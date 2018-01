[{"available":true,"c_guid":"2314cf7a-a81f-4c8b-acff-bbac43ef3a45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány másodperc alatt logóötletek tucatjait dobja fel az alábbi iOS-es alkalmazás, amely még azt is megmutatja, hogyan néz ki a logó különböző felületeken.","shortLead":"Néhány másodperc alatt logóötletek tucatjait dobja fel az alábbi iOS-es alkalmazás, amely még azt is megmutatja, hogyan...","id":"20180127_gyors_logokeszito_ioses_app_logosos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2314cf7a-a81f-4c8b-acff-bbac43ef3a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2003f4-bb63-4240-8d5f-644e399b9fe5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180127_gyors_logokeszito_ioses_app_logosos","timestamp":"2018. január. 27. 13:00","title":"Logót készítene, de nincs ötlete? Próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Most például azt állítja, Soros György dollármilliárdokat költ a magyar választás befolyásolására. Milliárdokat! Mutatjuk az árfolyamot.","shortLead":"Most például azt állítja, Soros György dollármilliárdokat költ a magyar választás befolyásolására. Milliárdokat...","id":"20180127_Mar_csak_azt_kene_tudni_Hidveghi_magatol_mond_ilyeneket_vagy_diktaljak_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a926d73-aaa7-4e40-b277-350fa583a9b1","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180127_Mar_csak_azt_kene_tudni_Hidveghi_magatol_mond_ilyeneket_vagy_diktaljak_neki","timestamp":"2018. január. 27. 11:55","title":"Már csak azt kéne tudni: Hidvéghi magától mond ilyeneket, vagy diktálják neki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület segített. Ha hétfő reggelig kifizeti Kanalas János a 190 ezer forintos büntetést, nem kell börtönbe vonulnia.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület segített. Ha hétfő reggelig kifizeti Kanalas János a 190 ezer forintos büntetést, nem kell...","id":"20180127_Osszegyult_a_penz_nem_kell_bortonbe_mennie_a_ferfinak_aki_visszavette_az_ellopott_tuzifajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2c4df1-247d-46f6-9c4f-bef7d62f7849","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Osszegyult_a_penz_nem_kell_bortonbe_mennie_a_ferfinak_aki_visszavette_az_ellopott_tuzifajat","timestamp":"2018. január. 27. 20:47","title":"Összegyűlt a pénz, nem kell börtönbe mennie a férfinak, aki visszavette az ellopott tüzifáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b1a9eb-7109-4cfa-af59-85c1229f11f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Amikor az ember otthona felújításába kezd, számos kérdés merülhet fel benne. Ezek közül a legfontosabb, hogy miként igazodjon el a trendek világában, és hogyan találja meg az ízlésének és a pénztárcájának megfelelő megoldásokat.","shortLead":"Amikor az ember otthona felújításába kezd, számos kérdés merülhet fel benne. Ezek közül a legfontosabb, hogy miként...","id":"20180128_Lakasfelujitasi_trendek_es_tippek_csempefestes_marvanylap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10b1a9eb-7109-4cfa-af59-85c1229f11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1057f0c1-2036-4057-8751-682ea354cdd0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180128_Lakasfelujitasi_trendek_es_tippek_csempefestes_marvanylap","timestamp":"2018. január. 28. 19:15","title":"Lakásfelújítási trendek és tippek a csempefestéstől a márványlapokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vonzóbbak lehetnek a kereskedelmi munkakörök, de ez az árakra is hatással lesz. ","shortLead":"Vonzóbbak lehetnek a kereskedelmi munkakörök, de ez az árakra is hatással lesz. ","id":"20180127_Dragulas_johet_a_boltokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8254f3c2-8b9f-4e1a-ae85-4c7b86ef52a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180127_Dragulas_johet_a_boltokban","timestamp":"2018. január. 27. 12:27","title":"Drágulás jöhet a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b90352f-2457-4fde-b145-9dc4915ba02d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kiderült, a kiszállítás gyorsasága az a tényező, ami manapság a legjobban növeli a huszonévesek lojalitását egy üzlethez.","shortLead":"Kiderült, a kiszállítás gyorsasága az a tényező, ami manapság a legjobban növeli a huszonévesek lojalitását...","id":"201801_villamzoldseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b90352f-2457-4fde-b145-9dc4915ba02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dda5c71-5b33-4332-9953-a23cb3c439ac","keywords":null,"link":"/kkv/201801_villamzoldseg","timestamp":"2018. január. 28. 14:45","title":"Mennyit érne meg önnek, hogy 30 perc alatt házhoz jöjjön a zöldség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt szóvivője szerint a világszervezet Soroshoz hasonlóan migránsokat telepítene be.","shortLead":"A párt szóvivője szerint a világszervezet Soroshoz hasonlóan migránsokat telepítene be.","id":"20180128_A_Fidesz_elutasitja_az_ENSZ_migranscsomagjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e7891ad-ee67-4085-909c-3c30837773b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01185011-fb50-459f-83e1-44667387051e","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_A_Fidesz_elutasitja_az_ENSZ_migranscsomagjat","timestamp":"2018. január. 28. 12:36","title":"A Fidesz elutasítja az ENSZ \"migránscsomagját\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Körömvágó csipeszek miatt vesztegel hetek óta egy kínai kikötőben két konténernyi, Észak-Koreának szánt egészségügyi szállítmány - adta hírül az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Körömvágó csipeszek miatt vesztegel hetek óta egy kínai kikötőben két konténernyi, Észak-Koreának szánt egészségügyi...","id":"20180127_Ekkora_bajt_is_okozhatnak_a_koromvago_csipeszek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a108956-2ad0-4da7-a05f-45f976e52c8e","keywords":null,"link":"/vilag/20180127_Ekkora_bajt_is_okozhatnak_a_koromvago_csipeszek","timestamp":"2018. január. 27. 21:53","title":"Ekkora bajt is okozhatnak a körömvágó csipeszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]