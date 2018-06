Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","shortLead":"Hajdu László parlamenti képviselő lett a DK színeiben, időközi választások lesznek.","id":"20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30478abf-d58d-4734-94e6-c00921fc0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2773c9d-58bc-4b80-9ab0-524c4c0b11c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Lemond_a_rakospalotai_polgarmester","timestamp":"2018. június. 06. 16:59","title":"Lemond Rákospalota polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet elnöke szerint ennek köszönhetően valószínűleg több nő érez majd bátorságot ahhoz, hogy elinduljon a megméretésen.","shortLead":"Fontos változás jön ettől az évtől a szépségversenyben a Me Too-mozgalom hatására. A versenyért felelős szervezet...","id":"20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02bd982-9c02-4320-a2be-ad3bbfedbb23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f4efcc-f18d-4975-b53b-04f55f1de774","keywords":null,"link":"/elet/20180605_kikerul_az_egyik_legismertebb_versenyszam_a_miss_america_szepsegversenybol","timestamp":"2018. június. 05. 17:35","title":"Kikerül az egyik legismertebb versenyszám a Miss America szépségversenyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","shortLead":"Forgalomkorlátozás is van, a forgatás a villamosok közlekedését is érinti. A helyi boltosok Will Smith-ről beszélnek.","id":"20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121deab9-be36-4309-8e59-741f513537db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f542ec57-0828-4734-bf9b-9232aedeb177","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_UFO_vagy_mi_ez_Lehet_hogy_Will_Smith_filmet_forgat_a_Frankel_Leo_uton_Video","timestamp":"2018. június. 05. 21:42","title":"UFO vagy mi ez? Lehet, hogy Will Smith filmet forgat a Frankel Leó úton? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6ae70a-2667-4b30-9021-ea7c69b8184e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét önkormányzati egészségügyi intézmény működését vizsgálta az Állami Számvevőszék, mind a hét esetében tártak fel szabálytalanságokat.","shortLead":"Hét önkormányzati egészségügyi intézmény működését vizsgálta az Állami Számvevőszék, mind a hét esetében tártak fel...","id":"20180607_Het_vizsgalt_onkormuanyzati_egeszsegugyi_intezmeny_mindegyikenel_hibat_talaltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6ae70a-2667-4b30-9021-ea7c69b8184e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4faffa16-b622-4c38-8f5a-802d59ab9acd","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Het_vizsgalt_onkormuanyzati_egeszsegugyi_intezmeny_mindegyikenel_hibat_talaltak","timestamp":"2018. június. 07. 12:14","title":"Hét vizsgált egészségügyi intézmény mindegyikénél hibát találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető jövő keddi szingapúri csúcstalálkozóján, s valószínűleg valami szerepet is játszik majd a történelmi találkozó lebonyolításában.","shortLead":"A Kim Dzsong Un barátjaként számon tartott egykori NBA-sztár, Dennis Rodman is ott lesz Donald Trump amerikai elnök és...","id":"20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7fbedc0-5caf-4b7e-a55f-bc69662674c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e78c3fe-9363-403f-bf62-e6dd5eeef657","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Az_NBAcsillag_Dennis_Rodman_is_ott_lesz_a_KimTrump_csucson","timestamp":"2018. június. 06. 09:11","title":"A volt NBA-csillag Dennis Rodman is ott lesz a Kim–Trump-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","shortLead":"Nem sikerült hajnalban elaltatni. ","id":"20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=983d1e9f-3dcc-4996-837a-f185acf3d185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc227d7-9920-4593-bcfb-4dc8c6b8cf6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_szabadon_koszal_a_medve_Magyarorszagon_nem_sikerult_hajnalban_elaltatni","timestamp":"2018. június. 06. 10:17","title":"Meglépett a medve Kocsérról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A szolgáltató álláspontja szerint a az SMS-ben havi számla terhére történő egyenlegfeltöltés nem elektronikus hírközlési szolgáltatás, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel e feltöltési mód felügyeletére, így nem is tilthatja be azt.","shortLead":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen...","id":"20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ff1c0e-b01f-4e1e-a82b-59b1b8f08a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","timestamp":"2018. június. 05. 14:03","title":"Telekom: Az NMHH egyszerűen nem tilthatja be az SMS-es feltöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","id":"20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a3e29-b1df-4363-bd0a-7ad8b4c75e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","timestamp":"2018. június. 07. 06:41","title":"A nap fotói: Nem kímélték az autókat a piliscsabai fűkaszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]