[{"available":true,"c_guid":"486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","shortLead":"Főleg nem 300 km/h körüli tempónál.","id":"20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486670c8-abe2-4dbe-850e-72087c7b8045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9262f7af-d0b0-4a0b-978a-5d2d7602a901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_eau_rouge_versenyauto_repules","timestamp":"2018. május. 11. 09:25","title":"Néha létezik a repülő autó, csak ezt most pont senki nem akarta – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","shortLead":"Nem tudott vonatpótló buszokat szerezni a Máv.","id":"20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181575a0-d223-4d42-9708-93952ba7ce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633ef67d-f6d2-419e-bd71-8425c7033230","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Lehet_hogy_vonatozni_akart_de_gyalogolnia_kell","timestamp":"2018. május. 12. 11:05","title":"Lehet, hogy vonatozni akart, de gyalogolnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap \"reggelizhet\", ejtőzhet. Erre találták ki a Stílusos Vidéki Szállodák, hogy összehozzák május 13-án kis hazánk első nagy (villás)reggelizős napját. ","shortLead":"Van az úgy, hogy az ember igenis megadja a módját a reggelinek, pláne a villásreggelinek. S pláne, ha egész nap...","id":"20180511_Villasreggeli_stlusosan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b4b4ae-d91d-4be9-945b-3de1f7482f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a5d43-2d27-4257-abfb-16e664302beb","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Villasreggeli_stlusosan","timestamp":"2018. május. 11. 13:43","title":"Villásreggeli stílusosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","shortLead":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","id":"20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a8f3e-4e29-4b60-ba39-243400915ad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","timestamp":"2018. május. 12. 14:18","title":"Top vezetők buktak bele a Nike-nál a nők diszkriminálásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","shortLead":"Rongálás, garázdaság és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt nyomoztak két huszonéves fiatal ellen. ","id":"20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=942da5d3-8f52-46b6-8334-314a8e268bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc25f1d-a6e4-46b8-96ea-aaaf5c368636","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Kihuztak_par_kukat_az_utca_kozepere_most_vadat_akarnak_emelni_ellenuk","timestamp":"2018. május. 11. 09:01","title":"Kihúztak pár kukát az utca közepére, most vádat akarnak emelni ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ee2f66-c325-4e99-a738-ba8814639772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hermes Speedster egy gyönyörű motorcsónak.","shortLead":"A Hermes Speedster egy gyönyörű motorcsónak.","id":"20180511_hermes_speedster_motorcsonak_porsche_356","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9ee2f66-c325-4e99-a738-ba8814639772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1b4a8b-4cb0-4d7e-8152-a60b1f1c89ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_hermes_speedster_motorcsonak_porsche_356","timestamp":"2018. május. 11. 11:27","title":"Nincs kereke, de ez a jármű mégis egy klasszikus Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","shortLead":"Autója az út menti szalagkorlátnak ütközött és felborult.","id":"20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ee0102-25b2-4102-b2c3-fcd7af31f940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd515b77-5e6d-49d1-aa59-d174829d4b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_meghalt_a_sofor_akit_rendorok_uldoztek_vacnal","timestamp":"2018. május. 11. 09:55","title":"Meghalt a sofőr, akit rendőrök üldöztek Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték az egymilliárdos útfejlesztést, most Márki-Zay Péter polgármester hívott össze rendkívüli közgyűlést, hátha meg tudja győzni a képviselőket arról, hogy lassan kiürül a kassza. Nem sikerült.","shortLead":"Sem fűnyírásra, sem tűzijátékra, semmilyen rendezvényre nem lesz pénz Hódmezővásárhelyen. Ismét előszedték...","id":"20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0fd1163-1204-40cb-bc5d-a7c46a32e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e92a3f-1742-4f61-8839-91c0137cfe2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Lassan_lavirozzak_a_csod_fele_a_Fideszesek_MarkiZay_Petert","timestamp":"2018. május. 10. 20:30","title":"Lassan lavírozzák a csőd felé a fideszesek Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]