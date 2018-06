Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ammóniahiány van, ez okozza a szén-dioxid-hiányt egyébként Európa több országában.\r

\r

","shortLead":"Ammóniahiány van, ez okozza a szén-dioxid-hiányt egyébként Európa több országában.\r

\r

","id":"20180621_Mi_lesz_most_hianycikk_lehet_a_sor_a_vb_idejen_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e813d7d8-4906-4d13-bd46-c76826935552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87818be5-857d-4d6b-8db3-bb320022505b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Mi_lesz_most_hianycikk_lehet_a_sor_a_vb_idejen_Angliaban","timestamp":"2018. június. 21. 14:12","title":"Mi lesz most: hiánycikk lehet a sör a vb idején Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két évtizedes dominanciája is a végéhez közeleg. Ha egyszer eljön az idő, Merkel önként akart távozni a hatalomból, ám a jelek szerint ő is kényszer hatása alatt fog. Az utódlási harc már zajlik, és egyre irracionálisabb eszközöket használnak egymással szemben a felek.","shortLead":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két...","id":"20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fa52ac-03c7-4259-b87e-5f90c8d38872","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","timestamp":"2018. június. 20. 13:30","title":"Merkel alkonya: amit látunk, az királydráma, és Orbán is szerepet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","shortLead":"A Harley-Davidson lényegében szinonimája az amerikai motoroknak. Pedig csodás kerékpárokat is gyártottak. ","id":"20180620_harley_davidson_bicikli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2c40-0f06-4cd1-95c8-8a6ee940100a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85747d90-accf-487b-a049-fdaeaa202196","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_harley_davidson_bicikli","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Van egy stílusa egy ilyen 100 éves Harley-Davidson biciklinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára meggyőzőbb, ha céges közlemény helyett kedvenc vloggere mutatja be, miért érdemes valamelyik tévécsatornát nézni, vagy miként újíthatja fel a lakását hitelből.","shortLead":"A vállalatok és az online befolyásolók közötti, marketingcélú együttműködések egyre népszerűbbek. Mindenki számára...","id":"20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbce9e2c-d542-4395-b873-adbe2750d261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cee6b-9fd3-43e0-bbb5-10cc36bfc5a6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180621_Mi_tortenik_ha_egy_ceg_szabad_kezet_ad_egy_influencernek","timestamp":"2018. június. 21. 13:15","title":"Egyre nagyobb kihívás újat mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék termesztésére, 10 millió forintos alaptőkével.","shortLead":"Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék...","id":"20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee159724-4f54-4bca-a5f1-0d358dcc31a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Cegjatek_a_kastelyban_helyi_foldesurakkal_uzeletel_Belmegyeren_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. június. 21. 14:21","title":"Cégjáték a kastélyban: helyi földesurakkal üzletel Bélmegyeren Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","shortLead":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","id":"20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1182f0f-bb81-4e95-bd53-75bacf66c899","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","timestamp":"2018. június. 20. 11:34","title":"Ez az étterem lett a világ legjobbja idén - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Jövőre már nyugdíjas-szövetkezeti tagság sem kell ahhoz, hogy egy idős dolgozhasson akár a korábbi munkahelyén, akár máshol. Ezzel a szövetkezetek lényegében lehúzhatják a rolót. ","shortLead":"Jövőre már nyugdíjas-szövetkezeti tagság sem kell ahhoz, hogy egy idős dolgozhasson akár a korábbi munkahelyén, akár...","id":"20180621_Ez_am_a_siker_a_tervezett_800_ezer_helyett_mar_7_ezer_nyugdijas_dolgozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea66f86-b865-4b2e-82ab-027fb5816d15","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Ez_am_a_siker_a_tervezett_800_ezer_helyett_mar_7_ezer_nyugdijas_dolgozik","timestamp":"2018. június. 21. 14:00","title":"Ez ám a siker: a vágyott 800 ezer helyett 7 ezer nyugdíjas dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","shortLead":"Az akadémikusnak korábban a kormánypárti média küldött selyemzsinórt. ","id":"20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=509df787-cf97-4827-8993-cabe2535ce8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccd5f95-77a4-4c36-b1a1-c2e0d5e65ed1","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_tenyleg_felmentettek_orban_volt_miniszteret_az_innovacios_hivatalnal","timestamp":"2018. június. 20. 21:04","title":"Orbán tényleg elküldte Pálinkást az Innovációs Hivatal éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]