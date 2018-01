Érdemes megnéznie, milyen appnak milyen engedélyeket adott, már csak azért is, mert ez akár veszélyes is lehet.

Bizonyára önnel is előfordult már, hogy gondolkodás nélkül megadta egy frissen telepített appnak a kért engedélyeket, hogy az alkalmazás hozzáférhessen a telefon különböző hardvereihez, szolgáltatásaihoz. Mondjuk ha egy új üzenetküldő appnál fotókat is lehet küldeni, akkor az alkalmazás engedélyt kér arra, hogy hozzáférjen a kameránkhoz. Ha ezt nem adjuk meg, attól még működni fog, csak épp fotókat nem küldhetünk vele. Az engedélyek azonban veszélyesek is lehetnek – hívja fel a figyelmet a MakeUsOf, megmutatva az öt leggyakoribb engedélykérést, amellyel rossz esetben visszaélhetnek az alkalmazások.

Talán nem is kell külön részletezni, miért is lehet veszélyes egy, a kamerához hozzáférő rosszindulatú alkalmazás. Sok app jogosan kéri ezt az engedélyt, azonban egy ilyen beleegyezés birtokában bármikor készíthet fényképeket. És ha még internet-hozzáférése is van (ez annyira gyakori, hogy az appok nem is kérnek erre külön engedélyt), akkor előfordulhat, hogy feltölti valahova az esetleg titokban készített képeket.

Ezek az appok jogosan férnek hozzá a kamerához © hvg.hu

Nem meglepő, ha például egy hangfelvevő vagy élő beszédet fordító app hozzáférést kér a mikrofonhoz, azonban ha egy ingyenes játék tesz ilyet, máris élhetünk a gyanúperrel. Mi is írtunk arról, hogy több száz olyan játék van az App Store-ban és a Google Play áruházban, amelyekbe integrálták az Alphonso Automated Content Recognition szoftvert. Ezek az alkalmazások – a mikrofonhoz való hozzáférés birtokában – képesek felismerni a tévéműsorok, hirdetések audiojeleit, és a szoftver mögött álló Alphonso startup ezeket elküldi a hirdetőknek. Bár ez nem túl veszélyes viselkedés, de nem valószínű, hogy bárki is szeretné, hogy épp a telefonja kémkedne tévézési szokásai után. Azt sem árt tudni, hogy ha egy alkalmazás engedélyt kap a mikrofon elérésére, akkor is hallani fogja, mi történik a telefon körül, ha az eszköz ki van kapcsolva.

Ezek az appok bizony figyelnek bennünket © Google Play

A felhasználó általános földrajzi helyzete igazán nem nagy titok, de ez nem jelenti azt, hogy minden alkalmazásnak hozzá is kell férnie. Ha a felhasználó nem tudja meghatározni azt, hogy miért is kér hozzáférést ehhez egy app, akkor biztos nincs is rá szükség, és lehet, hogy valami különleges cél lehet a háttérben. Az egyértelmű, hogy a Google Maps miért kér engedélyt, az viszont annál kevésbé, hogy mi szüksége van erre egy zseblámpa alkalmazásnak (amelyek közül nem is egy hírhedt erről). A megszerzett információt egyébként a hirdetőknek küldik meg.

Az SMS-ező alkalmazások kivételével nem igazán érthető, miért is kellene egy appnak hozzáférnie az SMS-einkhez. És ez nem tréfa, mert rossz esetben akár bejelentkezési kódokat is meg lehet így szerezni. Sőt, az is előfordulhat, hogy egy rosszindulatú app emelt számokra kezd SMS-eket küldeni, vagy hamis üzeneteket küld a nevünkben, azonban gyorsan törli is ezeket, hogy ne jöjjünk rá.

Sok appnak kell megadni a hozzáférést a kontaktjainkhoz, például egy új üzenetküldő alkalmazás így ellenőrizheti, melyik partnerünk használja ugyanezt az appot. Persze itt is megvan a veszélye annak, hogy ha egy app indokolatlanul kapja meg ezt az engedélyt, akkor feltölti a teljes kontaktlistánkat egy vagy több hirdető szerverére. Akárcsak a többi jogosultság esetén, itt is könnyen eldönthető, melyik appnak van valóban szüksége erre az engedélyre. Ne tegyük ki veszélynek az ismerőseinket.

Ha most megijedt attól, hogy eddig talán feleslegesen adott ki engedélyeket, nem kell félnie. Mind az iOS-nél, mind az Androidnál (Android 5.x Lollipopnál frissebb verziók) az engedélyek bármikor felülbírálhatók és kikapcsolhatók. Androidon a Beállítások/Alkalmazások (vagy Alkalmazáskezelő) alatt kattintsunk a kívánt alkalmazásra, majd az Engedélyek lehetőségre. Itt kikapcsolhatjuk azt, amit indokolatlannak találunk. Az iOS-nél a Beállítások/Adatvédelemnél látjuk azokat az eszközöket, szolgáltatásokat, amelyekhez hozzáférhetnek adott appok.