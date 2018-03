Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","shortLead":"A Vatikán is közreműködött, most először fordult elő, hogy közvetlen hozzáférést engedtek a pápához. ","id":"20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631b1037-2f5e-43b0-b15a-b82f9eae10d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f469b25-583a-445f-bf9d-b4933f415ad0","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Ferenc_paparol_forgatott_filmet_Wim_Wenders","timestamp":"2018. március. 13. 20:01","title":"Ferenc pápáról forgatott filmet Wim Wenders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","shortLead":"A vád szerinti bűncselekmények a 2014-es országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatosak. ","id":"20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e93f021f-8a24-4321-8a15-8459b6b0f8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_2014es_valasztasi_csalasi_ugy_vademeles","timestamp":"2018. március. 14. 12:38","title":"Négy év után sikerült vádat emelni egy 2014-es választási csalási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és fitneszfunkciók – többek között ezeket tudja a Fitbit újdonsága. A vállalat a bevált Pebble-recepttel visz némi életet az okosórák nem túl izgalmas piacára.","shortLead":"Hosszú üzemidő, a telefonra érkező összes értesítés kijelzése, pulzusmérés, alvásfigyelés, relaxációt segítő és...","id":"20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c6f78b-293c-4930-b751-8569eef5b208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9aa4c7-fca7-4c51-9f52-9d260b366c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_fitbit_versa_pebble_e_papir_e_ink_ora_okosora_karora_hosszu_uzemido_ertesitesek_kijelzes","timestamp":"2018. március. 14. 10:03","title":"Megjött a Pebble igazi utódja: ígéretes okosórát dob piacra a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367dfe2a-2771-4f83-ac4b-cef6dba796b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","timestamp":"2018. március. 14. 11:33","title":"A nap, amikor Kósa Lajos elmerült, Orbán Viktor eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","shortLead":"A sofőr olyan helyen \"préselte át\" a Mercedes kisbuszt, ahol a legtöbben inkább visszafordulnának.","id":"20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511aa9a8-01d0-4ff9-ab18-40ed59b724fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f41046-4c83-48f6-84ad-bd3ea4ef4613","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_buszsofor_szuk_atjaro_autos_video","timestamp":"2018. március. 14. 04:01","title":"Azt hiszi, az olaszok rosszul vezetnek? Ez a sofőr megcsinálta a lehetetlent – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9dbee5-a2da-4962-a4e8-daed6bf15a2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesítményben és nyomatékban egész biztosan nem szenved hiányt az amerikai gyártó nyerges vontatója.","shortLead":"Teljesítményben és nyomatékban egész biztosan nem szenved hiányt az amerikai gyártó nyerges vontatója.","id":"20180315_a_nap_videoja_meretes_vontatmannyal_is_elkepesztoen_gyorsul_a_tesla_villanykamionja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e9dbee5-a2da-4962-a4e8-daed6bf15a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623272b9-1139-44de-baaa-3f107443dffe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_a_nap_videoja_meretes_vontatmannyal_is_elkepesztoen_gyorsul_a_tesla_villanykamionja","timestamp":"2018. március. 15. 07:21","title":"A nap autós videója: méretes vontatmánnyal is elképesztően gyorsul a Tesla villanykamionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymillióba kerülhetett a két Kósa-féle közjegyzői dokumentum, amivel Kósa szerint becsapták. De vajon miért érte meg neki?\r

\r

","shortLead":"Egymillióba kerülhetett a két Kósa-féle közjegyzői dokumentum, amivel Kósa szerint becsapták. De vajon miért érte meg...","id":"20180314_Kosa_egymilliot_fizethetett_az_atveresert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a86b7bb-58ec-4bba-96b1-f62220badd44","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_egymilliot_fizethetett_az_atveresert","timestamp":"2018. március. 14. 13:42","title":"Kósa egymilliót fizethetett az átverésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","shortLead":"Nem akar drámát csinálni abból, hogy otthon kapott ki az együttese.","id":"20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3006a4-0109-4527-ba0c-120ce59287ec","keywords":null,"link":"/sport/20180314_mourinho_sevilla_manchester_united","timestamp":"2018. március. 14. 13:20","title":"Kiesett a csapata, de Mourinho azt bizonygatja, mekkora edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]