[{"available":true,"c_guid":"b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","shortLead":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","id":"20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a30030-e1e8-47d7-a1a7-40237b0f35be","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","timestamp":"2018. március. 22. 17:40","title":"Terrorváddal őrizetbe vették a hős katonanőből lett ukrán politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is beszélt, hogy szerinte fideszes győzelem esetén börtönbe zárja őt Orbán április 8. után, mert ráfogják, hogy amerikai kém. ","shortLead":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is...","id":"20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8151ca-a8d0-45e4-bec1-4cd15a06b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","timestamp":"2018. március. 23. 08:42","title":"Szél Bernadett: Orbán börtönbe zár, ha áprilisban ő nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","shortLead":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","id":"20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961340-421d-466b-a846-60e283318ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","timestamp":"2018. március. 23. 17:13","title":"Szombat reggel állítólag kimentenek hétezer embert a szétlőtt Kelet-Gútából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki pártok. Az új világról vallott elképzeléseik skálája azonban meglehetősen széles, a feltétel nélküli alapjövedelemtől a multik és a bankok erős sanyargatásáig.","shortLead":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki...","id":"201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add18b2d-3589-4d06-b979-7e018b58cff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","timestamp":"2018. március. 23. 13:02","title":"Tudja, mit kapna a mai ellenzéktől, ha az kormányra kerülne? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b51b6f3-709c-4dfd-afe0-cf9a669e860d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Örömmel merültek a vadaspark medencéjébe a fókahölgyek.","shortLead":"Örömmel merültek a vadaspark medencéjébe a fókahölgyek.","id":"20180323_Ket_borjufokalany_erkezett_Szegedre_Barcelonabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b51b6f3-709c-4dfd-afe0-cf9a669e860d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1e5651-b443-48b4-90c5-b255cab2cfe7","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Ket_borjufokalany_erkezett_Szegedre_Barcelonabol","timestamp":"2018. március. 23. 09:13","title":"Két borjúfókalány érkezett Szegedre Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]