[{"available":true,"c_guid":"554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","shortLead":"Szerinte a mostani helyzet rosszabb, mint amire a 2016-os elnökválasztás előtt számított. ","id":"20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554adefa-cf70-4325-b49a-44e90e489ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f7e489-249c-46ca-9c9e-34b70160db48","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Obama_Trump_veszelyt_jelent_Amerikara","timestamp":"2018. szeptember. 07. 22:00","title":"Obama: Trump veszélyt jelent Amerikára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát. A két dolog együtt az analóg és a digitális kor jegyzettömbjeinek érdekes egyvelegét eredményezi.","shortLead":"A törölhető tintás írás nem egészen újdonság, a jegyzetek digitalizálását segítő füzetre is láthattunk már példát...","id":"201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=057e15d1-382b-44de-b180-8c4969d90492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87c96cb-6cbf-49f2-885a-e4f63dd46a4a","keywords":null,"link":"/tudomany/201836__teszt__okosnotesz__rocketbook__tabula_rasa","timestamp":"2018. szeptember. 09. 20:00","title":"Kipróbáltuk a jegyzetfüzetet, melybe szó szerint bármennyit írhat, sosem telik be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt Mol Vidi FC-vel, majd még ugyanaznap bejelentették az érkezését a bajnokságban utolsó helyezett felcsúti Puskás Akadémiához.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, a 34-szeres válogatott Varga József csütörtökön szerződést bontott az Európa Ligában érdekelt...","id":"20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=523eba53-df40-4a87-8bc1-f069aa0af25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1431786-2bd7-4ec8-a7d1-72f04c055553","keywords":null,"link":"/sport/20180908_varga_jozsef_vidi_felcsut_atigazolas_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 15:41","title":"Hozzáállása miatt küldték el a Viditől, a Puskásnak azért jó lesz Varga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél órát csúszhat a zárás, nem órákat – ezt tartalmazza az igazságügyi miniszter új jogszabálya.","shortLead":"Több csoportra oszthatják a szavazatszámláló bizottságokat a következő parlamenti választáson, és így legfeljebb fél...","id":"20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1036c0fd-b19d-4c8a-af66-9e6267658702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8b7a59-13fd-45cd-8795-474ad48675cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Csokkenhet_a_sorbaallas_a_valasztasokon","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:25","title":"Csökkenhet a sorbaállás a választásokon egy új rendelet nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és a 2020-as Eb-részvételre egy nagy esélyt jelent. Összefoglaltuk, mi mindent érdemes tudni az új sorozatról.","shortLead":"Kevés szurkoló van, aki már most érti, pontosan hogyan zajlik a Nemzetek Ligája, pedig az új sorozat sok pénzt és...","id":"20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5feab8cd-a16e-4ba3-9dad-9011b731b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023855fb-b746-4c12-8d19-4ef3881e1269","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_Nemzetek_Ligaja_2020_Eb_foci","timestamp":"2018. szeptember. 08. 08:00","title":"Annyit nyerhet a magyar foci a Nemzetek Ligáján, mint az Eb óta semmivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd81b0-e025-4e42-a733-c812b1a4f47f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Renzo Piano 43 napelemes lámpát tervezett a hídra a katasztrófa 43 áldozatának emléket állítva. ","shortLead":"Renzo Piano 43 napelemes lámpát tervezett a hídra a katasztrófa 43 áldozatának emléket állítva. ","id":"20180907_Genovai_hidkatasztrofa_bemutatta_az_uj_hid_terveit_Renzo_Piano_sztarepitesz__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd81b0-e025-4e42-a733-c812b1a4f47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4646ac72-ee67-4eab-bbc7-6958e06a3bf6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Genovai_hidkatasztrofa_bemutatta_az_uj_hid_terveit_Renzo_Piano_sztarepitesz__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:16","title":"Genovai hídkatasztrófa: bemutatta az új híd terveit Renzo Piano sztárépítész - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","shortLead":"A kórházba vitt utasok nincsenek életveszélyben. ","id":"20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d895d971-b7f7-4eb0-be1b-18fa4c9ca728","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Buntetoeljarast_inditott_a_rendorseg_a_szombat_este_arokba_hajtott_busz_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:32","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a szombat este árokba hajtott busz ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]