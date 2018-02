[{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pátria Rádiót egy magánszemély bejelentése alapján figyelmeztette a szlovák médiatanács. De legalább már szlovákul is tudjuk, hogy szól ez a mondat: „a külföld zsoldjában álló Soros György segge partján táborozó egyetem kiebrudalásával a munkát még korántsem fejeztük be”.","shortLead":"A Pátria Rádiót egy magánszemély bejelentése alapján figyelmeztette a szlovák médiatanács. De legalább már szlovákul is...","id":"20180202_Elmarasztaltak_egy_szlovak_radiot_mert_beadta_Bodocs_Orbanparodiajat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a693684e-b8ee-4929-90fa-cbe4b3345b02","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Elmarasztaltak_egy_szlovak_radiot_mert_beadta_Bodocs_Orbanparodiajat","timestamp":"2018. február. 02. 13:45","title":"Elmarasztaltak egy szlovákiai rádiót, mert beadta Bödőcs Orbán-paródiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumban vannak olyan információk, amelyek titkosak voltak korábban, és állítólag arról szóltak, hogy az FBI az elnökválasztási kampány idején lehallgatta Trump kampánycsapatát az állítólag orosz beavatkozás miatt.","shortLead":"A dokumentumban vannak olyan információk, amelyek titkosak voltak korábban, és állítólag arról szóltak, hogy az FBI...","id":"20180202_trump_rabolintott_hogy_nyilvanossagra_hozzak_az_fbirol_szolo_jelentest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3659e5-3745-438e-a759-4e3fc1723479","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_trump_rabolintott_hogy_nyilvanossagra_hozzak_az_fbirol_szolo_jelentest","timestamp":"2018. február. 02. 19:40","title":"Trump rábólintott, nyilvánosságra hozhatják az FBI-ról szóló jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfe6cbf-9101-4176-a538-3cd28023efe3","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180202_Partok_es_az_erkolcs_nem_mindegy_ki_az_elhunyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe6cbf-9101-4176-a538-3cd28023efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075f46b1-9b2a-4342-9610-1dfdd64c0502","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_Partok_es_az_erkolcs_nem_mindegy_ki_az_elhunyt","timestamp":"2018. február. 02. 15:42","title":"Most az MSZP volt a soros: nincs erkölcsi minimum, csak párthűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kicsit nyögvenyelősen ugyan, de végre elérkezett az a pillanat, amelyre már nagyon várt a Microsoft: a Windows 10 lehagyta a Windows 7-et, legalábbis az egyik piackutató cégnél.","shortLead":"Kicsit nyögvenyelősen ugyan, de végre elérkezett az a pillanat, amelyre már nagyon várt a Microsoft: a Windows 10...","id":"20180204_statcounter_a_windows10_lehagyta_a_windows7et","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e08729d-f4f7-436d-bc40-63042828d0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180204_statcounter_a_windows10_lehagyta_a_windows7et","timestamp":"2018. február. 04. 08:03","title":"Pezsgőt bonthatnak a Microsoftnál, vagy még korai volna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije a spórolásnak néhány képviselő. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije...","id":"20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd7d14-0a09-4b93-bdbf-a32b9b3796af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","timestamp":"2018. február. 04. 07:00","title":"És akkor Matolcsy lett a devizahitelesek mumusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van azonban egy kicsi (pontosabban nem is olyan kicsi) gond vele.\r

\r

","shortLead":"Február 9-től kezdik árulni (egyelőre még csak pár országban) az Apple rég várt okoshangszóróját, a HomePodot. Van...","id":"20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f498dc-0b3a-4a30-b9e6-31b3c437d40a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180203_homepod_nem_tamogatja_a_spotifyt","timestamp":"2018. február. 03. 16:59","title":"Nem árt tudni erről, ha majd esetleg HomePodot vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magukra szabták a választókerületeket, hogy az ellenzék ne rúgjon labdába.","shortLead":"Magukra szabták a választókerületeket, hogy az ellenzék ne rúgjon labdába.","id":"20180203_Kover_Laszlo_igen_a_Fidesznek_lejt_a_palya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a90bbf2-529d-4cca-a72a-fd2967c35b49","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Kover_Laszlo_igen_a_Fidesznek_lejt_a_palya","timestamp":"2018. február. 03. 10:14","title":"Kövér László: igen, a Fidesznek lejt a pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","shortLead":"A Dunántúlon még viharos szél is jöhet.","id":"20180203_Havazas_varhato_a_fel_orszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d565dd7-8e61-4449-acd3-f366c56c5e70","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Havazas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2018. február. 03. 08:40","title":"Havazás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]