseje, belül eléggé fonnyadt. Jurassic World: Bukott birodalom. Kritika.","shortLead":"A kapzsiság utat tör. Steven Spielberg szép emlékű popcorncsodájából az ötödik mozira csak a popcorn maradt. Hiába...","id":"20180607_Ennyi_dinot_meg_nem_latott_a_Fold_csak_az_a_baj_hogy_kitakarjak_a_filmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=420652da-dd33-4502-844c-ad5243fb07bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3910b-5756-4482-b58d-6f2cc9157597","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Ennyi_dinot_meg_nem_latott_a_Fold_csak_az_a_baj_hogy_kitakarjak_a_filmet","timestamp":"2018. június. 07. 14:00","title":"Ennyi dínót még nem látott a világ, csak az a baj, hogy kitakarják a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48d0352-3825-47cf-b90d-bc1a94053b01","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A közgazdásznak nemrég jelent meg új, hat tanulmányt tartalmazó, Látlelet című kötete, amelyet szombaton a HVG standján dedikál. ","shortLead":"A közgazdásznak nemrég jelent meg új, hat tanulmányt tartalmazó, Látlelet című kötete, amelyet szombaton a HVG standján...","id":"20180608_kornai_janos_es_a_hajout_ami_megvaltoztatta_kina_tortenelmet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48d0352-3825-47cf-b90d-bc1a94053b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a71a85-34d7-4e16-b00c-145ae2210947","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_kornai_janos_es_a_hajout_ami_megvaltoztatta_kina_tortenelmet","timestamp":"2018. június. 08. 10:48","title":"Kornai János és a hajóút, ami megváltoztatta Kína történelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]