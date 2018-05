Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban, a Magyar Vasúttörténeti Parkban, ahol 26 állami vállalat mutatkozik be, és 2200 betölthető állásra várják a jelentkezőket - közölték a szervezők.","shortLead":"Állásbörzét, karrierexpót tartanak az állami cégek szerdán délelőtt 11 óra és délután 18 óra között a fővárosban...","id":"20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343590f5-d33a-4054-acd4-ec1864c0d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f235b-18f4-4b7c-a5c4-d26e9d5a88f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_Allasborzen_probal_munkaerot_vadaszni_az_allam","timestamp":"2018. május. 13. 08:35","title":"Állásbörzén próbál munkaerőt vadászni az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők abszolút többségének támogatását.","shortLead":" Nem választotta elnökké Quim Torrat a katalán parlament szombati ülésén, mivel a jelölt nem kapta meg a képviselők...","id":"20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cde41870-91f7-415c-9aeb-4ec31b344859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ff9d55-cdcb-427c-a7fe-c5f4e5535a0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Tovabbra_sincs_katalan_elnok","timestamp":"2018. május. 12. 21:12","title":"Továbbra sincs katalán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","shortLead":"A városrész közlekedési szempontból jelenleg sem az autósok, sem a bringások, sem a gyalogosok számára nem megfelelő. ","id":"20180514_Bulinegyed","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69869173-97ad-43ff-8376-bfd16b91ad6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_Bulinegyed","timestamp":"2018. május. 14. 09:27","title":"Így alakítanák át bulinegyed közlekedését, hogy élhetőbb legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény szétbontását külföldi újságírók előtt, a nyilvánosság bevonásával akarják végrehajtani.","shortLead":"Az észak-koreai hadsereg két héten belül megkezdi nukleáris kísérleti telepének a leszerelését. A létesítmény...","id":"20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61ea328e-3c0f-41b0-96fc-2d633bb5d2f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036d57e1-7825-4811-b603-5f88885a8ca8","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_EszakKorea_a_KimTrump_talalkozo_elott_leszereli_atomteszttelepet","timestamp":"2018. május. 12. 18:59","title":"Észak-Korea a Kim-Trump találkozó előtt leszereli atomteszt-telepét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2","c_author":"MTI/Világgazdaság","category":"gazdasag","description":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre kevesebben bajlódnak a jegyek kinyomtatásával.","shortLead":"Nemcsak az online és automatás vásárlások száma nőtt jelentősen, hanem az e-vonatjegyek száma is, vagyis egyre...","id":"20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c005df9-a25a-4cd8-b01f-8afcc61f08d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60553a9c-7350-48b3-8470-dfd369b9c0a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_a_mav_szerint_durvan_megugrott_egy_ev_alatt_az_online_jegyvasarlasok_szama","timestamp":"2018. május. 14. 05:54","title":"A MÁV szerint durván megugrott egy év alatt az online jegyvásárlások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","shortLead":"Márianosztra közelében 8 kilométeres mélységben regisztrálták a földmozgást szombat éjjel.\r

","id":"20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dee49b1-9f52-4f9d-a30c-d2740a367e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52012892-ba53-4a54-87c4-0ac3dcdbcf28","keywords":null,"link":"/itthon/20180513_rengett_a_fold_pest_megyeben","timestamp":"2018. május. 13. 08:24","title":"Rengett a föld Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]