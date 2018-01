[{"available":true,"c_guid":"4afaf3c1-e56b-44cb-baac-e3276fac11a2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre nehezebb tisztán látni azzal kapcsolatban, pontosan mennyit is kell akkor várakozniuk az endometriózis miatt szükséges bélműtétre azoknak a betegeknek, akiknek nincs pénzük kifizetni a magánellátás milliós díját.","shortLead":"Egyre nehezebb tisztán látni azzal kapcsolatban, pontosan mennyit is kell akkor várakozniuk az endometriózis miatt...","id":"20180122_endometriozis_megis_hosszu_a_varolista_van_akit_csak_3_ev_mulva_mutenenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afaf3c1-e56b-44cb-baac-e3276fac11a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0dd9e9-55e4-41fc-96a3-d643f34d21e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_endometriozis_megis_hosszu_a_varolista_van_akit_csak_3_ev_mulva_mutenenek","timestamp":"2018. január. 22. 18:28","title":"Endometriózis: mégis hosszú a várólista, van, akit csak 3 év múlva műtenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megállapodást az USA-ból korrupciós okokból kitiltott Vida Ildikó akkori elnök írta alá.","shortLead":"A megállapodást az USA-ból korrupciós okokból kitiltott Vida Ildikó akkori elnök írta alá.","id":"20180122_Napihu_egy_gyanus_NAVuzlet_miatt_bontott_szerzodest_a_Microsoft","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f3f8b9-718f-4402-aee7-671af6bd37c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_Napihu_egy_gyanus_NAVuzlet_miatt_bontott_szerzodest_a_Microsoft","timestamp":"2018. január. 22. 10:03","title":"Napi.hu: Egy gyanús NAV-üzlet miatt bontott szerződést a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Budaörs város polgármestereként határozottan elutasítom a kormányzati média hazug sejtetését, miszerint Budaörs Város Önkormányzatának vagy a Polgármesteri Hivatalnak bármiféle köze lenne választási csalás előkészületeihez” – írja közleményében Wittinghoff Tamás.","shortLead":"„Budaörs város polgármestereként határozottan elutasítom a kormányzati média hazug sejtetését, miszerint Budaörs Város...","id":"20180122_Valasztasi_csalast_sejt_feljelentest_tett_Budaors_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd2419-a725-45bb-8339-a87663a5e38f","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Valasztasi_csalast_sejt_feljelentest_tett_Budaors_polgarmestere","timestamp":"2018. január. 22. 10:46","title":"Választási csalást sejt, feljelentést tett Budaörs polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815bf109-4e88-47b3-a41f-365059710a07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét izgulhatunk magyar jelöltért a filmes világ legnagyobb presztízsű megmérettetésén, az Oscar-díjak átadóján. Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje ott van az öt jelölt között a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. ","shortLead":"Ismét izgulhatunk magyar jelöltért a filmes világ legnagyobb presztízsű megmérettetésén, az Oscar-díjak átadóján...","id":"20180123_Oscardijra_jeloltek_a_Testrol_es_lelekrolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815bf109-4e88-47b3-a41f-365059710a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3347cc56-246d-4af4-bf56-fdfc16f9c2d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Oscardijra_jeloltek_a_Testrol_es_lelekrolt","timestamp":"2018. január. 23. 14:41","title":"Oscar-díjra jelölték a Testről és lélekről-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye Belgiumban.","shortLead":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye...","id":"20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928749f0-15d9-4c04-b141-848a02d5f32d","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","timestamp":"2018. január. 22. 19:10","title":"Egy fokozattal mérsékelték a terrorfenyegetettség szintjét Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5ca0c-33a0-4808-8e2d-76cb5d1d8002","c_author":"Muck Tibor","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ha nem jár a metrópótlónak átkeresztelt villamos, válasszák a metrópótló villamost pótló autóbuszt!","shortLead":"Ha nem jár a metrópótlónak átkeresztelt villamos, válasszák a metrópótló villamost pótló autóbuszt!","id":"20180123_Ott_potolta_metropotlo_busz_a_metropotlo_villamost_ahol_sohasem_jart_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c5ca0c-33a0-4808-8e2d-76cb5d1d8002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f31f2-b7cf-4a14-bce9-ee1617069f67","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180123_Ott_potolta_metropotlo_busz_a_metropotlo_villamost_ahol_sohasem_jart_metro","timestamp":"2018. január. 23. 14:24","title":"Ott pótolta metrópótló busz a metrópótló villamost, ahol sohasem járt metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff32a74-93b8-4754-bd94-2f600a85e66e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-ben bemutatkozó megoldás csupán egyetlen évet élt meg, és alig 2600 autóba szerelték be a technológiát. Szerencsére.","shortLead":"Az 1969-ben bemutatkozó megoldás csupán egyetlen évet élt meg, és alig 2600 autóba szerelték be a technológiát...","id":"20180122_chevrolet_holanc_spray_folyekony_holanc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bff32a74-93b8-4754-bd94-2f600a85e66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2bd6fe-c09c-47eb-b4df-267bb9cff963","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_chevrolet_holanc_spray_folyekony_holanc","timestamp":"2018. január. 22. 10:26","title":"A Chevrolet megcsinálta a folyékony hóláncot, de semmi nem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358aa6b2-dbd9-416f-b63f-8a15d8010f87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vigyázzon, ha az Operánál jár, a közterület-felügyelők gyorsan lecsapnak azokra, akik a cikkünkben bemutatott parkolási csapdába beleesnek. ","shortLead":"Vigyázzon, ha az Operánál jár, a közterület-felügyelők gyorsan lecsapnak azokra, akik a cikkünkben bemutatott parkolási...","id":"20180123_kerekbilincs_parkolas_szabalytalan_kresz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=358aa6b2-dbd9-416f-b63f-8a15d8010f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb437249-381c-40d1-8f28-7142ae8dff95","keywords":null,"link":"/cegauto/20180123_kerekbilincs_parkolas_szabalytalan_kresz","timestamp":"2018. január. 23. 15:26","title":"Csattannak a kerékbilincsek az Operánál, de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]