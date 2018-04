Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már kiválasztották az új tűzoltóautót, de egyelőre nincs rá elég pénzük, ezért adományokat várnak.","shortLead":"A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület jelenlegi kocsija 43 éves, már nem elég gyors a mentésekhez. Már...","id":"20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792b13f6-f438-4b28-a0fd-b9b2792e7f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f10f7d-0848-4165-aa50-ca56f4cc651a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Uj_autora_gyujtenek_a_pecsi_onkentes_tuzoltok","timestamp":"2018. április. 16. 20:29","title":"Új autóra gyűjtenek a pécsi önkéntes tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","shortLead":"Olyan helyre tették ki a magyar mészkőtáblát, ahonnan a csúcs is jól látszik. ","id":"20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9da6ddc7-58b7-4904-809e-8e2ee37ff0d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c41ae52-d8a6-496d-8f0d-f5013f082f36","keywords":null,"link":"/sport/20180416_Foto_Emlektablat_allitottak_Eross_Zsolteknak_a_Kancsendzongan","timestamp":"2018. április. 16. 18:50","title":"Fotó: Emléktáblát állítottak Erőss Zsoltéknak a Kancsendzöngán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset legsúlyosabb sérültje koponyaprotézis-beültetésre vár.","shortLead":"A baleset legsúlyosabb sérültje koponyaprotézis-beültetésre vár.","id":"20180416_Kiderult_mi_okozta_a_varpalotai_korhintabalesetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=555af51b-a4ce-4cc2-8779-7f579df5fa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de36b670-4b33-474f-b705-74574a63ea6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Kiderult_mi_okozta_a_varpalotai_korhintabalesetet","timestamp":"2018. április. 16. 10:07","title":"Kiderült, mi okozta a várpalotai körhintabalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","shortLead":"Hóvihar, jégeső, orkánerejű szél pusztít az ország középnyugati vidékein.","id":"20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac2a043c-71cd-4775-ba1f-7fe0abcec5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431462b3-91ad-49cb-a164-325f5b810c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Durva_viharokkal_tert_vissza_a_tel_az_Egyesult_Allamokba","timestamp":"2018. április. 15. 09:54","title":"Durva viharokkal tért vissza a tél az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki a takarításhoz, valaki beszélgetőtérsként, valaki pedig a házőrzéshez.","shortLead":"Sokan tartanak a robotok térnyerésétől, saját lakásába ugyanakkor szinte mindenki szeretne egyet. Valaki...","id":"20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=243e6082-1db1-4cb9-9e04-a7c0717ae8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33a9190-cee4-4b27-a78a-eacf0e654ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180415_euronics_robotok_atveszik_a_hatalmat_haztartasi_robot","timestamp":"2018. április. 15. 08:03","title":"4-ből 1 magyar tart a robotoktól, de a takarítást azért rájuk bíznák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben több közúti balesetet is okozott.","shortLead":"Elfogtak egy férfit, aki először autójával megpróbált elmenekülni a rendőri ellenőrzés elől Tinnyén. Lelécelés közben...","id":"20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0148bb5-6f4e-4e0c-a13b-7bf3b5c224af","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Tortzuzott_mikozben_menekult_a_rendorok_elol","timestamp":"2018. április. 16. 15:47","title":"Hatalmas galibát okozott, miközben megpróbált eliszkolni a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de a hivatalos eredmény alapján nem nyertek – jelentette be a Gyurcsány Ferenc vezette párt. A közlemény szerint a döntés negyven körzetet érint.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) megtámadja az összes olyan választókerület eredményét, ahol jelöltjei indultak, de...","id":"20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a7d557-c275-4311-a8bb-450dbde2bd3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b523c580-4da2-4c26-ba6f-dc1bd8736227","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_A_DK_negyven_korzetben_tamadja_meg_a_valasztasi_eredmenyeket","timestamp":"2018. április. 15. 15:17","title":"A DK negyven körzetben támadja meg a választási eredményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498849a2-37f9-4313-a4bd-98e01613d3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb forgatókönyvért járó díjat nyerte a Testről és lélekről.","shortLead":"A legjobb forgatókönyvért járó díjat nyerte a Testről és lélekről.","id":"20180416_Ujabb_dijat_kapott_Enyedi_Ildiko__ezuttal_Moszkvaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=498849a2-37f9-4313-a4bd-98e01613d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbec7741-5c05-4d11-aa85-e5d319ebd9e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180416_Ujabb_dijat_kapott_Enyedi_Ildiko__ezuttal_Moszkvaban","timestamp":"2018. április. 16. 10:43","title":"Újabb díjat kapott Enyedi Ildikó – ezúttal Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]