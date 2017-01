[{"available":true,"c_guid":"b80742f0-b2ef-441c-ac12-16b116267bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A modern tiszalöki börtönben szilveszteri bulijukat videózták a rabok, majd a felvételt el is küldték a rokonoknak. Egy szombathelyi rab pedig egyenesen a börtönből frissítgeti Facebook-oldalát. Becsempészett mobilok miatt repülhetett tehát a két említett börtön vezetője.","shortLead":"A modern tiszalöki börtönben szilveszteri bulijukat videózták a rabok, majd a felvételt el is küldték a rokonoknak...","id":"20170105_kirugott_bortonigazgatok_becsempeszett_mobilok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80742f0-b2ef-441c-ac12-16b116267bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91118c-694c-46a5-abd0-4cdbac7fac08","keywords":null,"link":"/itthon/20170105_kirugott_bortonigazgatok_becsempeszett_mobilok","timestamp":"2017. január. 05. 21:05","title":"Kiderült, miért rúgott ki Pintér két börtönparancsnokot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b10c4af-a0ce-401d-ac6c-7fbb2743c59f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken sem lesz melegebb -4 foknál, több helyen havazhat is. ","shortLead":"Pénteken sem lesz melegebb -4 foknál, több helyen havazhat is. ","id":"20170106_A_szel_miatt_csak_meg_hidegebbnek_erezzuk_a_fagyot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b10c4af-a0ce-401d-ac6c-7fbb2743c59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac540044-558c-4d95-b2b3-943b50efa343","keywords":null,"link":"/idojaras/20170106_A_szel_miatt_csak_meg_hidegebbnek_erezzuk_a_fagyot","timestamp":"2017. január. 06. 05:27","title":"A szél miatt csak még hidegebbnek érezzük a fagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c6d2be-b894-4bed-a262-03a249226809","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"Akár 90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20170106_Riasztast_adtak_ki_a_szel_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c6d2be-b894-4bed-a262-03a249226809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d6d339-d464-4093-a097-95af05b49b60","keywords":null,"link":"/idojaras/20170106_Riasztast_adtak_ki_a_szel_miatt","timestamp":"2017. január. 06. 13:16","title":"Riasztást adtak ki a szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25f835-5d0d-4289-afb5-9452357499ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kozmetikázott interjúban olyanokat mondott a kormányfő, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem \"a kórházi hullák száma is emelkedik\".","shortLead":"A kozmetikázott interjúban olyanokat mondott a kormányfő, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem \"a kórházi hullák...","id":"20170105_Orbaninterju_a_pedagogus_szakszervezet_szerint_primitiv_bosszu_volt_az_ujsagirok_kirugasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c25f835-5d0d-4289-afb5-9452357499ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eed283-6dae-4e50-b5bf-54b79bc19dd8","keywords":null,"link":"/itthon/20170105_Orbaninterju_a_pedagogus_szakszervezet_szerint_primitiv_bosszu_volt_az_ujsagirok_kirugasa","timestamp":"2017. január. 05. 16:32","title":"Orbán-interjú: a pedagógus-szakszervezet szerint primitív bosszú volt az újságírók kirúgása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29842180-af7c-47c2-bd7a-f9552057b7f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leendő elnök is amerikai pénzből építené a falat a határra, majd amikor szembesítették azzal, hogy az ellenkezőjét ígérte, nekiesett a médiának.","shortLead":"A leendő elnök is amerikai pénzből építené a falat a határra, majd amikor szembesítették azzal, hogy az ellenkezőjét...","id":"20170106_Trump_usa_mexiko_fal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29842180-af7c-47c2-bd7a-f9552057b7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa0158e-5159-497c-9410-637deced780a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170106_Trump_usa_mexiko_fal","timestamp":"2017. január. 06. 15:29","title":"Trump is elismerte: most az USA fogja kifizetni a falat a mexikói határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányt tízéves korában kezdte el zaklatni a hatgyerekes apa. Eleinte a konditeremben erőszakolta a gyereket, később beköltöztette a saját szobájába. A férfit jogerősen 14 év fegyházra ítélték.","shortLead":"A lányt tízéves korában kezdte el zaklatni a hatgyerekes apa. Eleinte a konditeremben erőszakolta a gyereket, később...","id":"20170106_aszodi_ferfi_megeroszakolta_sajat_lanyat_itelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26f3520e-6865-4225-808d-fad08c6c1a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05b1214-0478-4fd2-b5a5-b64274fd34e6","keywords":null,"link":"/itthon/20170106_aszodi_ferfi_megeroszakolta_sajat_lanyat_itelet","timestamp":"2017. január. 06. 11:27","title":"12 éven át erőszakolta saját lányát a magát kereszténynek valló aszódi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e92b91-a018-4eb9-bae4-42c13e1fba8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állíthatja senki, hogy a Balogh Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma nem a családokért dolgozik egész évben: a házasság globális fóruma című hatnapos konferenciára több mint 2 millió forintból utaztatta ki a dolgozóit a Dél-afrikai Köztársaságba. ","shortLead":"Nem állíthatja senki, hogy a Balogh Zoltán vezette Emberi Erőforrások Minisztériuma nem a családokért dolgozik egész...","id":"20170107_miniszteriumi_kikuldetesek_kulfold_kormany_utazas_kozpenz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e92b91-a018-4eb9-bae4-42c13e1fba8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978a2443-fe97-4d24-84a2-a22f26b76058","keywords":null,"link":"/itthon/20170107_miniszteriumi_kikuldetesek_kulfold_kormany_utazas_kozpenz","timestamp":"2017. január. 07. 09:24","title":"Még jazzfesztiválra is állami pénzből utaztak a minisztériumi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"A beköszöntött hideg időjárás miatt, az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya közleményt adott ki, amiben felhívja a figyelmet, milyen előírásoknak kell megfelelnie a munkahelyeknek.","shortLead":"A beköszöntött hideg időjárás miatt, az NGM Munkafelügyeleti Főosztálya közleményt adott ki, amiben felhívja...","id":"20170106_munkajog_futes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50246b14-40af-4f02-8a98-b4b5478eb23c","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20170106_munkajog_futes","timestamp":"2017. január. 06. 11:38","title":"Büntethetik a munkahelyeket, ahol nem fűtenek eléggé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]