Huszonnégy év óta először versenyez magyar film a velencei filmfesztiválon, Nemes Jeles László Napszálltája ráadásul elképesztően erős mezőnyben mutatkozhat be jövő hétfőn. Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének ezek után tényleg nem marad már hátra, mint Hollywood leigázása.

Májusban még jókora pechnek tűnt, hogy Nemes Jeles László második filmje nem került be a cannes-i válogatásba. Azóta kiderült, nem is alakulhattak volna szerencsésebben a dolgok. Így a Napszálllta minden idők legfurább, kísérletező cannes-i versenyprogramja helyett minden idők legerősebb, a nagyágyúkat felvonultató velencei mezőnyében mérkőzhet meg az Arany Oroszlánért.

Érdekes, hogy a Saul fiának is szerencséje volt a fesztiválokkal: beválogatták a berlini Panorama szekcióba, ami egy elsőfilmes magyar rendező számára irigylésre méltó bemutatkozási lehetőség. Nemes Jeles és a producerei hosszas vacillálás után végül úgy döntöttek, nem fogadják el a meghívást, hátha jön egy jobb ajánlat. Jött is, mégpedig Cannes-ból, ahol olyan figyelmet kaphatott a film, amely elröpítette egészen az Oscarig.

Nemes Jeles László a cannes-i zsűri nagydíjával 2015-ben © AFP / Bertrand Langlois

Van valami sorsszerű abban, hogy az új Nemes Jeles-film pont Velencében mutatkozik be. Hiszen a rendező még a Saul fia előtt, 2012-ben az olaszországi Torinóban kezdte el fejleszteni a Napszálltát. Készült akkor egy előtanulmány, egy hatperces kisfilm, amelyben pár snitt erejéig feltűnik a Napszállta abszolút főhősét, Leiter Íriszt alakító Jakab Juli is (a kisfilmben még Sztarenki Dóra játszotta Íriszt). Ráadásul 11 évvel ezelőtt Nemes Jeles legelső kisfilmje, a Türelem is a velencei filmfesztiválon debütált.

Nemes Jeles László (középen) a Türelem producereivel, Muhi Andrással és Durst Györggyel a 2007-es velencei filmfesztiválon © Várkonyi Tímea

Régi cimborák

Most Nemes Jeles csupa régi cimbora közé érkezik a velencei versenybe. Ott lesz a görög Jorgosz Lantimosz és a francia Jacques Audiard, akik három éve a Saul fiával együtt küzdöttek Cannes-ban (Lantimosz A homárja a legjobb rendezés díját kapta, Audiard Dheepanja pedig az Arany Pálmát). És Nemes Jeles már szervezheti is a közös programot Natalie Portmannel, akivel olyan jót dumáltak anno a Sicario vörös szőnyeges díszbemutatóján. Jövő héten Velencében 24 órán belül lesz premierje mindkettőjüknek.

Natalie Portman és Nemes Jeles László a Sicario cannes-i díszbemutatóján 2015-ben © AFP / Anne-Christine Poujoulat

És jönnek a Coen testvérek is! Nekik sokat köszönhet Nemes Jeles, ők elnökölték ugyanis azt a cannes-i zsűrit, amely a Saulnak adta a nagydíjat, és azóta is protezsálják a tehetséges fiatalembert (a Coenek sajátos telefonálási szokásairól ebben a rádióműsorban mesélt a magyar rendező).

Egyenesen az A ligába

Hogy milyen mezőnyben fog bemutatkozni Nemes Jeles második filmje, jól jelzi, mit tart róla a szakma. Ott áll a nemzetközi rendezők A ligájában, a Sault épp nemrég válogatta be a Washington Post a 21. század eddigi legjobb filmjei közé, a Napszálltát pedig úgy vette meg 70 ország moziforgalmazásra, hogy egy kockát sem láttak belőle.

Jakab Juli a Napszállta című filmben © Laokoon Filmgroup

Az utóbbi harminc évben a magyar rendezők közül ilyen elismertséget egyedül csak Nemes Jeles egykori mentora, Tarr Béla tudott kivívni magának. De míg a Sátántangó öntörvényű alkotójával Hollywood nem tudott mit kezdeni (egyszer egy amerikai producer küldött neki egy forgatókönyvet, de a Mester húsz oldal elolvasása után a falhoz vágta), addig Nemes Jelesben nagy fantáziát lát az álomgyár is. Többször nyilatkozta, hogy Napszállta utáni filmjét már kint akarja csinálni – tárt karokkal várják.

Cate Blanchett és Nemes Jeles László © AFP / Angela Weiss / Getty Images

Izgalmas lesz figyelni, merre kanyarodik majd Nemes Jeles útja. Vannak rendezők, akiket spannol a megnövekedett figyelem, és egy nagyot durranó első film után tromfolni képesek: így tudott előállni Tarantino egy Ponyvaregénnyel a Kutyaszorítóban után, vagy Paul Thomas Anderson egy Boogie Nights-cal überelni A szerencse zsoldosait.

Egy ismerős arc

És hogy milyen lett a Napszállta? A stábtagokon kívül mostanáig csak maroknyian látták, és ők is aláírtak egy szigorú titoktartási szerződést. Az előzetes alapján megkockáztatható, hogy annyira hasonlít a Saulra (itt is végig kézikamerával követnek egy embert), hogy kielégítse azokat, akik odáig voltak a korábbi film vizualitásáért, de annyiban különbözik is tőle (ezúttal nő a főhős, kevésbé klausztrofób a képarány, változatosabb és látványosabb a közeg), hogy ne lehessen önismétléssel vádolni a rendezőt. Az biztos, hogy nagyon sok fog múlni azon, hogy adott néző mit lát majd bele Jakab Juli arcába.

Ismerős lesz ez az arc az idei velencei zsűrielnöknek, Guillermo del Torónak, mert 2015-ben ő is tagja volt annak cannes-i zsűrinek, amely díjazta a Saul fiát, tehát bizonyítottan látta Jakab Juli kétperces jelenését abban a filmben. De vegyük sorra, milyen filmeket fog még megnézni Del Toro és zsűrije, milyen nagynevű rendezőkkel kell megharcolnia Nemes Jelesnek a velencei díjakért!

Sztárparádé a versenyprogramban

A fesztivál nyitófilmjében, Az első emberben a Kaliforniai álom Oscar-díjas rendezője, Damien Chazelle meséli el Neil Armstrong (Ryan Gosling) holdra szállásának dicsőséges történetét. Egy sokkal kevésbé lelkesítő valós esetet, a norvég tömeggyilkos, Anders Breivik 77 áldozatot követelő mészárlását dolgozta fel az életszerű akciófilmek mestere, Paul Greengrass, és az 1819-es békés manchesteri tüntetés brutális szétverését a sosem hibázó Mike Leigh a Peterloo-ban, Willem Dafoe pedig Vincent Van Gogh bőrébe bújik Julian Schnabel (Szkafander és pillangó) életrajzi drámájában.

Ryan Gosling Az első ember című filmben © UIP Dunafilm

A Coen testvérek megleptek mindenkit, amikor az eredetileg Netflix-sorozatként bejelentett westernjük, a The Ballad of Buster Scruggs egyszer csak 132 perces játékfilmként bukkant fel a velencei versenyprogramban. A műfaj eddig szerencsét hozott a Coenéknek, az eddigi két legsikeresebb (és egyesek szerint legjobb) filmjük is western volt, de a kőkemény Nem vénnek való vidék és A félszeműhöz képest az új film sokkal könnyedebb menetnek tűnik.

Némileg meglepőbb, hogy vicces westernnel érkezik az életszagú drámáiról (A próféta, Rozsda és csont) ismert francia Jacques Audiard, aki a The Sisters Brothers című első angol nyelvű munkájában Jake Gyllenhaalt és Joaquin Phoenixet küldi bukdácsolni a vadnyugatra.

A gyilkos humorú görög Jorgosz Lantimosz viszont már nem először dolgozik hollywoodi sztárokkal (A homár, Egy szent szarvas meggyilkolása), a 18. század elején játszódó The Favourite-ben Emma Stone és Rachel Weisz keveredik elképesztően vicces kalandokba Anna brit királynő (Olivia Colman) udvarában.

Stone két éve Velencében megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat a Kaliforniai álomért, Natalie Portman azonban hiába versenyeztette meg itt a két legerősebb alakítását (Fekete hattyú, Jackie), mindkétszer üres kézzel távozott. Most a Vox Lux-szal megint kilép a komfortzónájából, és egy extravagáns külsejű popsztárt alakít, akinek 15 éven át követjük a karrierjét. Portmant ezúttal egy színészből lett rendező, Brady Corbet instruálja, aki a részben Budapesten forgatott The Childhood of a Leader című történelmi drámával vetette észre magát itt Velencében 2015-ben.

Natalie Portman a Vox Lux című filmben © Venice Film Festival

Öt évvel a Gravitáció velencei világpremierje után az Oscar-díjas Alfonso Cuarón egy intim, önéletrajzi ihletésű drámával tér vissza a Lidóra. A virtuóz képi megoldásairól ismert rendező most sem tudott kibújni a bőréből: a 65mm-es fekete-fehér celluloidra forgatott Roma lélegzetelállítóan fest – más kérdés, hogy mivel a Netflix finanszírozta, így a legtöbb néző nagyvászon helyett egy pici képernyőn fogja majd látni.

Moziban tud majd igazán nagyot ütni a Suspiria remake-je is. Sosem gondoltuk volna, hogy egyszer valakinek lesz mersze Dario Argento legendás pszichohorrorját újrázni, de mindjárt más a helyzet, ha ez a valaki a legutóbb a Szólítsd a neveden-nel taroló Luca Guadagnino. Szintén horror lesz a The Nightingale is, a versenyprogramba egyetlen női rendezőként beválogatott Jennifer Kent újdonsága, aki A Babadookkal paráztatott halálra mindenkit négy évvel ezelőtt.

Ha van rendező, akinek a karrierje intő példaként szolgálhat Nemes Jeles László számára, az Florian Henckel von Donnersmarck. A német filmes 33 éves volt, amikor átvette az Oscart A mások életéért, aztán kiment Hollywoodba, megcsinálta a röhejesen rossz Az utazót Angelina Jolie és Johnny Depp főszereplésével, majd jó pár elhalt projekttel a háta mögött megvert kutyaként kullogott vissza Németországba. Nyolc év szünet után ahhoz nyúlt, ami egyszer már bejött neki: hazájában rendezett egy történelmi thrillert (Werk ohne Autor).

Florian Henckel von Donnersmarck © AFP / Stringer / Getty Images

Két éve cannes-i zsűritagként pont Nemes Jeles adta át a legjobb rendezőnek járó díjat Olivier Assayasnak A stylist thrillerért, ami sikertelen kísérlet volt arra, hogy lehet-e izgalmassá tenni az SMS-ezést a mozivásznon. Hátha nagyobb szerencséje lesz a modern könyvkiadás világában játszódó Non-fictionnel, amelyben a nagyszerű Sils Maria felhői után ismét Juliette Binoche-sal dolgozik.

Irány az Oscar

Velencét követően a Napszállta azonnal Torontóba megy, majd várhatóan végigturnézza az őszi fesztiválokat, mielőtt ráfordulna az Oscar-kampányra. Ehhez persze az kell, hogy a Filmalap Oscar-nevező bizottsága Nemes Jeles alkotását válassza Magyarország jövő évi nevezettjeként a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában.

Egyértelműnek tűnik a döntés, hogy az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének újdonságát küldjük. Egyetlen kihívója akad: a Cannes-t megjárt Egy nap, amelyet a témaválasztása igen aktuálissá tesz a Me Too és a Time’s Up korában. A háromgyermekes anya emberfeletti erőfeszítéseit bemutató drámának azonban egyelőre nincs amerikai forgalmazója, míg a Napszállta útját – a Sauléhoz hasonlóan – az Oscar-gyáros Sony Pictures Classics egyengeti majd. A magyar Oscar-nevezett film címét a jövő héten fogják nyilvánosságra hozni.