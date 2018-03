Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még érzékenyebben érintheti.","shortLead":"A \"csengeri háztartásbeli\" ügyvédje, Helmeczy László olyan, eddig nem ismert okiratról beszélt, amely Kósa Lajost még...","id":"20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822840a-4f95-4e02-8205-b093f8a066c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kosa_lajos_helmeczy_laszlo","timestamp":"2018. március. 26. 21:46","title":"A csengeri nő ügyvédje szerint van egy súlyosabb dokumentum Kósa Lajosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180326_Migransok_vonultak_Kosa_Lajossal_Debrecenben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fc7acb-0634-4c89-82a5-6397ae753f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Migransok_vonultak_Kosa_Lajossal_Debrecenben","timestamp":"2018. március. 26. 12:55","title":"Migránsok vonultak Kósa Lajossal Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán...","id":"20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db209f92-cd35-472f-8c27-034262fcc9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","timestamp":"2018. március. 27. 19:18","title":"Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e23b366-a278-4217-812f-2a98313eb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amíg itthon simán sikerül nagyobb budapesti plázában is olyan boltba menni, ahol már elfogyott a tojásfesték, és húsvéti csokiból is csak kétféle van, az olaszok megadják a módját a kereszténység legnagyobb ünnepének.","shortLead":"Amíg itthon simán sikerül nagyobb budapesti plázában is olyan boltba menni, ahol már elfogyott a tojásfesték, és...","id":"20180327_N","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e23b366-a278-4217-812f-2a98313eb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceda0a1-db60-48b2-b45f-b25ea2c79f2c","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_N","timestamp":"2018. március. 27. 12:19","title":"Az olasz boltos szerint három dolog biztos: a halál, a feltámadás és a csokitojás-készlet kimaxolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Vélemény.","shortLead":"Vélemény.","id":"20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56409497-76ea-4d5a-b941-f96a0a2133f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94866fcb-bf18-47d7-944a-4e762a60ae18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_fidesz_kulonbsegek","timestamp":"2018. március. 27. 14:03","title":"10 dolog, amiben a Facebook különbözik a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\" erre utal.","shortLead":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\"...","id":"20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d0ce5-cc86-471a-8db1-3527a36cb04e","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"Kovács Zoltán: Soros készítette elő a röszkei zavargást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól teljesít.","shortLead":"A zeneipart továbbra is a streaming zeneszolgáltatások uralják, de a fizikai adathordozókon árult zenék eladása is jól...","id":"20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0cd4a9-3529-421b-aa04-8d3fabab8408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0726a31-5e31-4f06-be29-cf67980c257b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_amerikai_zeneipar_digitalis_zeneletoltes_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2018. március. 26. 16:03","title":"Ez tényleg meglepő: a bakelit- és cd-eladásokból már több pénz jön, mint a digitális letöltésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]