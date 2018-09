Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","shortLead":"Hamarosan már csak a bankok és a posták válthatják át a régi ezerforintosokat.","id":"20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0979e7ac-2ad1-4ba3-8507-fef600b6321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f3a65-f23b-4a68-adf4-21a06663e237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_Nehany_hetig_fogadjak_csak_el_a_regi_ezreseket","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:16","title":"Néhány hétig fogadják csak el a régi ezreseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","shortLead":"Többen is látták, de egyik állatkertből sem hiányzik, a rendőrségnek fogalma sincs, honnan érkezhetett.","id":"20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7709f2e5-1225-4734-927d-8a478ce8eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6146da1-d445-459d-9137-0fc942f643a8","keywords":null,"link":"/elet/20180904_Rejtelyes_kenguru_koszal_Ausztriaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 04. 15:53","title":"Rejtélyes kenguru kószál Ausztriában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","shortLead":"A republikánus Jon Kyl veszi át a helyét.","id":"20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790d0ede-cdfe-4e2c-bf95-528219736eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0298e6-dcba-4aaf-9e14-7d92a6e76a3f","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Megvan_John_McCain_utodja_az_amerikai_szenatusban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 19:51","title":"Megvan John McCain utódja az amerikai szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","shortLead":"A gyereket életveszélyes állapotban szállították a pécsi gyermekklinikára. ","id":"20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e3e9bc-16f5-4ebe-b82a-05cb89a39636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5024bf0-69cd-4323-b23c-5cd0201f5aef","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kizuhant_egy_nyolceves_gyermek_a_kaposvari_korhaz_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 13:27","title":"Kizuhant egy nyolcéves gyermek a kaposvári kórház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök szerint a magyar nyelv a türk nyelvekkel áll rokonságban. Az ELTE kutatója ezt másként látja.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyar nyelv a türk nyelvekkel áll rokonságban. Az ELTE kutatója ezt másként látja.","id":"20180905_elte_nyelvkutato_orban_viktor_kirgizisztan_turk_nyelv_magyar_nyelv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f09292-a8e6-4efa-a7f5-73b66d4aff3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b164d50-596d-4c82-a30b-b205cc020b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_elte_nyelvkutato_orban_viktor_kirgizisztan_turk_nyelv_magyar_nyelv","timestamp":"2018. szeptember. 05. 10:46","title":"Nyelvkutató: Orbán összekeverte a szezont a fazonnal Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","shortLead":"Akár a felhasználók biometrikus adatait is ellophatja.","id":"20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf80a3b5-35c0-410c-93f2-5fcef9d9615a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_Ijesztoen_intelligens_bankvirus_tamadja_a_brazil_vallalatokat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:53","title":"Ijesztően intelligens bankvírus támadja a brazil vállalatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjait a tanévnyitón – számolt be a Népszava.","shortLead":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola...","id":"20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2836df-4c0d-423a-86a3-c1b0c902c3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:08","title":"Vizes falak, omladozó vakolat – katasztrofális állapotok egy egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","shortLead":"Eddig csak fesztiválokon lépett fel.","id":"20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d197beb6-4152-45c0-a59e-e8717d20cb32","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Tom_Odell_onalloan_koncertezik_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 04. 11:30","title":"Tom Odell önállóan koncertezik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]