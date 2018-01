[{"available":true,"c_guid":"dd739b65-a353-4db4-bfed-fc4cd1679965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Guy Verhofstadt liberális EP-frakcióvezető szerint Orbán véleménye szembenáll az EU-s alapértékekkel.\r

Orbán muzulmánozása egyik legnagyobb EP-s ellenfelét is kiborította Guy Verhofstadt liberális EP-frakcióvezető szerint Orbán véleménye szembenáll az EU-s alapértékekkel. 2018. január. 10. 13:19 Nem semmi fotókat tett közzé a titkos műhold fellövéséről a SpaceX Egyelőre nem tudni, hogy mi történt az amerikai védelmi minisztérium megbízásából két napja fellőtt, titokzatos műholddal. De az már biztos, hogy égbe juttatása nagy látványosság volt – íme hat fénykép. 2018. január. 10. 11:03 Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, Karácsony a listavezető Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz – mondta az MSZP elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva. 2018. január. 11. 14:28 Egy nem túl illedelmes makicsapattal hozta össze a sors a BBC riporterét – videó Alex Dunlop a norfolki állatkertben próbált valamilyen barátságos viszonyt kialakítani a gyűrűsfarki makikkal, sikertelenül. A majmok nagyon intenzíven ráhajtottak a rágcsálnivalóra. Szó sem lehetett arról, hogy illedelmesen kérjék, mint például egy jól szituált kutya, egyszerűen ráugrottak a BBC riporterére, sőt, még bele is haraptak az ujjába, nehogy bármit is elrejtsen a tenyerében. 2018. január. 09. 18:33 Jó harc ez, mivel betelepíteni senki sem akar, az ellenségnek beállított alapítványok pedig eszköztelenek az ilyen támadásokkal szemben. Disznóvágás az iskolában: a Klik helyesli a tanórai trancsírozást Rengeteg komment érkezett és erősen megosztotta olvasóinkat december végi cikkünk, amelyben beszámoltunk egy tapolcai iskola udvarán tartott disznóvágásról. Ezért megkérdeztük felettesként az illetékes tankerületet, amely egyetértett a sajátos oktatási performansszal. 2018. január. 10. 09:12 Ezért megkérdeztük felettesként az illetékes tankerületet, amely egyetértett a sajátos oktatási performansszal. Matolcsy lett az Év embere a Figyelőnél A jegybankelnök lett a Figyelő szerint az év embere. De volt olyan nyilatkozó is, aki szerint több évtized emberének kellett volna Matolcsyt választani. 2018. január. 11. 10:31 Ilyen cuki választ nem adott még közlekedési cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök lett a Figyelő szerint az év embere. De volt olyan nyilatkozó is, aki szerint több évtized emberének kellett volna Matolcsyt választani.","shortLead":"A jegybankelnök lett a Figyelő szerint az év embere. De volt olyan nyilatkozó is, aki szerint több évtized emberének...","id":"20180111_Matolcsy_lett_az_Ev_embere_a_Figyelonel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20e35fc-7de4-4d91-b8d8-328787622d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Matolcsy_lett_az_Ev_embere_a_Figyelonel","timestamp":"2018. január. 11. 10:31","title":"Matolcsy lett az Év embere a Figyelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]