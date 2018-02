[{"available":true,"c_guid":"155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészt két éve gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, amiért állítólag illegális szereket adott barátnőjének.","shortLead":"A színészt két éve gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg, amiért állítólag illegális szereket adott...","id":"20180201_Nem_indul_eljaras_Jim_Carrey_ellen_volt_baratnoje_halala_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=155f9533-c804-4ad7-a276-cbb580d6b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6451bead-e435-4ead-8b4e-9354d68aa27b","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Nem_indul_eljaras_Jim_Carrey_ellen_volt_baratnoje_halala_miatt","timestamp":"2018. február. 01. 15:38","title":"Nem indul eljárás Jim Carrey ellen volt barátnője halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283ec0eb-b477-443a-96f7-c58b41b7418e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan juthatnak a férfiak közelebb önmagukhoz, hogyan fejezhetik ki önmaguk és mások számára is az érzelmeiket?","shortLead":"Hogyan juthatnak a férfiak közelebb önmagukhoz, hogyan fejezhetik ki önmaguk és mások számára is az érzelmeiket?","id":"20180201_singer_magdolna_erzo_ferfiak_hvg_extra_pszichologia_szalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=283ec0eb-b477-443a-96f7-c58b41b7418e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914dc77-4581-4899-85be-7115e4e7e775","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180201_singer_magdolna_erzo_ferfiak_hvg_extra_pszichologia_szalon","timestamp":"2018. február. 01. 13:26","title":"Most már az erős és bátor férfiak is sírhatnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zenék gyors elérésére helyezi a hangsúlyt a Spotify új, ingyenes kísérleti alkalmazása.","shortLead":"A zenék gyors elérésére helyezi a hangsúlyt a Spotify új, ingyenes kísérleti alkalmazása.","id":"20180201_spotify_kiserleti_stations_app","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ea3582-67e0-416e-ae97-1ba8b3caee08","keywords":null,"link":"/tudomany/20180201_spotify_kiserleti_stations_app","timestamp":"2018. február. 01. 17:00","title":"Zene gyorsan és egyszerűen: új ingyenes appot tesztel a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4434b8-adfe-440b-9ab1-a684802372b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8755aa41-68d7-46fb-83d2-efabbdda3e29","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_mediaworks_gyurcsany_megyei_napilapok","timestamp":"2018. február. 02. 13:59","title":"Gyurcsány és a Mediaworks – ilyen változatos a médiavidék Magyarországa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf37a5-5603-4edd-b24c-945f68a562db","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást két olasz férfi ellen. ","shortLead":"A rendőrség állatkínzás miatt indított eljárást két olasz férfi ellen. ","id":"20180202_Csomagtartoba_zsufolva_akartak_22_francia_buldogot_Olaszorszagba_csempeszni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf37a5-5603-4edd-b24c-945f68a562db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394c7f48-9f69-4b47-9f72-cbcdf02a7657","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Csomagtartoba_zsufolva_akartak_22_francia_buldogot_Olaszorszagba_csempeszni","timestamp":"2018. február. 02. 08:50","title":"Csomagtartóba zsúfolva akartak 22 francia buldogot Olaszországba csempészni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyonvizsgálatot kér maga ellen a DK elnöke, és röviden megcsinálta Orbánét is.","shortLead":"Vagyonvizsgálatot kér maga ellen a DK elnöke, és röviden megcsinálta Orbánét is.","id":"20180203_Gyurcsany_Orbannak_te_a_bunnel_kotottel_szovetseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710c8c2a-7cfc-4da6-9138-f5c29d6a9f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Gyurcsany_Orbannak_te_a_bunnel_kotottel_szovetseget","timestamp":"2018. február. 03. 08:25","title":"Gyurcsány Orbánnak: te a bűnnel kötöttél szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d6a58a-a623-4602-b471-ce062ab29c7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasóink közül megszületésük után nem sokkal vélhetően többen is ilyen négykerekűben szívták a friss levegőt.","shortLead":"Olvasóink közül megszületésük után nem sokkal vélhetően többen is ilyen négykerekűben szívták a friss levegőt.","id":"20180203_nincs_menobb_egy_ikarus_babakocsinal_mutatjuk_a_magyar_csodat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d6a58a-a623-4602-b471-ce062ab29c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40377383-8e9d-44a1-a09c-5d8b21a00b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180203_nincs_menobb_egy_ikarus_babakocsinal_mutatjuk_a_magyar_csodat","timestamp":"2018. február. 03. 08:24","title":"Nincs menőbb egy Ikarus babakocsinál, mutatjuk a magyar csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbce33-f4f6-423c-bdee-cd674f6f40f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt KDNP-s alpolgármester a szülei jelentették fel annak a lánynak, akinek viszonya volt a politikussal. ","shortLead":"A volt KDNP-s alpolgármester a szülei jelentették fel annak a lánynak, akinek viszonya volt a politikussal. ","id":"20180201_Mar_nem_nyomoznak_a_volt_kormendi_alpolgarmester_ellen_akinek_egy_diaklannyal_volt_viszonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bcbce33-f4f6-423c-bdee-cd674f6f40f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7747f80-f285-4ae4-bb37-4ca722f334cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Mar_nem_nyomoznak_a_volt_kormendi_alpolgarmester_ellen_akinek_egy_diaklannyal_volt_viszonya","timestamp":"2018. február. 01. 16:48","title":"Már nem nyomoznak a volt körmendi alpolgármester ellen, akinek egy diáklánnyal volt viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]