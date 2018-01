[{"available":true,"c_guid":"f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna, ám az állatok beelőzték a szakembereket. ","shortLead":"Porva polgármestere szerint az elszaporodott hódok most kifejezetten jót tettük velük: több fát is kitermeltek volna...","id":"20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f156ef4b-4812-4bd8-bfd1-cecc8396729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a6e684-a315-4ca8-bc70-f99e21ca3698","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Annyi_hod_van_Veszprem_megyeben_hogy_elveszik_az_onkormanyzat_munkajat","timestamp":"2018. január. 21. 19:50","title":"Annyi hód van Veszprém megyében, hogy elveszik az önkormányzat munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A város parkjait borító madárürülék miatt döntöttek úgy, hogy kipusztítják az állomány egy részét, mivel a korábbi módszerek nem vezettek eredményre. Lehet, a lövöldözésnek sincs sok értelme, február elsejétől ráadásul tilos lesz.","shortLead":"A város parkjait borító madárürülék miatt döntöttek úgy, hogy kipusztítják az állomány egy részét, mivel a korábbi...","id":"20180120_halomra_lottek_a_varjakat_szatmarnemetiben_de_lehet_semmi_ertelme_nem_volt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3997a29a-2612-4d28-8070-4f52f74d1ec2","keywords":null,"link":"/elet/20180120_halomra_lottek_a_varjakat_szatmarnemetiben_de_lehet_semmi_ertelme_nem_volt","timestamp":"2018. január. 20. 14:19","title":"Halomra lőtték a varjakat Szatmárnémetiben, de lehet, semmi értelme nem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bc7728-5a29-4c6f-b801-a4eae08d15a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felnézett, majd bumm.","shortLead":"Felnézett, majd bumm.","id":"20180121_70_meterrol_buntetett_egy_kapus_egy_spanyol_meccsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93bc7728-5a29-4c6f-b801-a4eae08d15a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ca2d56-1234-479c-8b05-3af7ac4ebd56","keywords":null,"link":"/sport/20180121_70_meterrol_buntetett_egy_kapus_egy_spanyol_meccsen","timestamp":"2018. január. 21. 10:36","title":"70 méterről büntetett a kapus egy spanyol meccsen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c6035b-2c84-480a-be6d-297cc21d3ae3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen csökkent 2017-ben a menedékkérelmek száma az EU-ban, így Magyarországon is. Nálunk viszont a többszörösére nőtt a pozitív elbírálás aránya.","shortLead":"Jelentősen csökkent 2017-ben a menedékkérelmek száma az EU-ban, így Magyarországon is. Nálunk viszont a többszörösére...","id":"20180120_Kevesebb_volt_tavaly_a_menedekkerok_szama_az_EUban_Magyarorszag_felemas_kepet_mutat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c6035b-2c84-480a-be6d-297cc21d3ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b401b-2b65-4ff3-bda8-2e51d4aecf9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_Kevesebb_volt_tavaly_a_menedekkerok_szama_az_EUban_Magyarorszag_felemas_kepet_mutat","timestamp":"2018. január. 20. 10:55","title":"Kevesebb volt tavaly a menedékkérők száma az EU-ban. Magyarország felemás képet mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a422bc-68a6-40c2-90c1-1b082ee95aa1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több potenciál van Shane Tusupban, mint Hosszú Katinkában, akinek pályafutása maximum öt évig tarthat, míg edző-férje akár 40 évig is tréningezhet úszókat – vallja a volt úszókapitány, Hargitay András.","shortLead":"Több potenciál van Shane Tusupban, mint Hosszú Katinkában, akinek pályafutása maximum öt évig tarthat, míg edző-férje...","id":"20180120_Hargitay_Hosszu_Katinkanal_fontosabb_a_ferje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a422bc-68a6-40c2-90c1-1b082ee95aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755e32b4-de93-4865-8e92-8bac7dd302c1","keywords":null,"link":"/sport/20180120_Hargitay_Hosszu_Katinkanal_fontosabb_a_ferje","timestamp":"2018. január. 20. 13:30","title":"Hargitay: Hosszú Katinkánál fontosabb a férje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","shortLead":"A Gatwick-i repülőtéren felszállásra váró British Airways gép utasainak tűnt fel mintha nem lenne tiszta a kapitány.","id":"20180121_pilota_reszeg_british_airways","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4ffa8e9-c543-4c9e-bca5-1abc4dfcde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd87f2e4-8ce8-423b-b85f-350c207dc28e","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_pilota_reszeg_british_airways","timestamp":"2018. január. 21. 11:24","title":"Rendőrök vitték el a részeg pilótát egy British Airways gépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","id":"20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76ed05-18b2-471c-bc0d-5aa3ab38c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","timestamp":"2018. január. 21. 10:23","title":"Már 15 centi hó esett a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb4f410-1c82-4ecd-afd5-50dc8bc652a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor elmondta, hogy nem áldozatot, hanem erőforrást látnak a roma közösségben.","shortLead":"Orbán Viktor elmondta, hogy nem áldozatot, hanem erőforrást látnak a roma közösségben.","id":"20180120_Orban_A_romak_nem_segelyen_tengodo_magatehetetlen_kisebbseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fb4f410-1c82-4ecd-afd5-50dc8bc652a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee82a6d5-b4fd-4441-b07c-eea403a3f39d","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Orban_A_romak_nem_segelyen_tengodo_magatehetetlen_kisebbseg","timestamp":"2018. január. 20. 12:21","title":"Orbán: A romák nem segélyen tengődő, magatehetetlen kisebbség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]