[{"available":true,"c_guid":"f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta állítólag Németország keleti részén, Erfurtban látták felbukkanni. ","shortLead":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta...","id":"20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ad615-b6ac-458d-b710-f90ac0ac4232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","timestamp":"2018. március. 22. 19:07","title":"Egy 48 tonnás autódarut is simán el lehet lopni, Stuttgartban megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan Meciarral a régió legnagyobb gáztartályát birtokló KEG vagyonáért.","shortLead":"Krimibe illő fordulatok tarkítják egy csapat kisrészvényes küzdelmét a volt szlovák kormányfő rokonával, Milan...","id":"201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77258cc2-45e8-48f6-bd3a-a556d0f565ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff5b535-6b71-493d-9251-3ab4e66a41f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__keg_nyrt__milliardos_tarozo__kifoszthato_kisreszvenyesek__a_palack_szelleme","timestamp":"2018. március. 24. 09:45","title":"\"A hatóságok szeme láttára fosztanak ki 2200 részvényest\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","shortLead":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","id":"20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75b4717-1062-4408-8025-05efff580c34","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","timestamp":"2018. március. 23. 00:18","title":"Keményen odaszólt Moszkvának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","shortLead":"Az EU nem fog közbelépni, jövőre már életbe is léphet az intézkedés.","id":"20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de805f3-25bd-4a04-8bcf-d732fa3eda13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Biztosra_veheto_hogy_csokken_a_magyarok_csaladi_potleka_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 23. 12:09","title":"Biztosra vehető, hogy csökken a magyarok családi pótléka Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748376d9-bdae-43aa-a47c-0f5ec2e0c6ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet, hogy nem a géppel, a mosószerrel vagy az öblítővel, hanem önnel van a baj. A Femina.hu öt tippje segít abban, hogy szépek és tiszták legyenek az edényei. ","shortLead":"Lehet, hogy nem a géppel, a mosószerrel vagy az öblítővel, hanem önnel van a baj. A Femina.hu öt tippje segít abban...","id":"20180324_Az_agyara_megy_hogy_a_mosogatogepben_foltosak_maradnak_az_edenyei_Kaptunk_ot_tippet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=748376d9-bdae-43aa-a47c-0f5ec2e0c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cadebe3-ef39-4882-8bf7-9397cb1e8820","keywords":null,"link":"/kkv/20180324_Az_agyara_megy_hogy_a_mosogatogepben_foltosak_maradnak_az_edenyei_Kaptunk_ot_tippet","timestamp":"2018. március. 24. 08:24","title":"Az agyára megy, hogy a mosogatógépben foltosak maradnak az edényei? Kaptunk öt tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint a mostani választás többet tehet a magyar demokráciáért, az állampolgári öntudatért, mint az eddigiek összesen. Ezért a Facebookon buzdít néhány nyomós érvvel a részvételre.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint a mostani választás többet tehet a magyar demokráciáért, az állampolgári öntudatért, mint...","id":"20180324_Magyarorszag_nem_bir_ki_meg_negy_evet_ebben_a_hangulatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ac4afe-2eae-465f-858b-6082d204341d","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Magyarorszag_nem_bir_ki_meg_negy_evet_ebben_a_hangulatban","timestamp":"2018. március. 24. 07:28","title":"„Magyarország nem bír ki még négy évet ebben a hangulatban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","shortLead":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","id":"20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7d0c4-475a-4fb0-99a4-54e1b8b8f1ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","timestamp":"2018. március. 23. 13:14","title":"Két temetés között avathatott ravatalozót Tállai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","shortLead":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","id":"20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f03435-a0e9-468d-8b9d-9d92e2f8b28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","timestamp":"2018. március. 23. 06:45","title":"Hiába a propaganda, egyre kevesebb magyar sportol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]