A prosztatitisz, azaz a prosztatagyulladás nem az idős férfiak betegsége. A tapasztalatok szerint a fiatal, 50 év alatti betegek száma jellemzően nagy, és a megbetegedés előfordulása is igen gyakori: a férfiak mintegy fele az élete során legalább egyszer találkozik a prosztatagyulladás kellemetlen tüneteivel. Ráadásul a kór további negatív következményekkel is jár, hiszen krónikus formája akár merevedési zavarokat okozhat, sőt a férfimeddőség mögött az esetek jelentős részében éppen a prosztatagyulladás áll. A WHO adatai alapján jelenleg minden hetedik pár küzd meddőséggel, hazánkban így körülbelül 120 ezer gyermekre vágyó, gyermektelen pár élhet. A helyzet tehát súlyos, noha a betegség maga tudatos életmóddal megelőzhető és elkerülhető.

Mi is a prosztata?

A prosztata egy rejtett, szivacsos felépítésű, gesztenye alakú, nagyjából húsz gramm tömegű mirigyes szerv, amelynek elsődleges feladata, hogy az ondóhólyag váladékával együtt nemi váladékot, vagyis ondót termeljen. Magát a szervet a serdülőkorig mindössze egyetlen sejtsor alkotja, csak a férfihormonok termelődésével alakul ki végleges, szivacsos szerkezete. Mivel a húgycső áthalad a prosztatán, a két szerv állapota nagyban függ egymástól. Míg a prosztatában bekövetkező változások hatnak a húgycsőre, például annak megnagyobbodása összenyomhatja a húgycsövet, elzárva a vizelet útját, addig a húgyhólyag elváltozásai is kihatnak a prosztatára: a vizeletpangás például bakteriális fertőzést okozhat, ami prosztatagyulladáshoz vezethet.

Mivel a szerv maga rejtett, nehéz kitapintani és vizsgálni, ezért a különböző fertőzések, gyulladások is nehezen felismerhetők. Ha valamilyen gyulladás egyszer már lejátszódott a szervben, az a prosztata szövetében megváltoztatja az anyagcsere-folyamatokat, ami azt eredményezi, hogy a betegség visszahúzódása után a panaszok továbbra is megkeseríthetik a páciens életét. Az urológushoz forduló férfiak mintegy 8-10 százaléka prosztatagyulladással küzd, de csak az esetek felében segít az antibiotikumos kezelés. A betegek másik felét akár éveken át kínozhatják a tünetek, ezért orvostól orvosig járnak, hogy valaki megoldást találjon a nem múló fájdalmaikra.

Számtalan ok a gyulladás mögött

A gyulladásos folyamatok mögött nemcsak bakteriális fertőzés állhat, hanem számos más probléma is előidézheti. A kiváltó okok függvényében a prosztatagyulladást három nagy csoportba sorolja az orvostudomány, így megkülönböztethetünk:

bakteriális eredetű akut és idült gyulladásos állapotot,

abakteriális (vagyis nem baktérium okozta) krónikus gyulladást,

valamint aszimptomatikus, vagyis tünetmentes prosztatitiszt: ebben az esetben a páciens tünetmentes, a gyulladás csak szövettani vizsgálattal mutatható ki.

Míg a bakteriális fertőzések általában szexuális vagy művi eredetűek – utóbbira példa, amikor orvosi katéterezéskor jut kórokozó a prosztatába –, addig az abakteriális gyulladás megjelenését számtalan hatás idézheti elő: a kiváltó ok lehet bármilyen műtéti szövődmény, hormonális változás, autoimmun betegség, de a gyulladás akár prosztatakövek vagy különböző fizikai sérülések miatt is kialakulhat, sőt az ételintolerancia, az ételallergia, a vitaminhiány és a krónikus stressz is okolható a tünetekért. Ha megjelennek az első panaszok, a férfiak gyakran nem hajlandók tudomást venni róluk, sőt sokszor a partnerük előtt is titkolják az ilyen jellegű problémáikat. Ha az immunrendszer erős, és a beteg életmódbeli változtatásokat is eszközöl, például gyógynövényterápiát használ és odafigyel az étkezésére, akkor a gyulladás akár magától is visszahúzódhat. Gyenge immunrendszer és elhanyagolt panaszok mellett azonban a nem kezelt gyulladás visszafordíthatatlan következményeket okozhat. Míg az akut esetekben hirtelen jelentkező, komoly fájdalom és a magas láz arra készteti a férfiakat, hogy orvoshoz forduljanak, a krónikus esetekben, amikor a panaszok csak lassan fokozódnak, a tünetek akár több mint három hónapig is kezeletlenül maradhatnak.

Ne halogassuk, forduljunk orvoshoz!

De mik az első jelek, amelyekkel érdemes rögtön orvosi kivizsgálást és segítséget kérni?

Ha hosszan elhúzódó diszkomfortérzést,

a gáttájékra, herékbe, húgyhólyagba kisugárzó erős fájdalmat érzékelünk,

ha a székelés fájdalommal jár,

ha gyakori vagy sürgető a vizelési inger, esetleg nehéz a vizeletürítés,

ha magas lázat mérünk,

ha fáradtság, izom- vagy ízületi fájdalom gyötör,

illetve ha különböző szexuális zavarokat tapasztalunk, például fájdalmas magömlést vagy merevedési zavarokat, vagy ha a szexuális aktus után medencefájdalom érzékelhető, mindenképpen keressünk fel szakembert.

A merevedési problémák jelentkezésekor általában már krónikus a gyulladás, a panaszok pedig csak elhúzódó, gondos terápiával orvosolhatók. Ez az időszak próbára teszi a férfiak türelmét: a teljesítménykényszer és kudarcélmény további stresszforrást jelent, a stressz pedig újabb nyomot hagy a szexuális életen, gátolja a spermiumtermelődést és akár impotenciát is okozhat. A lelki okok és a szorongás ráadásul a gyulladásra is negatívan hat, még elhúzódóbbá téve a prosztatitiszt. Ebben a helyzetben a családtervezés szinte lehetetlenné válik, a krónikus prosztatagyulladás ugyanis meddőséget idézhet elő. Ezért a szakorvosok azt javasolják, ha a tervezett gyermekáldás hosszú ideig elmarad, kérjünk célzott kivizsgálást, amely az ondóban található, gyulladással összefüggő fehérjékből segít kideríteni, hogy a meddőségért nem egy régóta fennálló prosztatagyulladás okolható-e.

Tervezzünk tudatosan!

A családtervezési időszakra jó, ha a férfiak tudatosan készülnek, és lehetőség szerint úgy alakítják életvitelüket, hogy azzal megelőzzék a prosztatagyulladás akut vagy krónikus formáit. De mivel előzhető meg a prosztatitisz? A szakemberek szerint nem kell több, mint néhány egyszerű szabályt betartani, így elég, ha:

kerüljük az alkoholt, a koffeint a gyulladásos időszakban,

a fűszeres vagy csípős ételeket kiiktatjuk az étrendünkből,

fogyasszunk telítetlen zsírsavakat,

pótoljuk a cinket, illetve a D-vitamint,

valamint figyeljünk a személyes higiéniára.

Használjunk a megelőzéshez fűrészpálma- vagy tökmag-, illetve rozspollen-kivonatokat, kvercetin hatóanyagú készítményeket, gyógynövényes kúpokat és teákat.

Kerüljük az ülő életmódot, ha lehet a motorozást és a kerékpározást is, helyette sétáljunk, túrázzunk, éljünk aktív életet.

És a legfontosabb: kerüljük a stresszt, amennyire csak lehet. Ha tudunk, alkalmazzunk stresszkezelő technikákat, hogy legyűrjük a stressz okozta lelki nehézségeket.