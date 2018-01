[{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet ezreket befogadni, mert akkor elvész az irányítás, mint amikor a férfi átengedi a bukszát az asszonynak, mondta Rétvári Bence Emmi-államtitkár Mezőtúron egy lakossági fórumon. A magyar állam által oltalmazott 1300 emberről nem beszélt.\r

\r

","shortLead":"Nem lehet ezreket befogadni, mert akkor elvész az irányítás, mint amikor a férfi átengedi a bukszát az asszonynak...","id":"20180123_Nincs_kompromisszum__Retvari_nem_bontotta_ki_az_igazsag_minden_szeletet_menekultugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a38ce3d-ddac-445a-9b2f-dda1819a317a","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Nincs_kompromisszum__Retvari_nem_bontotta_ki_az_igazsag_minden_szeletet_menekultugyben","timestamp":"2018. január. 23. 12:35","title":"\"Nincs kompromisszum\" – Rétvári nem bontotta ki az igazság minden szeletét menekültügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kétórás figyelmeztető munkabeszüntetést azért szervezték a szakszervezetek, mert nem tartják elegendőnek a beígért béremelést.","shortLead":"A kétórás figyelmeztető munkabeszüntetést azért szervezték a szakszervezetek, mert nem tartják elegendőnek a beígért...","id":"20180124_800_bosch_dolgozo_sztrajkolt_hatvanban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916cfc1-f02c-4d17-93e3-facb5b3ac376","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_800_bosch_dolgozo_sztrajkolt_hatvanban","timestamp":"2018. január. 24. 15:05","title":"800 Bosch-dolgozó sztrájkolt Hatvanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár év közben is dönthet úgy egy cég vezetése, hogy másképpen adózna, mint addig. De ez kötelezettségekkel is jár.","shortLead":"Akár év közben is dönthet úgy egy cég vezetése, hogy másképpen adózna, mint addig. De ez kötelezettségekkel is jár.","id":"20180124_Nincs_veszve_minden_ha_valaki_elrontotta_a_cege_adotervezeset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1758cc-8ed0-4270-8f4a-4d72028adddf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180124_Nincs_veszve_minden_ha_valaki_elrontotta_a_cege_adotervezeset","timestamp":"2018. január. 24. 13:02","title":"Nincs veszve minden, ha valaki elrontotta a cége adótervezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Simicska-közeli forrás arról beszélt a lapnak, hogy nem Simicska akart évekkel ezelőtt beszállni Tiborcz mellé, és nem is utóbbi kereste meg az oligarchát, hanem a miniszterelnök közreműködése hozta tető alá a felek későbbi együttműködését. A cikkből más érdekességekre is fény derül.","shortLead":"Egy Simicska-közeli forrás arról beszélt a lapnak, hogy nem Simicska akart évekkel ezelőtt beszállni Tiborcz mellé, és...","id":"20180124_Index_Orban_segitsegevel_kerult_kapcsolatba_Tiborcz_es_Simicska","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90eb4c-3cf0-4a7f-a072-b07d68bcc3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Index_Orban_segitsegevel_kerult_kapcsolatba_Tiborcz_es_Simicska","timestamp":"2018. január. 24. 11:13","title":"Index: Orbán segítségével került kapcsolatba Tiborcz és Simicska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idén a Forma–1-be visszatérő márkánál már javában folyik az ígéretesnek tűnő új sportkocsi fejlesztése.","shortLead":"Az idén a Forma–1-be visszatérő márkánál már javában folyik az ígéretesnek tűnő új sportkocsi fejlesztése.","id":"20180123_jon_a_gyonyoru_alfa_romeo_6c_az_olaszok_nem_felejtettek_el_rajzolni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45cf52c2-f3a6-49fa-ae3b-bcd0cc0e30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4621b21f-285e-4853-b66f-ed6a627fc3f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180123_jon_a_gyonyoru_alfa_romeo_6c_az_olaszok_nem_felejtettek_el_rajzolni","timestamp":"2018. január. 23. 13:28","title":"Jön a gyönyörű Alfa Romeo 6C: Az olaszok nem felejtettek el rajzolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b553a06-6d5e-48c7-bc0d-792eae860631","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"A NAV-val együttműködő cégek a bírságolásnál is jobban járnak, a leányvállalataikat külföldi adóparadicsomban működtetők már kevésbé. Változnak az alultőkésítésre, szigorodnak az adóelkerülésre vonatkozó szabályok. Dr. Kecső Gáborral, az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszékének adjunktusával az EU-s jogharmonizációról és a 2018-as adójogszabály-változásokról beszélgettünk.","shortLead":"A NAV-val együttműködő cégek a bírságolásnál is jobban járnak, a leányvállalataikat külföldi adóparadicsomban...","id":"elteajk_20180119_Becsuknak_meg_jo_par_adozasi_kiskaput","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b553a06-6d5e-48c7-bc0d-792eae860631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcb26c2-4b9f-4b34-b48e-9f1511d3c6a2","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180119_Becsuknak_meg_jo_par_adozasi_kiskaput","timestamp":"2018. január. 24. 07:05","title":"Becsuknak még jó pár adózási kiskaput, de felezhető lesz a kiszabott adóbírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"c79cdbd4-f89b-4a61-a155-1338dcfcbed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású Félix \"xQc\" Lengyel egy Overwatch-mérkőzés közben tett homofób kijelentést meleg ellenfelére. Eltiltást és félmilliós pénzbüntetést is kapott.","shortLead":"A magyar származású Félix \"xQc\" Lengyel egy Overwatch-mérkőzés közben tett homofób kijelentést meleg ellenfelére...","id":"20180123_overwatch_homofob_buntetes_felix_lengyel_jatekos_dallas_fuel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c79cdbd4-f89b-4a61-a155-1338dcfcbed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc9d956-3417-4d76-bf35-ff3a58155885","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_overwatch_homofob_buntetes_felix_lengyel_jatekos_dallas_fuel","timestamp":"2018. január. 23. 15:21","title":"Homofób beszólása miatt 4 meccses eltiltást kapott az egyik legismertebb magyar videojátékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnököt 21 ágyúlövés kíséretében fogadják majd a Fehér Házban, és elegáns díszvacsorát adnak a tiszteletére.","shortLead":"A francia elnököt 21 ágyúlövés kíséretében fogadják majd a Fehér Házban, és elegáns díszvacsorát adnak a tiszteletére.","id":"20180124_trump_egyetlen_elnokot_sem_hivott_meg_elso_eveben_allami_vizitre_de_most_szepit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5414850c-6607-4ad3-bf0c-26aa0e74ef7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180124_trump_egyetlen_elnokot_sem_hivott_meg_elso_eveben_allami_vizitre_de_most_szepit","timestamp":"2018. január. 24. 07:20","title":"Trump egyetlen elnököt sem hívott meg első évében állami vizitre, de most szépít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]