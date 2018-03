Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","shortLead":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","id":"20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300ee29-6612-4dde-9705-d69093df77df","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","timestamp":"2018. március. 06. 17:45","title":"Zöld lámpát kapott a Jobbik listája a Nemzeti Választási Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90327334-d732-4c27-b73e-d1a016fedfaf","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A New Musical Express print hetilap változata 66 év után megszűnik.","shortLead":"A New Musical Express print hetilap változata 66 év után megszűnik.","id":"20180307_Nem_jelenik_meg_tobbe_nyomtatasban_a_vilag_egyik_legfontosabb_zenei_lapja_New_Musical_Express","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90327334-d732-4c27-b73e-d1a016fedfaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0817dbee-c656-4583-869a-84ba46f4d4e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Nem_jelenik_meg_tobbe_nyomtatasban_a_vilag_egyik_legfontosabb_zenei_lapja_New_Musical_Express","timestamp":"2018. március. 07. 15:07","title":"Nem jelenik meg többé nyomtatásban a világ egyik legfontosabb zenei lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 1848-as évforduló ünnepére hivatkozva mondták le az estet, de Alföldi szerint „nyilván Hódmezővásárhelyről van szó”.","shortLead":"Az 1848-as évforduló ünnepére hivatkozva mondták le az estet, de Alföldi szerint „nyilván Hódmezővásárhelyről van szó”.","id":"20180306_A_Fidesztol_jott_az_utasitas_hogy_toroljek_Alfoldi_Robert_musorat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=220b4ad2-da26-4f97-b8fb-a10bd517c843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a85cc3-00a3-49e3-9e22-c29355f9ca2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_A_Fidesztol_jott_az_utasitas_hogy_toroljek_Alfoldi_Robert_musorat","timestamp":"2018. március. 06. 08:17","title":"A Fidesztől jött az utasítás, hogy töröljék Alföldi Róbert műsorát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háztartások túlnyomó részének ígér a kormány 12 ezer forintot a választás előtt – nehéz máshogy értelmezni Orbán Viktor bejelentését a rezsicsökkentésről. A miniszterelnök a részletekkel adós maradt, de így is lehet számolgatni, mennyi közpénzt visz el az akció.","shortLead":"A háztartások túlnyomó részének ígér a kormány 12 ezer forintot a választás előtt – nehéz máshogy értelmezni Orbán...","id":"20180307_Kozel_50_milliard_forintba_kerulhet_Orban_valasztasi_rezsicsokkentese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6623ac06-f761-4977-b2fa-5559081a0995","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Kozel_50_milliard_forintba_kerulhet_Orban_valasztasi_rezsicsokkentese","timestamp":"2018. március. 07. 18:00","title":"Kiszámoltuk: 47 milliárd forintba kerülhet Orbán választási rezsicsökkentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b5c9c8-4a5f-4968-b0fd-0bce934f98b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 130 évvel ezelőtt, egy német hajóról dobták a tengerbe azt a palackpostát, amelyet most egy elhagyatott nyugat-ausztráliai partszakaszon találtak meg kirándulók. Az üveg és a belé rejtett üzenet egy több évtizedig tartó tudományos kísérlet része volt. ","shortLead":"Több mint 130 évvel ezelőtt, egy német hajóról dobták a tengerbe azt a palackpostát, amelyet most egy elhagyatott...","id":"20180307_Megvan_a_vilag_legregibb_palackpostaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06b5c9c8-4a5f-4968-b0fd-0bce934f98b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf88e9f-8c04-4344-ac04-d536f81d9877","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Megvan_a_vilag_legregibb_palackpostaja","timestamp":"2018. március. 07. 12:34","title":"Megvan a világ legrégibb palackpostája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe36d84a-77d5-4793-a703-256f7159fb2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","timestamp":"2018. március. 07. 08:21","title":"A magyarokat is teljesen lenyűgözte a 2018-as év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy panamai hotel nem félt szembeszállni a világ leghatalmasabb emberével. A kérdéses épületből a rendőrség tessékelte ki a Trump-alkalmazottakat.","shortLead":"Egy panamai hotel nem félt szembeszállni a világ leghatalmasabb emberével. A kérdéses épületből a rendőrség tessékelte...","id":"20180306_Visszahuzta_a_bizniszt_Trump_neve_leszedtek_a_hotelrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b860a68d-6463-4559-8354-5899c07b56b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1cd7f3-f4a8-4689-8e07-85b608876e47","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180306_Visszahuzta_a_bizniszt_Trump_neve_leszedtek_a_hotelrol","timestamp":"2018. március. 06. 09:54","title":"Visszahúzta a bizniszt Trump neve, leszedték a hotelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50352c17-d471-4bd8-836e-a5dcf7f5f193","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbb 2014-ben mérte fel, hogy melyik a legsportosabb ország az öreg kontinensen. Nem az olimpiai érmek és pontok számát nézték, hanem azt, hogy a lakosság mekkora hányada sportol rendszeresen. A győztes Svédország lett.","shortLead":"Az Európai Statisztikai Hivatal legutóbb 2014-ben mérte fel, hogy melyik a legsportosabb ország az öreg kontinensen...","id":"20180307_A_svedeknel_is_van_tao_csak_ott_nem_a_haverok_meg_a_kormanyfo_kedvteleset_szolgalja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50352c17-d471-4bd8-836e-a5dcf7f5f193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eee8add-250e-4983-bc9e-702e0a987022","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_A_svedeknel_is_van_tao_csak_ott_nem_a_haverok_meg_a_kormanyfo_kedvteleset_szolgalja","timestamp":"2018. március. 07. 11:24","title":"A svédeknél is van tao, csak ott nem a haverok meg a kormányfő kedvtelését szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]