[{"available":true,"c_guid":"d9d8f6f1-fe87-4190-89ed-ff58f2ef2fb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 24-es úton félpályán már újraindult a közlekedés. ","shortLead":"A 24-es úton félpályán már újraindult a közlekedés. ","id":"20180211_teljesen_kiegett_egy_busz_a_matraban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d8f6f1-fe87-4190-89ed-ff58f2ef2fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd861e83-84bb-4e9f-b218-b92fe9efc80e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180211_teljesen_kiegett_egy_busz_a_matraban","timestamp":"2018. február. 11. 14:51","title":"Csak a váza maradt, teljesen kiégett egy busz a Mátrában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes 4K-s videókat lejátszani. És ez még csak a jéghegy csúcsa.","shortLead":"Elérhetővé vált a VLC harmadik főverziója, amelynek újdonsága például, hogy alacsony CPU-használat mellett is képes...","id":"20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debf3163-7478-4f28-a8c1-be8380a09f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d501c57-508d-4948-8809-66c2e0555b34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180212_vlc_3_0_mediaplayer_lejatszo_frissites_letoltese","timestamp":"2018. február. 12. 07:02","title":"Töltse le, megéri: az eddigi legnagyobb frissítést kapta meg sokak kedvenc lejátszója, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a55262-eda7-4f3b-b5df-2b5a847b172b","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"A gazdaság rendbetétele óriási kihívásnak tűnik, miközben eddig sikerült elkerülni a térségre jellemző politikai káoszt.","shortLead":"A gazdaság rendbetétele óriási kihívásnak tűnik, miközben eddig sikerült elkerülni a térségre jellemző politikai káoszt.","id":"201803__megint_tunezia__remeny_nelkul__politikamentes_iszlam__modellezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99a55262-eda7-4f3b-b5df-2b5a847b172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85efefb7-1ca9-4173-acaa-a70578739a32","keywords":null,"link":"/vilag/201803__megint_tunezia__remeny_nelkul__politikamentes_iszlam__modellezes","timestamp":"2018. február. 11. 09:00","title":"Újra forrong Tunézia, az arab tavasz bölcsője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76954518-b025-4e1b-a515-b973416415a8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Feuer Yvette színész-bohóc-drámapedagógus, sokoldalú művész. \"Nem autoriter, de maximalista\", ahogy mondja magáról, és mindenki iránt elkötelezett, akit elnyomnak, és aki ellen rasszista hangulatot szítanak. Élete egyik legszebb dicséretét a Central Parkban kapta. Interjú.","shortLead":"Feuer Yvette színész-bohóc-drámapedagógus, sokoldalú művész. \"Nem autoriter, de maximalista\", ahogy mondja magáról, és...","id":"201802012_Feuer_Yvette_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76954518-b025-4e1b-a515-b973416415a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5bdeb8b-d164-471a-97bf-a28ee1d91feb","keywords":null,"link":"/kultura/201802012_Feuer_Yvette_interju","timestamp":"2018. február. 12. 14:30","title":"\"Amikor a Koldus és királyfit olvastam, a koldusnak drukkoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi jogászt korábban az MSZP-vel is szóba hozták.","shortLead":"A nemzetközi jogászt korábban az MSZP-vel is szóba hozták.","id":"20180212_Lattmann_Tamas_a_Kisgazdak_miniszterelnokjeloltje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc339515-c1a9-4c3d-b6be-6088350ded43","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Lattmann_Tamas_a_Kisgazdak_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2018. február. 12. 15:47","title":"Lattmann Tamás a kisgazdák miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába tette kötelezővé a Fidesz, hogy a pártok csak a lehető legdrágább listaárakon plakátolhatnak, a kerítésbontós óriásplakátok helyeit még a tavalyi árakon vásárolhatták meg.","shortLead":"Hiába tette kötelezővé a Fidesz, hogy a pártok csak a lehető legdrágább listaárakon plakátolhatnak, a kerítésbontós...","id":"20180212_Olyasmit_talaltak_a_Fidesz_plakatszerzodeseben_ami_miatt_a_Jobbikot_buntettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f032c141-6cd5-4d03-96d5-e4a1d3138e03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_Olyasmit_talaltak_a_Fidesz_plakatszerzodeseben_ami_miatt_a_Jobbikot_buntettek","timestamp":"2018. február. 12. 12:33","title":"Olyasmit találtak a Fidesz plakátszerződésében, ami miatt a Jobbikot büntették?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e7dee6-2149-4e17-a431-0644bd2825b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szerelem és A fehér szalag osztrák filmrendezője egy interjúban fejtette ki markáns véleményét a #MeToo mozgalomról. ","shortLead":"A Szerelem és A fehér szalag osztrák filmrendezője egy interjúban fejtette ki markáns véleményét a #MeToo mozgalomról. ","id":"20180212_A_kozepkori_boszorkanyuldozesek_jutottak_eszebe_Michael_Hanekenek_a_MeToo_mozgalomrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7dee6-2149-4e17-a431-0644bd2825b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5ad1fa-01e5-4fc8-ac57-c38b10c2d73c","keywords":null,"link":"/elet/20180212_A_kozepkori_boszorkanyuldozesek_jutottak_eszebe_Michael_Hanekenek_a_MeToo_mozgalomrol","timestamp":"2018. február. 12. 12:11","title":"A középkori boszorkányüldözések jutottak eszébe Michael Hanekének a #MeToo mozgalomról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Varga Liviusszal, a Quimby ütőhangszeres énekesével mint lelkes természetfilmessel és környezetvédővel készített interjút a Turista Magazin még tavaly áprilisban. A printben megjelent interjút most tették közzé online, és ebből kiderül, hogy Liviust a többi Quimby-tag viccből csak a magyar Attenborough-ként emlegeti. ","shortLead":"Varga Liviusszal, a Quimby ütőhangszeres énekesével mint lelkes természetfilmessel és környezetvédővel készített...","id":"20180212_A_medvektol_parazik_a_bivakolast_nagy_szereti_a_Quimby_Attenboroughja_Varga_Livius","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755bd8f2-01cb-47cf-9c65-2e6a9883cafe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8dc419-d503-4ff8-934e-724631a025c3","keywords":null,"link":"/elet/20180212_A_medvektol_parazik_a_bivakolast_nagy_szereti_a_Quimby_Attenboroughja_Varga_Livius","timestamp":"2018. február. 12. 11:32","title":"A medvéktől parázik, a bivakolást nagyon szereti a Quimby Attenborough-ja, Varga Livius","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]