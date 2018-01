[{"available":true,"c_guid":"07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mind a három este hiphop/R&B-előadó a főfellépő Indio Valley-ben.","shortLead":"Mind a három este hiphop/R&B-előadó a főfellépő Indio Valley-ben.","id":"20180103_Coachella_2018_fesztival_program_fellepok_The_Weeknd_Beyonce_Eminem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54132d1-6676-48ea-964a-7b716d6cc3bc","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_Coachella_2018_fesztival_program_fellepok_The_Weeknd_Beyonce_Eminem","timestamp":"2018. január. 03. 09:30","title":"A hiphop és az R&B mindent visz – nyilvánosságra hozták az idénynyitó kaliforniai fesztivál, a Coachella idei programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a5a306-3efd-403a-a157-cb0166e46b8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legtöbb villamosvezetőnek szinte már meg sem emelkedik a pulzusa, amikor az autós figyelmetlenül a szerelvény elé kanyarodik.","shortLead":"A legtöbb villamosvezetőnek szinte már meg sem emelkedik a pulzusa, amikor az autós figyelmetlenül a szerelvény elé...","id":"20180102_villamosvezetok_reakcioja_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a5a306-3efd-403a-a157-cb0166e46b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b296d3-b54b-405d-85e2-3b96f9ee264c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_villamosvezetok_reakcioja_baleset_video","timestamp":"2018. január. 02. 04:01","title":"Így reagálnak a villamosvezetők, ha autó hajt a villamos elé – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Októberben rabosították Tel-Avivban Steiner Kristófot, miután egy nő támadással vádolta meg. A rendőrség bizonyítékok hiányában hivatalosan is ejtette a Steiner ellen felhozott vádakat.","shortLead":"Októberben rabosították Tel-Avivban Steiner Kristófot, miután egy nő támadással vádolta meg. A rendőrség bizonyítékok...","id":"20180102_steiner_kristof_izraeli_remdorseg_nyomozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e582ada4-31f1-4481-a9d4-82da77c62058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec0fed9-db4c-40c3-9bcc-b82ec151ed0a","keywords":null,"link":"/elet/20180102_steiner_kristof_izraeli_remdorseg_nyomozas","timestamp":"2018. január. 02. 09:16","title":"Az izraeli rendőrség ejtette a vádakat Steiner Kristóf ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c0f136-3287-4cda-a133-0ce048b07bff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaerő-kölcsönzőkre és a nyugdíjas szövetkezetekre is rástartoltak a kormányhoz közel álló befektetők, akik 2018-ban is bővelkednek a lehetőségekben.","shortLead":"A munkaerő-kölcsönzőkre és a nyugdíjas szövetkezetekre is rástartoltak a kormányhoz közel álló befektetők, akik...","id":"20180103_Mindent_visznek_a_munkaerohianybol_is_hasznot_huznak_a_Fidesz_baratai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c0f136-3287-4cda-a133-0ce048b07bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ec1ac7-ce7d-4454-a581-e4ef8d712eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Mindent_visznek_a_munkaerohianybol_is_hasznot_huznak_a_Fidesz_baratai","timestamp":"2018. január. 03. 13:38","title":"Mindent visznek, a munkaerőhiányból is hasznot húznak a Fidesz barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés a focicsapatnak. Ehhez a jelenlegi 14 millió eurós költségvetést kellene megduplázni szerinte.","shortLead":"Kubatov Gábor évértékelő beszédében azt mondta, az osztrák élcsapatok költségvetésével már összejöhet az előrelépés...","id":"20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5994ddaf-ee07-4252-adab-a7685e89d3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c26798-14ea-49ff-806c-0e5d77238a8e","keywords":null,"link":"/sport/20180102_A_Fradi_elnoke_szerint_tobb_penz_kellene_a_klubnak_a_nemzetkozi_kupaszerepleshez","timestamp":"2018. január. 02. 11:14","title":"A Fradi elnöke szerint több pénz kellene a klubnak a nemzetközi kupaszereplés eléréséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már korábban is Izlandon volt a legkisebb különbség a nők és a férfiak fizetései között, de január elsejétől törvény írja elő, hogy tilos ugyanazért a munkáért többet fizetni egy férfinak, mint egy nőnek.","shortLead":"Már korábban is Izlandon volt a legkisebb különbség a nők és a férfiak fizetései között, de január elsejétől törvény...","id":"20180102_Kotelezo_egyenlo_bert_adni_a_noknek_es_a_ferfiaknak_Izlandon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9df0ffc7-149e-45e5-b382-c4d829a3814d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bb9c58-8fd1-45f9-ad42-6ca2d34f3146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_Kotelezo_egyenlo_bert_adni_a_noknek_es_a_ferfiaknak_Izlandon","timestamp":"2018. január. 02. 11:04","title":"Kötelező egyenlő bért adni a nőknek és a férfiaknak Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első munkanapja után a másodikon is nagy közbeszerzéseket nyertek el Mészáros Lőrinc cégei. A felcsúti polgármester vasutat építtethet és egy szennyvízprojektbe is beszáll.","shortLead":"Az év első munkanapja után a másodikon is nagy közbeszerzéseket nyertek el Mészáros Lőrinc cégei. A felcsúti...","id":"20180103_Micsoda_ev_lesz_ma_ujabb_42_milliard_forintot_nyert_Meszaros_Lorinc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dde78a8-34f6-48e1-8a86-be6a050f239b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180103_Micsoda_ev_lesz_ma_ujabb_42_milliard_forintot_nyert_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. január. 03. 12:59","title":"Micsoda év lesz: ma újabb 42 milliárd forintot nyert Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedvező intézkedés idéntől, hogy az autópályák fizetős szakaszára felhajtás után is lehet e-matricát vásárolni. A lehetőséggel viszont vissza is lehet élni.","shortLead":"Kedvező intézkedés idéntől, hogy az autópályák fizetős szakaszára felhajtás után is lehet e-matricát vásárolni...","id":"20180103_autopalya_ematrica_miniszteriumi_blicceles","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f65559b-d164-4b39-a76b-bf2afdc7d595","keywords":null,"link":"/cegauto/20180103_autopalya_ematrica_miniszteriumi_blicceles","timestamp":"2018. január. 03. 16:48","title":"Nem csak a feledékenyeknek jó, hogy utólag is lehet e-matricát venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]