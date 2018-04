Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","shortLead":"Az Európai Bíróság kimondta: egy vadsztrájk nem a társaságon kívül álló körülmény.","id":"20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b22bc4-98f2-4d25-bd02-4ddc6d0371b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607ce64a-e3b2-4c03-9160-f41cbf45cd68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Jo_hir_a_legi_utasoknak_sztrajk_eseten_is_kaphatnak_karteritest","timestamp":"2018. április. 17. 15:41","title":"Jó hír a légi utasoknak: sztrájk esetén is jár a kártérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem ígéretet kell tennie a szigorúbb adatkezelésre és az átláthatóság biztosítására egyebek mellett a politikai célú reklámok vonatkozásában.","shortLead":"A képviselők szerint nem elég az, hogy Zuckerberg csak bocsánatot kérjen a magánadatok kiszivárogtatásáért, hanem...","id":"20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3fa5109-5d10-4dbb-9070-c8a5e04d62f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6173b-b176-48ef-b360-d24fb7ed2dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_EPkepviselok_Zuckerbergnek_meg_kell_jelennie_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2018. április. 18. 18:30","title":"EP-képviselők: Zuckerbergnek meg kell jelennie az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d62803-8f5d-4bab-a1c1-b0f4e50eefe3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázóknak MC DC nyomott egy freestyle-t.","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázóknak MC DC nyomott egy freestyle-t.","id":"20180419_rappel_koszontottek_shaolinekat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d62803-8f5d-4bab-a1c1-b0f4e50eefe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2640dbb-d0de-4479-8071-8f3e776f7f01","keywords":null,"link":"/sport/20180419_rappel_koszontottek_shaolinekat","timestamp":"2018. április. 19. 12:01","title":"Rappel köszöntötték Shaolinékat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le a később róla elnevezett Asperger-szindrómát. Nyolcévnyi kutatás után derült ki az osztrák orvos szörnyű múltja. ","shortLead":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le...","id":"20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc1cbb-fb90-4464-b5ef-5ab174db59ca","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","timestamp":"2018. április. 19. 11:28","title":"Hans Asperger náci volt, és konkrétan a halálba küldte a beteg gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában, de nem találja, annak fontos oka van.","shortLead":"Ha valaki manapság új autót vesz, és keresné az EU által kötelezővé tett eCall nevű automata-segélyhívót a kocsijában...","id":"20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=234e1118-57d3-40ca-bd7b-0026ccd97c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffffcda-d4e2-45ff-bc0d-9ecb88d50cae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_ecall_automatasegelyhivo_eu_autok","timestamp":"2018. április. 18. 13:22","title":"Kötelező az automata-segélyhívó az új autókban, de mégsincs benne – hogyan is van ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi listázása miatt. Jókora magaslabda volt, Szijjártó azonnal le is csapta a maga módján.","shortLead":"A külügyminiszterhez fordult az ENSZ főbiztosa, hogy a kormány segítségét kérje a civilek és jogvédők Figyelő általi...","id":"20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0cec45c-05d2-4a7a-9861-11dd9a5d5065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ab3d0c-7053-418b-8d7c-a45ae953d248","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_hazai_jogvedok_hiaba_varjak_hogy_Szijjarto_megvedje_oket_ezek_utan_aligha_fogja","timestamp":"2018. április. 18. 20:28","title":"Figyelő-listázás: a jogvédők hiába várják, hogy Szijjártó megvédje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","shortLead":"A Párisi Nagyáruház épületében jövő hét végén nyit az Andrássy Élményközpont.","id":"20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95a1feb7-d989-4e4d-a515-70a5e0a44bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e9589-3fc4-4fd3-bbcb-d433b76f7a61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_vilag_legmodernebb_tudomanyos_jatszotere_nyit_a_bedolt_Alexandra_helyen","timestamp":"2018. április. 18. 11:09","title":"A világ legmodernebb tudományos játszótere nyílik a bedőlt Alexandra helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]