[{"available":true,"c_guid":"d44db2f6-3bcf-498b-8b18-ada6a71a5abd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"2017 a magyar aukciókon is magas árakat hozott.","shortLead":"2017 a magyar aukciókon is magas árakat hozott.","id":"201801_a_legdragabb_festmenyek_2017ben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d44db2f6-3bcf-498b-8b18-ada6a71a5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb7172d-e361-4409-8110-a0d9473e84dc","keywords":null,"link":"/kultura/201801_a_legdragabb_festmenyek_2017ben","timestamp":"2018. január. 06. 16:00","title":"Leonardo képe új dimenziókba emelte a műtárgypiac árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb5ee17-2b7c-4f4e-9091-4327c7120914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre azonosítatlan tárgy hevert a földön a metróállomás bejáratánál.","shortLead":"Egyelőre azonosítatlan tárgy hevert a földön a metróállomás bejáratánál.","id":"20180107_Rejtelyes_robbanas_Stockholmban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb5ee17-2b7c-4f4e-9091-4327c7120914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050a1601-bcc4-425c-aac2-f8892792c491","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Rejtelyes_robbanas_Stockholmban","timestamp":"2018. január. 07. 13:00","title":"Rejtélyes robbanás Stockholmban, ketten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be a szabályokat, akkor kénytelen ezt tenni az intézmény.","shortLead":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be...","id":"20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57546752-e32b-4c58-bdb4-69b404ea543b","keywords":null,"link":"/elet/20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","timestamp":"2018. január. 07. 12:51","title":"Egyes látogatók miatt lezárta az Emberszabású házat az állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Követeléseikkel a Parlament elé, a Kossuth térre vonulnak.","shortLead":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Követeléseikkel a Parlament elé, a Kossuth térre vonulnak.","id":"20180106_Iskola_helyett_tuntetnek_inkabb_a_diakok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e93f2d-8909-4e85-96e3-1e2f53672ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iskola_helyett_tuntetnek_inkabb_a_diakok","timestamp":"2018. január. 06. 13:39","title":"Iskola helyett tüntetnek inkább a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f0eaa1-e4bb-40d8-b472-8737410babfa","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"kultura","description":"A vita az újjáépítésre váró Intercontinental Szálloda elé tervezett, az UNESCO szerint a történelmi látványt elcsúfító toronyház miatt fajult el.","shortLead":"A vita az újjáépítésre váró Intercontinental Szálloda elé tervezett, az UNESCO szerint a történelmi látványt elcsúfító...","id":"201747__becsunescovita__canalettopillantas__toronyhaz__kisebbsegi_erzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f0eaa1-e4bb-40d8-b472-8737410babfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb6df2f-70a4-4dd4-9837-528a191bcc44","keywords":null,"link":"/kultura/201747__becsunescovita__canalettopillantas__toronyhaz__kisebbsegi_erzes","timestamp":"2018. január. 06. 07:30","title":"Veszélybe került Bécs belvárosának világörökségi státusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt évben a showmantől és családjától készpénzt, arany ékszereket, valamint értékes bútorokat és berendezési tárgyakat foglaltak le a NAV.","shortLead":"Az elmúlt évben a showmantől és családjától készpénzt, arany ékszereket, valamint értékes bútorokat és berendezési...","id":"20180106_Visszakapja_lefoglalt_millioit_Gaspar_Gyozo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da32aa-718d-4c65-9edc-bd2255020726","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Visszakapja_lefoglalt_millioit_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2018. január. 06. 08:31","title":"Visszakapja lefoglalt millióit Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","shortLead":"Igaz, a boltok nagyrészt üresek.","id":"20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678b10cf-6f4b-48d7-9340-94e7c872c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Katonak_figyelik_az_elelmiszerert_sorban_allokat","timestamp":"2018. január. 07. 10:45","title":"Élelmiszerért állnak sorban a venezuelaiak, katonák őrzik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezető útjával hasonlította össze Ferenc pápa a római Szent Péter-székesegyházban vízkereszt ünnepén szombaton bemutatott szentmisén, amelyen számos nyelv mellett magyarul is fohászkodtak. ","shortLead":"A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezető útjával hasonlította össze Ferenc pápa a római Szent...","id":"20180106_Magyarul_is_imadkoztak_a_Szent_Peterszekesegyhazban_Vizkeresztkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc56e02-4c28-44ac-bbe6-356b609238b4","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Magyarul_is_imadkoztak_a_Szent_Peterszekesegyhazban_Vizkeresztkor","timestamp":"2018. január. 06. 14:56","title":"Magyarul is imádkoztak a Szent Péter-székesegyházban Vízkeresztkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]