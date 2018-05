Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f8b4e-94ed-4d55-85eb-a37760044b28","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","timestamp":"2018. május. 17. 14:45","title":"Csaknem 200 ezer forintos felsőben feszített Rogán Cecília a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","shortLead":"Nagy István a menekült által eldobott szendvics és az afrikai sertéspestis mellett végre érdemi dolgokról is beszélt.","id":"20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874761d5-403b-4e2e-9761-4b746fc9b566","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Koltozik_az_allamtitkarsag_Kecskemetrol","timestamp":"2018. május. 18. 07:28","title":"Költözik az államtitkárság Kecskemétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","shortLead":"Egyszerű, érthető, ütős a júniusi lapszám fotója. Főszereplő a műanyag.","id":"20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146189da-f816-4b70-b4f5-60cf7d1508fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cfdf44-a391-4f06-852a-435bdf014449","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Brilians_a_National_Geographic_cimlapja_pedig_csak_egy_zacsko_van_rajta","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Briliáns a National Geographic címlapja, pedig csak egy zacskó van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni a gyanúsítottakat. Csütörtökön jóváhagyták a kinevezését. ","shortLead":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni...","id":"20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bb66a4-a812-45bc-a0ff-bf544daad83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","timestamp":"2018. május. 18. 05:17","title":"Trump kedvenc kínzóembere lett a CIA új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális migránsokat. A politikus nem először használja az „állat” szót a neki nem tetsző emberekre. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egy fehér házi rendezvényen állatoknak nevezte az USA-ba beszökni próbáló illegális...","id":"20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26ee037-5c41-44fc-8ab7-8d99091dcba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f44b92-e0fd-420f-8502-1f53624f0860","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Trump_most_az_illegalis_bevandorlokat_allatozta_le","timestamp":"2018. május. 17. 15:34","title":"Trump most az illegális bevándorlókat állatozta le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b525ed-a150-4680-8ec2-0527a1ff3b7a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megküzdött évtizedek után találtak egymásra, és úgy tűnik, a brit monarchia túlélésének a záloga lettek. Harry herceg és Meghan Markle esküvője sokkal több, mint egy szerelem beteljesülése: egy kissé poros, identitását kereső intézmény, a monarchia lehetséges jövőjének a megalapozása is. A jövő előtt azonban még itt a jelen: ez az esküvő napja, amelyet a hvg.hu percről percre, rengeteg képpel és háttérinformációval követ végig. Tartsanak velünk, kezdődik a buli!","shortLead":"Megküzdött évtizedek után találtak egymásra, és úgy tűnik, a brit monarchia túlélésének a záloga lettek. Harry herceg...","id":"20180519_Boldogsag_eloben__hercegi_eskuvo_percrol_percre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b525ed-a150-4680-8ec2-0527a1ff3b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c13acf-77e8-4d82-ac3a-ef5dc33e7ebb","keywords":null,"link":"/elet/20180519_Boldogsag_eloben__hercegi_eskuvo_percrol_percre","timestamp":"2018. május. 19. 11:00","title":"Boldogság élőben: Harry és Meghan kimondta az igent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","shortLead":"Ennél rosszabb esküvőt el sem tud képzelni a színésznő.","id":"20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5801fe1c-2b50-4041-8471-d35b439bb734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fca622d-2d2d-4433-8924-e2069a34dbac","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Amy_Schumer_nagyon_sajnalja_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:15","title":"Amy Schumer nagyon sajnálja Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával működő szakbizottság 200 ezer névtelen önkéntes alkoholfogyasztási szokásait figyeli 2013 óta.","shortLead":"Sok előítélet dőlt meg egy most közzétett francia vizsgálat eredményei alapján. Egy több minisztérium bevonásával...","id":"20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4262c87e-389e-40b1-b08b-596ce3a13fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bde7a9-04ad-4db2-a207-0dfbff35dc8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Meghokkento_felmeres_a_munkahelyi_alkoholfogyasztasrol_tudja_kik_a_legnagyobb_piasok","timestamp":"2018. május. 18. 10:05","title":"Meghökkentő felmérés a munkahelyi alkoholfogyasztásról, tudja, kik a legnagyobb piások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]