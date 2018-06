Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája döntőjében sérült meg a válla. Az egyiptomi játékos mindent elkövet a világbajnoki részvétel érdekében.","shortLead":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája...","id":"20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1155f-f59a-4868-ab2b-c6704ff92763","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","timestamp":"2018. május. 30. 14:25","title":"Szalah nem haragszik Ramosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","shortLead":"Már az is szinte aprópénznek tűnik a Mr. Funknál, hogy egy évvel korábban még csak 70 millió forint volt a veszteség.","id":"20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db910f5f-d108-4e45-b848-7bf1fc2943a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Oriasi_veszteseget_termelt_Vajna_Timea_fankozoja","timestamp":"2018. május. 31. 14:27","title":"Óriási veszteséget termelt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját. A Courage Parevón láthatunk filmeket a hanglemezek csempészetéről, a VHS-ek elterjedéséről a szocializmusban, a tiltott irodalom terjesztéséről és Chuck Norris román szinkronjáról is. ","shortLead":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját...","id":"20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80998e-4f3c-467e-b8b1-1f257989e404","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","timestamp":"2018. május. 30. 10:51","title":"Itt egy remek program azoknak, akiknek nem tetszik a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig szereznék meg az építési engedélyt is.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig...","id":"20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d09020-3e54-41ac-87d6-ae8bdf53881d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","timestamp":"2018. május. 30. 10:38","title":"2020 végére készülhet el a buszállomástól megszabadított Széna tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46473985-edb6-4905-be17-4d05054f3492","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy éve volt Szemereyék sörgyárának.","shortLead":"Nagy éve volt Szemereyék sörgyárának.","id":"20180531_Felmilliardos_minuszbol_tettek_Matolcsy_unokatestverei_nyeresegesse_a_Pecsi_Sorgyarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46473985-edb6-4905-be17-4d05054f3492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efa8740-576d-4c5d-8975-2b66afcf91d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Felmilliardos_minuszbol_tettek_Matolcsy_unokatestverei_nyeresegesse_a_Pecsi_Sorgyarat","timestamp":"2018. május. 31. 09:04","title":"Félmilliárdos mínuszból tették Matolcsy unokatestvérei nyereségessé a Pécsi Sörfőzdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra hivatkozva, hogy az orosz elfogatóparancs érvényességi ideje lejárt.","shortLead":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra...","id":"20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919fcbde-27d6-47bb-8289-ae2a125bb171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","timestamp":"2018. május. 30. 12:36","title":"Bevitték a spanyol hatóságok a Putyint kritizáló brit üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett több, pedig – szakértők szerint – inkább rájuk lenne szükség a látszatintézkedések helyett. Vállalkozókat kérdeztünk arról, jobb lett-e nekik Tállai András idején, és mi lesz, ha egy rendőrből lett helyettes államtitkár irányítja majd a NAV-ot.","shortLead":"Hiába hirdette meg nagy csinnadrattával a kormány az adózóbarát NAV-ot, az egyszerűsítés elmaradt. Revizorból sem lett...","id":"20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf17f9b-67ae-47c7-ad7e-d59a96507dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13735715-c9bf-451f-8ca4-3d0c298ba91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Van_aki_kopkodi_van_aki_fenyezi_abrand_maradt_az_ugyfelbarat_adohivatal","timestamp":"2018. május. 31. 17:00","title":"Van, aki köpködi, van, aki fényezi: blöff vagy valóság az ügyfélbarát adóhivatal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el munkája során, amelyek közül több a Holdra és a Marsra vezető jövőbeli hosszú távú missziókat készíti elő. \r

\r

","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) következő hónapban útnak induló új legénysége egy sor olyan kísérletet végez majd el...","id":"20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a23cab80-1a82-4434-baa5-c6741ce3e729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a727ed81-af87-4c90-ba1d-0b44ab4baa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_nemzetkozi_urallomas_kiserletek_hold_mars_misszio_valos_ideju_3d_mikroszkop","timestamp":"2018. május. 31. 13:03","title":"300 kísérletet végeznek el a fejünk fölött keringő űrállomáson, most először felküldik a 3D-s mikroszkópot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]