Hosszú évek várakozása után idén új résszel bővül a Sony ikonikus játéksorozata, a God of War. A hazai játékosok számára külön öröm, hogy magyar feliratt is lesz hozzá.

A játékleírás szerint a God of War széria legújabb részében Kratosnak nem csak az istenek haragjával és különböző vérszomjas lényekkel, hanem a zord, havas tájakon való túlélésért is meg kell küzdenie. Ebben segítségére lesz fia, Atreus is, akinek még nagyon sokat kell tanulnia, hogy olyan erős és rátermett legyen, mint édesapja. A békésen élő párosra számos ellenség vadászik, akik nem nézik jó szemmel, hogy a világukban egy ilyen különleges képességű, isteneket is puszta kézzel elpusztító ember él.

© Sony Interactive Entertainment

A God of War 4-ben a játékosok egy új, váll feletti kameranézetből élvezhetik a sorozattól megszokott pörgős és látványos akciójeleneteket, amelyekben ikonikus láncpengéi helyett Kratos egy Leviatán fejszével sújt le ellenségeire.

A játék teljes magyar feliratozással 2018. április 20-án jelenik meg, kizárólag PlayStation 4-re.

