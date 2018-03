Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin Tarantinónak és Jennifer Lawrence-nek is.","shortLead":"Egy korábbi gyakornoki munka kapcsán nem fizetett Weinstein Malia Obamának, de tartozik Robert De Nirónak, Quentin...","id":"20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d5ee41e-e0a0-4abc-a6e4-2cdf540cedd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd1a6f-3d26-48c2-902b-3dde335cbc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Penzzel_tartozik_Obama_lanyanak_Harvey_Weinstein","timestamp":"2018. március. 23. 11:09","title":"Pénzzel tartozik Obama lányának Harvey Weinstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i diáktüntetés egyes résztvevői. Azóta kiderült, megbüntették a hvg.hu munkatársát is, pedig ő csak tudósított az eseményről.","shortLead":"Mint korábban megírtuk, a közlekedési szabályok megsértése miatt ötvenezer forintos bírságokat kaptak a február 23-i...","id":"20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9d056a-1dea-4b30-a04e-6aa7cbdd67dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66790796-3eae-44a6-8270-568e9552314a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_A_hvghu_munkatarsat_is_otvenezer_forintra_buntettek_a_diaktuntetesen","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"50 000 forintra büntették a hvg.hu munkatársát, mert tudósított a diáktüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","id":"20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650efc8-7f03-438e-874a-551e8f39fb96","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","timestamp":"2018. március. 22. 09:22","title":"Sokkoló összegbe fáj nekünk Orbán hobbija – ennyibe kerül fejenként a fociőrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sokat váratott magára a válasz.","shortLead":"Nem sokat váratott magára a válasz.","id":"20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82a81366-f502-44c9-9753-352ad5759385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6d718c-f3d2-473a-886a-c0147fe0b058","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Kina_visszavag_Trumpnak_nyakunkon_a_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. március. 23. 10:17","title":"Kína visszavág Trumpnak, nyakunkon a kereskedelmi háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre...","id":"20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d7c7e2-0fc7-4f2c-82e8-015a8ba8c29d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","timestamp":"2018. március. 22. 18:41","title":"Doctor Strange 2.? Cumberbatch szerint egyelőre ne reménykedjünk a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","shortLead":"Tavaly húszmilliárd forintos kiesést okozott a madárinfluenza, a járványvédelmi intézkedések továbbra is fennállnak. ","id":"20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8501716-8907-4cae-8599-a61d3b1b5643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888f8825-b3d7-4ba0-9b00-8bdcacd23bfe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Lezerfegyvert_adnanak_a_gazdak_kezebe_hogy_kivedjek_a_madarinfluenzat","timestamp":"2018. március. 22. 10:15","title":"Lézerfegyvert adnának a gazdák kezébe, hogy kivédjék a madárinfluenzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]