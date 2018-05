Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\" magyarországi előválogatójára.","shortLead":"Vasárnapig jelentkezhetnek a tudományos és üzleti élet fiatal innovátorai \"a tudományos élet Woodstockjának\"...","id":"20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c0fc-de20-499d-a6c9-7ea0338333ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15901bf8-3310-4d5b-91cc-ddc97b150818","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_falling_wave_labs_innovacios_verseny_elovalogato_bme_mta","timestamp":"2018. május. 08. 13:43","title":"Méghogy egyetemistaként nem lehet karriert csinálni – most Nobel-díjasok és vezetők hallgatják meg, ha van jó ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10598942-609d-4379-94ff-c4fb82a2966a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik oldalról a másikra történő átkelés nem egyszerű feladat az állatok számára, de ezúttal szerencsére nem történt baj.","shortLead":"Az egyik oldalról a másikra történő átkelés nem egyszerű feladat az állatok számára, de ezúttal szerencsére nem történt...","id":"20180510_a_nap_videoja_forgalmas_ut_solymari_kacsacsalad_allatok_autok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10598942-609d-4379-94ff-c4fb82a2966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b46b409-c793-4425-af1a-6efd0c020d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180510_a_nap_videoja_forgalmas_ut_solymari_kacsacsalad_allatok_autok","timestamp":"2018. május. 10. 06:41","title":"A nap videója: Forgalmas úton kelt át a solymári kacsacsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és a reptér üzemeltetője sajtótájékoztatót tartanak.","shortLead":"Részletek egyelőre nincsenek, csak annyit tudni, hogy a légitársaság vezérigazgatója, a debreceni polgármester és...","id":"20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=379c8169-cea6-4fb2-8852-12920009f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea2af6e-f065-41d3-981c-a3160b3887bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_allitolag_tobb_uj_jarat_inditasat_is_bejelenti_a_wizz_air_debrecenbol","timestamp":"2018. május. 08. 16:28","title":"Állítólag több új járat indítását is bejelenti a Wizz Air Debrecenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","shortLead":"A 20 évig készülő Don Quijote-filmje bemutatása körüli hercehurca viselhette meg ennyire a rendezőt.","id":"20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfbf25-7c89-4c31-bc6d-1d454243ebc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e873-b3a3-4a93-9bb3-0d9a0d5c294b","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Sztrokot_kapott_Terry_Gilliam_mig_a_birosagi_iteletre_vart","timestamp":"2018. május. 09. 10:37","title":"Sztrókot kapott Terry Gilliam, míg a bírósági ítéletre várt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6007035e-a71e-4b2a-a099-2794dd2d5013","c_author":"Tóth Ákos","category":"kultura","description":"Emléktáblát avattak kedden, az óbudai Fő tér 2. szám alatt a kerület néhai polgára, Megyesi Gusztáv tiszteletére. Az Élet és Irodalom munkatársát, a Népszabadság publicistáját a III. kerület fideszes polgármestere, Bús Balázs méltatta az ünnepségen. Beszédet mondott az ÉS nevében Csuhai István, majd felolvasta az alkalomhoz igazított nekrológját Tóth Ákos, a 168 Óra főszerkesztője. Az alábbiakban az ő megemlékezését közöljük.","shortLead":"Emléktáblát avattak kedden, az óbudai Fő tér 2. szám alatt a kerület néhai polgára, Megyesi Gusztáv tiszteletére...","id":"20180508_Toth_Akos_Megyesi_Gusztavval_halt_itt_egy_kicsit_minden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6007035e-a71e-4b2a-a099-2794dd2d5013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e374a58-c048-436e-86d5-d82d3e24eb85","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Toth_Akos_Megyesi_Gusztavval_halt_itt_egy_kicsit_minden","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"„Megyesi Gusztávval halt itt egy kicsit minden”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt vegyen a jövőben az Európai Unió.","shortLead":"Online konzultációt indít szerdán az Európai Bizottság, arról kérdezve a polgárokat, hogy szerintük milyen irányt...","id":"20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bc5ebd-1963-402e-8156-3c118fef4b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Fontos_dologrol_kerdezi_a_magyarokat_is_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2018. május. 09. 14:44","title":"Fontos dologról kérdezi a magyarokat is az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","shortLead":"Diák önkéntesek és az olvasókörök tagjai pakolhatják polcra a könyveket ott, ahol fokozottan azbesztveszélyes lehet.","id":"20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a5ed97-7c2d-420d-a901-ff93b3fea168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43917ef2-c9ab-4933-bff7-f78b65227920","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Azbeszttel_szennyezett_helyisegekbe_keres_onkenteseket_az_Orszagos_Szechenyi_Konyvtar","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Azbeszttel szennyezett helyiségekbe keres önkénteseket az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]