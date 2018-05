Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","shortLead":"Moszkávban Putyin megkapta az új limuzinját, Solymáron pedig egy sebességrekorder mozdonyt fotóztunk.","id":"20180513_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102c0a14-3c10-4657-b442-a2f5a765c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f92774-eceb-46c4-af22-5fee681af53f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 13. 16:16","title":"Tolatóradar: 696 km/h-val fotózta le a traffipax az Opelt, és nem tűnt fel a rendőröknek, hogy nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487225c-8155-46dd-a4dc-5e2c252b03a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cb261c-4790-47d2-bbc3-83c35197be30","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Hamilton_nyerte_a_Spanyol_Nagydijat","timestamp":"2018. május. 13. 17:02","title":"Hamilton nyerte a Spanyol Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Készülhet a nagy visszatérésre: egy bírósági ítélet szerint ismét betölthet politikai tisztséget.","shortLead":"Készülhet a nagy visszatérésre: egy bírósági ítélet szerint ismét betölthet politikai tisztséget.","id":"20180512_Berlusconi_nem_az_az_ember_akit_csak_ugy_eltunik_a_sullyesztoben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7bb428-4c25-412f-9bcf-3237cc5e9eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180512_Berlusconi_nem_az_az_ember_akit_csak_ugy_eltunik_a_sullyesztoben","timestamp":"2018. május. 12. 10:50","title":"Berlusconi nem az az ember, aki csak úgy eltűnik a süllyesztőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","shortLead":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","id":"20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43446996-d0c2-44df-99cb-69058a06e5ca","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","timestamp":"2018. május. 13. 19:59","title":"Megvédte címét a Győr a kézilabda-BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió elítélte volna az amerikai elnök döntését Jeruzsálem státuszáról. \r

","shortLead":"Egy izraeli újságíró szerint Magyarország blokkolta azt a franciák vezette kezdeményezést, amelyben az Európai Unió...","id":"20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01ce8ee-8742-4da0-956b-52116e4a9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dad365-66d1-4399-ab83-38e77123a29b","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_orban_trump_macron_izrael_palesztina_jeruzsalem","timestamp":"2018. május. 13. 11:45","title":"Orbán bevédte Trumpot Macronnal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6af0a8-37f2-473f-814a-9d9ad6ba4a03","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","timestamp":"2018. május. 12. 14:29","title":"Vajna Tímea nélkül nincs buli Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]