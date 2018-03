Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26485e42-9fe5-4e57-a6e3-3c032db46d3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárki, a Samsung Mobile vezetője jelentette be, hogy a dél-koreai óriási okoshangszórón dolgozik.","shortLead":"Nem akárki, a Samsung Mobile vezetője jelentette be, hogy a dél-koreai óriási okoshangszórón dolgozik.","id":"20180228_Hivatalos_a_Samsung_is_belep_az_okoshangszorok_piacara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26485e42-9fe5-4e57-a6e3-3c032db46d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39b92db-f46b-4b84-8783-6826c2344ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_Hivatalos_a_Samsung_is_belep_az_okoshangszorok_piacara","timestamp":"2018. február. 28. 17:00","title":"Hivatalos: a Samsung is belép az okoshangszórók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi győztes szerint ez a siker receptje. Ott olyan szocialista jelölt indul, aki a Jobbik támogatását is bevállalta volna az MSZP-é mellett.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi győztes szerint ez a siker receptje. Ott olyan szocialista jelölt indul, aki a Jobbik támogatását...","id":"20180302_MarkiZay_A_Jobbiknak_es_az_MSZPnek_ossze_kell_fognia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=049ae058-2a1f-4f87-a6d7-c6e9824863cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701110ff-f548-4cdc-ba58-9df32b5bd1a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_MarkiZay_A_Jobbiknak_es_az_MSZPnek_ossze_kell_fognia","timestamp":"2018. március. 02. 12:58","title":"Márki-Zay: A Jobbiknak és az MSZP-nek össze kell fognia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b10b6f-3b65-4878-85a5-4db0a8354f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is a Soros-terv a választás tétje.","shortLead":"Továbbra is a Soros-terv a választás tétje.","id":"20180301_Fidesz_nem_tekerik_le_a_sorosozast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b10b6f-3b65-4878-85a5-4db0a8354f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddd0d9-55a5-4c3a-b14c-11834dd55aea","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Fidesz_nem_tekerik_le_a_sorosozast","timestamp":"2018. március. 01. 08:35","title":"Fidesz: nem tekerik le a sorosozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61107abc-f1c6-4827-bf1a-0d507c5fd651","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Puskások a négylábúak közt is vannak, nem is akármilyenek. ","shortLead":"Puskások a négylábúak közt is vannak, nem is akármilyenek. ","id":"20180228_Puskasaz_amerikai_rendorkutya_vetett_veget_egy_hihetetlen_uldozesnek__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61107abc-f1c6-4827-bf1a-0d507c5fd651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9f960f-b1ec-4fe0-9a0e-b7e49252aaf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_Puskasaz_amerikai_rendorkutya_vetett_veget_egy_hihetetlen_uldozesnek__video","timestamp":"2018. február. 28. 17:16","title":"„Puskas” az amerikai rendőrkutya vetett véget egy hihetetlen üldözésnek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SkyTorrent néhány hónap alatt többmilliós felhasználói bázist épített ki, de a megnövekedett forgalom csak gondot jelentett.","shortLead":"A SkyTorrent néhány hónap alatt többmilliós felhasználói bázist épített ki, de a megnövekedett forgalom csak gondot...","id":"20180301_skytorrent_torrentoldal_letoltes_bezaras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992ba88-d2cc-4b9d-a061-2ed504ba08a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_skytorrent_torrentoldal_letoltes_bezaras","timestamp":"2018. március. 01. 08:03","title":"Bezárt az egyik legnépszerűbb torrentoldal, de ha siet, még letöltheti a fájlokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f68d75-1a55-48eb-b207-acefd254a1db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel egytucat sebességmérőt borítottak fel és törték le a kameráját vandálok nemrég Amerikában. Az egyik esetről videó is készült.","shortLead":"Közel egytucat sebességmérőt borítottak fel és törték le a kameráját vandálok nemrég Amerikában. Az egyik esetről videó...","id":"20180228_traffipax_sebessegmero_vandalizmus_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f68d75-1a55-48eb-b207-acefd254a1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d86d1cb-e438-424f-b67f-419b46364d33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_traffipax_sebessegmero_vandalizmus_video","timestamp":"2018. február. 28. 20:46","title":"11 traffipaxot döntött ki egy vandál banda Washingtonban, videó is készült az esetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71cd169-da20-4059-aa95-606733abf910","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állatokat boncoltak fel egy keszthelyi gimnázium biológia-szakkörében, előfordult, hogy kiscsibéket élve daraboltak a diákok – derül ki a hvg.hu birtokába került videóból. A foglalkozásokra már 13 éves kortól jártak gyerekek, sőt a szomszédos katolikus általános iskola tanulóit is bevonták. Amint elkezdtük felderíteni az ügyet, a szakkört vezető tanár hirtelen távozott az iskolából, a tankerület vizsgálatot indított, az állatvédők büntetőfeljelentést tesznek. A videó alapján maguk a diákok is megsajnálták olykor a „még csipogó” madarat boncolás közben. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy cikkünk tartalma felkavaró lehet.","shortLead":"Állatokat boncoltak fel egy keszthelyi gimnázium biológia-szakkörében, előfordult, hogy kiscsibéket élve daraboltak...","id":"20180301_18_Elve_boncoltak_allatokat_gimnazistak_egy_iskolai_szakkorben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c71cd169-da20-4059-aa95-606733abf910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6820bc-a544-42bc-bc0e-7ab00ef7120d","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_18_Elve_boncoltak_allatokat_gimnazistak_egy_iskolai_szakkorben","timestamp":"2018. március. 01. 06:30","title":"18+: Élő állatokat boncoltak gimnazisták egy iskolai szakkörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég volt az elemi szintű sorosozásból, jöhet az intelligens enszezés.","shortLead":"Elég volt az elemi szintű sorosozásból, jöhet az intelligens enszezés.","id":"20180301_Itt_van_az_ENSZellenes_plakat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6929920-d8a6-4690-a9e2-007a7d79c2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Itt_van_az_ENSZellenes_plakat","timestamp":"2018. március. 01. 11:32","title":"Itt van az ENSZ-ellenes plakát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]