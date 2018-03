Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három millió tonnányi takarmány fog hiányozni. De e takarmányforrások kimerülése a világ szárazföldi állattenyésztésére is vonatkozik, ez az üzletág ma 480 milliárd eurót mozgat évente.","shortLead":"A Föld lakossága 2030-ra eléri a 9 milliárdot. A tudományos prognózisok szerint 2022-re csak a haltenyésztésben három...","id":"20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7675b2e-fde5-45ce-895e-f481ca4681ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef9b72-a488-4f9b-934a-0b87598dd19f","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_A_bekaevoknek_csufolt_franciak_nem_berzenkednek_a_rovarliszttol_inkabb_penzt_csinalnak_belole","timestamp":"2018. március. 14. 13:34","title":"A békaevőknek csúfolt franciák nem berzenkednek a rovarliszttől, pénzt csinálnak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","shortLead":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","id":"20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72246aa7-2d0f-4bec-acf3-0959dccbf8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","timestamp":"2018. március. 14. 17:25","title":"Az MSZP-ben már lemondtak az LMP-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96322cc-8c7d-4544-b4e0-f5b645efbaec","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","timestamp":"2018. március. 15. 12:23","title":"Gulyás Márton kerítésszaggató pálinkával kínálja a CÖF-menet tüntetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]