Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai. Június 7-ig adhatják le vagyonnyilatkozataikat az új parlament tagjai. Az ESET kutatói egy új banki kártevőt fedeztek fel, amely új technikával képes átjutni a böngészők védelmén. A BackSwap elnevezésű vírus kéretlen levelekkel terjed, amelyek egy hamis JavaScript letöltőt tartalmaznak. És mindez nem csak elméleti: a kártevőt terjesztő spamkampányt a lengyeleknél már azonosították. Az író, irodalomtörténész szerint a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Balassi Intézet és az Operaház a Magyar Idők kulturális rovatában hónapok óta penetránsan durva támadásoknak vannak kitéve, mert baloldaliként – vagy csak nem eléggé jobboldaliként – listázott műveknek és művészeknek is teret adnak. Bertrand Cantat ezt az ügyet eddig megúszta. Egy ellenzéki óriástüntetésen vetítették le a magyar miniszterelnök üzenetét. A szakemberek szerint igencsak át kellene alakítani a kötelezők listáját, hiszen számos mű egyszerűen nem érthető a legtöbb mai gyerekek számára. De lenne megoldás arra, hogy meg is maradjon Jókai meg nem is: a nagyobb tanári autonómia. A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok mindent lehet veszíteni - sajtófőnöke, Havasi Bertalan szerint egyebek mellett erről is beszélt a kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök.

Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig a lányok 76 százaléka előbb házasodik, mint hogy megkapná a választójogot.

\r

","shortLead":"Évente dollármilliárdokat lehetne spórolni, ha megszűnne a gyereklányok kiházosításának szokása. Nigerben még mindig...","id":"20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ce1aee-2e34-4020-a64d-f283dc6fac03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcdc902-9c4e-4c42-b240-e7aecdb9d27c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Ez_a_gazdasagi_ara_a_gyerekhazasagoknak","timestamp":"2018. június. 02. 22:03","title":"Ez a gazdasági ára a gyerekházasságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]