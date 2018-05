Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges, hogy a gyerekek tudják, mi történik bennük, kérdezhessenek, és rájuk szabott, de valódi információt kaphassanak. Kiderült, milyen kérdések foglalkoztatják őket a leginkább. ","shortLead":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges...","id":"20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b036fe22-e062-45a3-b2b5-9d5d29cb5f18","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","timestamp":"2018. május. 22. 16:49","title":"Mitől lesz valaki terhes? És baj, ha kicsi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott, amely a telefon egyik különlegességét mutatja.","shortLead":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott...","id":"20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489ec384-0e97-4f69-8f76-895ccdd0e1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. május. 23. 10:03","title":"Videó: Így működik az ujjlenyomat-olvasó, ha a telefon képernyője alá van beépítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik a fogvatartottakat, s munkával és oktatással igyekeznek jó útra terelni a megbotlottakat.","shortLead":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik...","id":"20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b043696-e2bf-47b5-863d-65c8797ab1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Szaporodnak az őrök és fegyverek nélküli börtönök Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és hogy folytatnia kell-e a politikai pályafutását vagy ideje befejezni.","shortLead":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és...","id":"20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3327be12-f11f-465b-9d80-b1bf3f14c550","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","timestamp":"2018. május. 24. 10:12","title":"Bangóné belerúgott Fodor Gáborba és az MSZP volt elnökébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809b81-69bf-447c-acae-21c8037d308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","shortLead":"A TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","id":"20180524_torrent_filmek_ingyen_letoltes_toplista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97809b81-69bf-447c-acae-21c8037d308a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3eccc4-c0da-4945-8b23-7c3987fec16c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_torrent_filmek_ingyen_letoltes_toplista","timestamp":"2018. május. 24. 08:03","title":"Tudja, mit tölt most rengeteg torrentező?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BL két döntőse a második és a nyolcadik helyre került a legértékesebb futballklubok listáján.","shortLead":"A BL két döntőse a második és a nyolcadik helyre került a legértékesebb futballklubok listáján.","id":"20180523_Barmi_tortenjen_a_palyan_a_Manchester_United_Europa_legertekesebb_klubja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c885b4-0f50-40ec-bdd5-0b94a08a1123","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Barmi_tortenjen_a_palyan_a_Manchester_United_Europa_legertekesebb_klubja","timestamp":"2018. május. 23. 16:04","title":"Bármi történjen a pályán, a Manchester United Európa legértékesebb klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet szervez. A brit Guardian mellett több magyar sajtóterméket sem engedtek be, de Balog Zoltán legnagyobb aggodalmáról érkezett hír.","shortLead":"A héten rendezik meg az Európa jövője nevű konferenciát Budapesten, amelyet a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet...","id":"20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b05bf95-f1ae-476d-9912-7ea5dfffa5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Balog_Zoltan_attol_fel_Europaban_betiltjak_a_gyerekek_megkereszteleset","timestamp":"2018. május. 23. 14:30","title":"Balog Zoltán attól fél, Európában betiltják a gyerekek megkeresztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]