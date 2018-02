[{"available":true,"c_guid":"e2d4fc43-b417-407c-93f0-d7dd02d0b910","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalosan a Krím félsziget még mindig Ukrajna része, de a térképen más színnel jelölték. ","shortLead":"Hivatalosan a Krím félsziget még mindig Ukrajna része, de a térképen más színnel jelölték. ","id":"20180219_Ukrajnat_megcsonkito_terkepet_talalt_a_nagykovet_egy_budapesti_boltban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2d4fc43-b417-407c-93f0-d7dd02d0b910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba25f6b-6c1b-418b-9103-dfe9ef3adda5","keywords":null,"link":"/vilag/20180219_Ukrajnat_megcsonkito_terkepet_talalt_a_nagykovet_egy_budapesti_boltban","timestamp":"2018. február. 19. 17:58","title":"Ukrajnát megcsonkító térképet talált a nagykövet egy budapesti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609a0bd-8e33-4450-a246-e386cb891d06","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Több mint ötmilliárd forintból fejlesztik a közigazgatási nyilvántartási rendszereket.","shortLead":"Több mint ötmilliárd forintból fejlesztik a közigazgatási nyilvántartási rendszereket.","id":"20180220_Elvesztette_az_iratait_Joval_egyszerubb_lesz_a_potlas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8609a0bd-8e33-4450-a246-e386cb891d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfb42b5-7add-4e65-a66e-7621a22aa7be","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180220_Elvesztette_az_iratait_Joval_egyszerubb_lesz_a_potlas","timestamp":"2018. február. 20. 11:31","title":"Elvesztette az iratait? Jóval egyszerűbb lesz a pótlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Sikerült összegyűjtenie és már le is adta az országgyűlési választáson való részvételhez szükséges aláírásokat a csalás gyanúja miatt előzetesben ülő Czeglédy Csaba – tudta meg a hvg.hu. Ha nyilvántartásba veszik, akkor függetlenként indul a választáson – és nem mellesleg kijöhet a börtönből.\r

\r

","shortLead":"Sikerült összegyűjtenie és már le is adta az országgyűlési választáson való részvételhez szükséges aláírásokat a csalás...","id":"20180221_Mar_le_is_adta_az_alairasokat_Czegledy_aki_a_bortonbol_indul_a_valasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6068c1ca-09c5-42d3-9eb0-64ff3f121397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05297259-0191-4b95-96ab-e30ee9d8b696","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Mar_le_is_adta_az_alairasokat_Czegledy_aki_a_bortonbol_indul_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 21. 11:30","title":"Már le is adta az aláírásokat Czeglédy, aki a börtönből indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940020b6-1105-4544-a9d3-3b587ae4cc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a lap neve önmagában egy gyöngyszem, mert észrevétlenül belecsempészték a kerület nevét. ","shortLead":"Már a lap neve önmagában egy gyöngyszem, mert észrevétlenül belecsempészték a kerület nevét. ","id":"20180219_egy_aranyos_kisfiu_simicsko_istvan_fotoja_szinesiti_az_ujbudai_kampanylapot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=940020b6-1105-4544-a9d3-3b587ae4cc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde664fc-3f93-49a6-9d18-b98aa073b179","keywords":null,"link":"/itthon/20180219_egy_aranyos_kisfiu_simicsko_istvan_fotoja_szinesiti_az_ujbudai_kampanylapot","timestamp":"2018. február. 19. 21:25","title":"Egy aranyos kisfiú, Simicskó István fotója színesíti az újbudai kampánylapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel kívánja a párt Magyarországot a mostani leszakadóról felemelkedő pályára állítani.","shortLead":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel...","id":"20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375036fb-6ea6-4927-9d7d-cd772eb5e0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","timestamp":"2018. február. 20. 15:36","title":"Megjelent a Jobbik választási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899a06d7-40b6-443d-82aa-6f0d2c64623c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 488 GTB teljesítményét megfejelve érkezik majd a Pista.","shortLead":"A Ferrari 488 GTB teljesítményét megfejelve érkezik majd a Pista.","id":"20180220_ferrari_488_gtb_pista_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899a06d7-40b6-443d-82aa-6f0d2c64623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc6f33a-c500-4355-a6ee-0d29cddd40a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180220_ferrari_488_gtb_pista_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 20. 16:16","title":"Ez az igazi erős Pista: jön a felbőszített Ferrari 488 GTB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b924fb2-7b57-43c0-96ed-26c207e4dc75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentendrén vert át egy idős nőt. ","shortLead":"Szentendrén vert át egy idős nőt. ","id":"20180221_Az_unokazos_modszerrel_szerzett_tobb_milliot_ez_a_ferfi_keresik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b924fb2-7b57-43c0-96ed-26c207e4dc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3803f5db-a773-4262-8596-39719c122593","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_Az_unokazos_modszerrel_szerzett_tobb_milliot_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. február. 21. 11:01","title":"Az unokázós módszerrel szerzett több milliót ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban azt jelentette be, hogy a termékeiről eltűnik a Norbi név, a továbbiakban Update-ként lesznek kaphatók. Most más téren is változtat.","shortLead":"Korábban azt jelentette be, hogy a termékeiről eltűnik a Norbi név, a továbbiakban Update-ként lesznek kaphatók. Most...","id":"20180220_visszavonulot_fuj_schobert_norbi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b7f70-46f6-49bf-b820-9424f745d02a","keywords":null,"link":"/elet/20180220_visszavonulot_fuj_schobert_norbi","timestamp":"2018. február. 20. 07:49","title":"Visszavonulót fúj Schobert Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]