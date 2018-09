Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","shortLead":"A férfi szerint a siklóernyő motorja a hibás azért, hogy elkapták. ","id":"20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e7f090-e8b0-4a3e-a323-d891bbacbec8","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Sikloernyovel_probalt_drogot_csempeszni_Szerbiabol_de_lezuhant","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:19","title":"Siklóernyővel próbált drogot csempészni Szerbiából, de lezuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","shortLead":"Pár szám után nem volt mit tenni, le kellett vonulni a színpadról. A koncertet később bepótolják.","id":"20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8966102d-6236-49f0-8cbe-2059a0cafd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbba246e-9d66-4699-8b6a-9a46e34d9d16","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Felbeszakadt_a_U2_berlini_koncertje_mert_elment_Bono_hangja","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:02","title":"Félbeszakadt a U2 berlini koncertje, mert elment Bono hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa körülmények\" között.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakértő, Arjen Kamphuis augusztus 20-án tűnt el, a szivárogtató portál szerint igen \"furcsa...","id":"20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6222c3-6967-454d-b090-638f6f2ee253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9378e-e9d6-4525-be1b-157f4555cdae","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Rejtelyes_korulmenyek_kozott_nyoma_veszett_a_WikiLeaksalapito_kollegajanak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:41","title":"Rejtélyes körülmények között nyoma veszett a WikiLeaks-alapító kollégájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja a megrendelő, aki vélhetően nagyon elégedett volt a modell munkájával. A kommentelők között azonban nem aratott osztatlan sikert az új szerepben mutatkozó Rogán Cecília. Akad, aki szerint inkább jellemformáló ruhát kellene reklámoznia.","shortLead":"\"Szépséges Cecilia Rogán. Bellagio Partyruhában a készülő lookbook-unkban. Million Thanks for starring\" írja...","id":"20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bd5aa79-1084-4a8d-83b6-d57e0c7762a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3469b-3545-44f4-9d0c-76a318b97cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20180903_Egy_sikeres_uzletasszonynak_is_jol_jon_a_zsebpenz__Roganne_alakformalo_ruhakat_reklamoz_a_Facebookon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 14:22","title":"Egy sikeres üzletasszonynak is jól jöhet a zsebpénz – Rogánné alakformáló ruhákat reklámoz a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","shortLead":"A magyar szövetségi kapitány szerint nem szabad a vereségre gondolni, mert akkor biztosan kikapnak. ","id":"20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49cb4dce-29ba-4709-8308-fce868294d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b367e7e3-d887-4ee8-95ec-6eee9cba964f","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Rossi_Az_ido_most_a_legnagyobb_ellenfelunk","timestamp":"2018. szeptember. 04. 05:55","title":"Rossi: Az idő most a legnagyobb ellenfelünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Mol bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, írja az MTI.","shortLead":"A Mol bruttó 2 forinttal emeli a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán, írja...","id":"20180903_Dragul_a_benzin_ujra_400_forint_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f94a6c-1eab-4f3b-a8e2-fc460d54f8fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Dragul_a_benzin_ujra_400_forint_folott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:15","title":"Tovább drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","shortLead":"Hiába szerették volna meghosszabbítani tankönyveik engedélyét, ezt az illetékes szervek eljárás nélkül elutasították.","id":"20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e72ca2-42db-4186-9a92-1e2919d49623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cd9ad5-ba01-4395-8064-87463a307f44","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Tankonyvkiadok_perelik_a_magyar_allamot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:40","title":"Tankönyvkiadók perelik a magyar államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti strandjával, a Copacabanaval vagy a Corcovado hegyen lévő Krisztus szoborral. Rio az álmok városa - volt. ","shortLead":"Ha van egy brazil város, amely minden külföldiből lelkesedést vált ki, az Rio de Janeiro. Fantasztikus tengerparti...","id":"20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8640dd52-67c3-400a-af1c-79769ff5cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c22b400-f3ff-4682-8a7b-67247b0726ef","keywords":null,"link":"/kkv/20180902_A_csod_szelen_tantorog_Rio_de_Janeiro_a_braziliai_foci_vb_es_az_olimpia_utan","timestamp":"2018. szeptember. 02. 10:10","title":"A csőd szélén tántorog Rio de Janeiro a brazíliai foci vb és az olimpia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]