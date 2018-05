A Forbes legújabb, Urban különszámának a címlapján erősen érződik, hogy azért készült, hogy az emberek beszéljenek róla. Most mi is ezt tesszük. A lap szerkesztői az általuk legbátrabbnak gondolt magyarok listáját állították össze, és az üzenet célba juttatása érdekében hármat közülük levetkőztettek, és a címlapra tettek – hiszen a vetkőzéshez is bátorság kell. De persze csak a konvenciók keretei között (a Médiahatóság is nyilván figyel).

A konvenciók kimondják, hogy a férfi mellbimbónak van helye a nyilvánosság előtt, a nőinek pedig nincs, ennek megfelelően a meztelennek tűnő címlaplányok felsőtestét kitakarják egy sávban, a címlapfiú pedig ott áll premier plánban (az ágyék mindkét nemnél tabu).

© forbes.hu

És itt jön a csavar: a címlapfiú, Horváth Noé transznemű, nőnek született, férfiként él. Horváthnak tehát férfivé kellett válnia, hogy ne csak magát, hanem a mellbimbóját is megmutathassa a világnak. Mármint ennek a képmutató világnak.

