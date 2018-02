[{"available":true,"c_guid":"ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A neoreneszánsz stílusú, irodaházként üzemelő palotához 2,2 milliárd forintért jutott hozzá Mészáros új cége, az Appeninn. Az MTI híre szerint az adásvételt követően bérbe adják. ","shortLead":"A neoreneszánsz stílusú, irodaházként üzemelő palotához 2,2 milliárd forintért jutott hozzá Mészáros új cége...","id":"20180209_A_Sparuzletek_utan_most_Andrassy_uti_palotat_vettek_Meszarosek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4e52-124d-4af3-97c4-acfabf7f1d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_A_Sparuzletek_utan_most_Andrassy_uti_palotat_vettek_Meszarosek","timestamp":"2018. február. 09. 10:10","title":"A Spar-üzletek után most Andrássy úti palotát vettek Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95d5162-9633-47d7-9df6-1b792c24d766","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vasúttársaság először a vandálokra fogta, hogy tönkrement az albertfalvai lift. Később már arra hivatkoztak, hogy nincs áram a működéséhez, de nemsokára állítólag működni fog a felvonó. ","shortLead":"A vasúttársaság először a vandálokra fogta, hogy tönkrement az albertfalvai lift. Később már arra hivatkoztak...","id":"20180208_a_lift_ami_evek_ota_megvan_a_megalloban_de_egyszer_sem_mukodott_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c95d5162-9633-47d7-9df6-1b792c24d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1695f674-3eb9-4dcc-a8f3-89cb2ca8e187","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180208_a_lift_ami_evek_ota_megvan_a_megalloban_de_egyszer_sem_mukodott_meg","timestamp":"2018. február. 08. 21:59","title":"A lift, ami évek óta megvan a megállóban, de sosem működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02d6241-c8d1-4dea-85ab-ec7cdcfd9d76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi sofőrje a havas közúton próbálta megtekerni egy kicsit az autóját, de nem egészen úgy sült el a dolog, mint ahogy azt elsőre elképzelte.","shortLead":"Az Audi sofőrje a havas közúton próbálta megtekerni egy kicsit az autóját, de nem egészen úgy sült el a dolog, mint...","id":"20180208_audi_rendorauto_utkozes_baleset_video_instant_karma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d02d6241-c8d1-4dea-85ab-ec7cdcfd9d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a76a106-8b32-4504-946b-4c9ad43a5214","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_audi_rendorauto_utkozes_baleset_video_instant_karma","timestamp":"2018. február. 08. 04:01","title":"Instant karma: hóban ralizott az audis, aztán jött a rendőrautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri vár felújításának második ütemével. ","shortLead":"A drágább ajánlatot tevő pályázóval kötöttek szerződést, akinek elvileg pár hét alatt kellett volna végeznie az egri...","id":"20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7de80c46-cd13-4736-ab79-38043bc67aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945666b7-a607-4bba-a71f-9fc8cd5c3be7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_magyar_nemzet_trukkoktol_hemzsegnek_az_egri_var_felujitasanak_papirjai","timestamp":"2018. február. 09. 08:49","title":"Magyar Nemzet: Trükköktől hemzsegnek az egri vár felújításának papírjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dffac91-f17d-4154-b650-f3fb1e9909b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP közeledne, Szél Bernadett levelet is írt Fekete-Győr Andrásnak. Van, amiben egyetért a két pártelnök.","shortLead":"Az LMP közeledne, Szél Bernadett levelet is írt Fekete-Győr Andrásnak. Van, amiben egyetért a két pártelnök.","id":"20180208_Valaszolt_a_Momentum_az_LMPnek_keszek_a_parbeszedre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dffac91-f17d-4154-b650-f3fb1e9909b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e446b9ce-58c8-4495-af33-e6ca56eccd4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180208_Valaszolt_a_Momentum_az_LMPnek_keszek_a_parbeszedre","timestamp":"2018. február. 08. 10:11","title":"Válaszolt a Momentum az LMP-nek: készek a párbeszédre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Burján Csaba lesz a harmadik magyar induló a pjongcsangi téli olimpia szombati versenynapján. ","shortLead":"Burján Csaba lesz a harmadik magyar induló a pjongcsangi téli olimpia szombati versenynapján. ","id":"20180208_Teli_olimpia_a_Liu_testverek_mellett_Burjan_a_harmadik_magyar_indulo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f208e5-f570-439d-a4d8-ac0ea38177dd","keywords":null,"link":"/sport/20180208_Teli_olimpia_a_Liu_testverek_mellett_Burjan_a_harmadik_magyar_indulo","timestamp":"2018. február. 08. 11:20","title":"Téli olimpia: a Liu testvérek mellett Burján a harmadik magyar induló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondot jelenthet a versenyben az Apple Shazam felvásárlása – az ügy az Európai Bizottság elé került.","shortLead":"Gondot jelenthet a versenyben az Apple Shazam felvásárlása – az ügy az Európai Bizottság elé került.","id":"20180208_eu_vizsgalja_az_apple_shazam_akviziciot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7949620-afe6-433f-83a9-9d969cc4a0e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ca2ded-e3f5-4488-ad80-a768cfc12e56","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_eu_vizsgalja_az_apple_shazam_akviziciot","timestamp":"2018. február. 08. 13:00","title":"Lesz még egy-két szava Európának az Apple Shazam felvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem az elnökkel, sem Dzsongun húgával nem állt le csevegni.","shortLead":"Sem az elnökkel, sem Dzsongun húgával nem állt le csevegni.","id":"20180209_Mike_Pence_nem_ult_egy_asztalhoz_az_eszakkoreaiakkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d378ce4-9c4c-4d49-b4bc-1e355be55fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8365b-007c-4bdc-9fc5-3d0ecfee51b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Mike_Pence_nem_ult_egy_asztalhoz_az_eszakkoreaiakkal","timestamp":"2018. február. 09. 16:03","title":"Mike Pence nem ült egy asztalhoz az észak-koreaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]