Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","shortLead":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","id":"20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a035e-9968-4a35-9385-851ce38dabb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:46","title":"A Sargentini-jelentés és Orbán miatt szakíthat egymással Salvini és az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","shortLead":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","id":"20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d376ac-e152-4403-929a-165452a29287","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:05","title":"Állam által elismert kisebbség lehet az orosz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítást eltörlik, de azt minden kormány maga döntheti el, téli vagy nyári időszámítást akar. Az uniós biztos elmondta az óraátállítás megszüntetésének részleteit.","shortLead":"Az óraátállítást eltörlik, de azt minden kormány maga döntheti el, téli vagy nyári időszámítást akar. Az uniós biztos...","id":"20180913_A_kormany_dontheti_el_nyari_vagy_teli_idoszamitast_vezesseneke_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5e26ec-9937-4aae-a87d-dc20ecf45dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_A_kormany_dontheti_el_nyari_vagy_teli_idoszamitast_vezesseneke_be","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:36","title":"A kormány döntheti el, nyári vagy téli időszámítást vezessenek-e be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5055c-19d5-4f6b-b003-61aed05e0636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éve 2015 egyik legjobb alkalmazásának választották a Microsoft Office Lenst. Ez az app kapott nemrég egy igen hasznos frissítést.","shortLead":"Három éve 2015 egyik legjobb alkalmazásának választották a Microsoft Office Lenst. Ez az app kapott nemrég egy igen...","id":"20180913_microsoft_office_lens_frissitese_kep_jegyzetetes_kepre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29e5055c-19d5-4f6b-b003-61aed05e0636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e4a87-1f32-46fd-af21-602d5ac1bcdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_microsoft_office_lens_frissitese_kep_jegyzetetes_kepre","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:03","title":"Jött egy jó kis frissítés: még kezesebb lett a Microsoft szkennelő alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos állatkínzásnak minősül. ","shortLead":"A kutyafajta egész életében légzési problémákkal küszködik, Skóciában ezért úgy vélik, tenyésztése súlyos...","id":"20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e0b3a5-441c-4a67-981e-32e97d59ea91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a4c6d9-06f8-4676-9b4e-86edbcab8258","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Van_egy_orszag_ahol_arra_keszulnek_hogy_betiltjak_a_mopszok_tenyeszteset","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:37","title":"Van egy ország, ahol arra készülnek, hogy betiltják a mopszok tenyésztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen...","id":"20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac5bb5-f1b0-4bb8-b221-5aeeecae37ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","shortLead":"De nem tehette, mert nem európai parlamenti képviselő.","id":"20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273cca3a-e424-49ee-bb3f-9f1d76c7e046","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_juncker_is_megszavazta_volna_a_sargentini_jelentest","timestamp":"2018. szeptember. 12. 22:16","title":"Juncker is megszavazta volna a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","shortLead":"A Miss America egymillió nézőt veszített, mert nem vonultatott fel bikinis lányokat. ","id":"20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dca6a48-1c0c-4b1a-9b6b-18a1793200c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f47dca47-c95f-4dec-9468-4d542b631068","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Nem_voltak_kivancsiak_az_amerikaiak_a_furdoruhamentes_szepsegversenyre","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:19","title":"Nem voltak kíváncsiak az amerikaiak a fürdőruhamentes szépségversenyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]