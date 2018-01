Linger (1993)

A Smiths és a Sundays lírájából építkező Linger a Cranberries második kislemezdala (az első a Dreams volt), mely érdekes módon nagyobb sikert aratott az Egyesült Államokban (és Kanadában), mint a zenekar szomszédságában, a brit slágerlistán - érdekes módon az ír listára is csak második nekifutásra került fel, igaz akkor a harmadik helyig emelkedett -, miközben a zenekar bemutatkozó nagylemeze, az Everybody Else Is Doint It, So Why Can't We a brit albumlista (és persze az ír nagylemezlista) élére került.

Zombie (1994)

A Zombie, mely az észak-írországi politikai helyzetet megidéző klipje révén duplán ismertté vált, hozta el Dolores O'Riordanék áttörését. Az album, amin a dal szerepel, a No Need To Argue Nagy-Britanniában háromszoros, az Egyesült Államokban hétszeres platinalemez lett. Mind a dal, mind az album számos slágerlistát vezetett. A dal videóját ugyanaz az ember, Samuel Bayer készítette, aki a Nirvana Smells Like Teen Spirit című dalának a klipjét is.

Salvation (1996)

Ami a listákat illeti, a Cranberries 1996-os lemeze, a To The Faithful Departed a zenekar legsikeresebb lemeze (az eladásokat tekintve nem), ezzel az albummal jutottak a legmagasabbra Amerikában, míg a brit sikereiket meg tudták ismételni. A drogproblémákat megéneklő, fúvósokkal spékelt lendületes Salvation az amerikai modern rock-lista tetejére is jutott, s ennél feljebb Cranberries-dal nem került Nagy-Britanniában.

Promises (1999)

A zenekar 1996-os lemezét követően hosszabb szünetet tartott (korábban meg is szakította aktuális turnéját), többek között azért, hogy Dolores O'Riordan - aki egyébként gyermekkori szexuális abúzus áldozata - kiheverje stressz-eredetű betegségét. Ugyanebben a periódusban született az énekesnő első gyermeke is, férjétől, Don Burtontől, a Duran Duran egykori turnémenedzserétől, akivel 1994-ben házasodtak össze. A Promises című dal ehhez képest válást témáját járja körül. A klipben egy cowboy küzd egy madárijesztőszerű boszorkánnyal.

Tomorrow (2011)

A Cranberries 2011-ben még elkészített egy sorlemezt (Wake Up and Smell the Coffee) majd hosszú szünetet tartott, mely alatt O'Riordan két szólólemezt is kiadott (Are You Listening, 2007; No Baggage, 2009). Az együttes 2011-ben tért vissza a Tomorrow című kislemezdallal, mely az egészen korai Cranberries csilingelős világát idézte fel. Nem meglepő módon, hiszen a dal és a Roses című 2012-es album producere az a Stephen Street volt, akivel a Cranberries első két nagylemezén dolgozott (és aki nem mellesleg korábban a Blurrel, még korábban, a 80-as években pedig a Cranberries egyik példaképével, az együttes korai hangzását meghatározó Smithsszel dolgozott együtt).